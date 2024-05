Metric Halo Production Bundle 4, Effekt Plug-in Bundle

All-in-one Bundle mit Update

Lange ist es her, dass wir in Sachen Software über etwas Neues aus dem Hause Metric Halo berichteten. Jetzt ist es aber wieder soweit, denn die Firma bringt das Metric Halo Production Bundle 4 heraus. Was hat sich getan, was ist neu?

Metric Halo Production Bundle 4

Um es gleich vorweg zu nehmen: Wir werden die Version 4 des Metric Halo Bundles zeitnah im Rahmen eines Tests vorstellen. Daher beschränken wir uns in dieser News auf die großen Unterschiede zwischen Version 3 und 4.

ANZEIGE

MH SuperGate und MH Sonic EQ

Zum einen gibt es mit MH SuperGate und MH Sonic EQ zwei neue Plug-ins. SuperGate ist ein flexibles „State-Space-basiertes Signal Gate“, das laut Entwickler endlich das tut, was ein Gate schon immer tun sollte. Wir sind gespannt, was sich dahinter versteckt. Sonic EQ ist ein vollparametrischer 6-Band-Equalizer, bei dem jedes Band des Filter 2. bis 8. Ordnung unterstützt und die rauscharme 64-Bit State-Space-EQ-Struktur verwendet. Diese Implementierung basiert auf dem ursprünglichen SonicEQ, der von Dr. Andy Moorer für die Mastering-DAW von Sonic Solutions entwickelt und dann von Dr. B.J. Buchalter für den Mobile I/O DSP portiert und verbessert wurde. Insgesamt sind im Bundle nun 10 Plug-ins enthalten (Channel Strip, Sonic EQ, Super Gate, Dirty Delay, Halo Verb, Multiband Dynamics, Multiband Expander, Transient Control und Precision De-Esser).

Pro Tools Nutzer können sich ab sofort über die Unterstützung für EQ- und Dynamics-Diagramme freuen. Dazu aktiviert Version 4 des Bundles EQ- und Dynamics-Seiten in Avid Control/EuCon, wenn es in Pro Tools läuft.

Das Character Plug-in hat eine neue Benutzeroberfläche sowie zusätzliche Oversampling-Optionen spendiert bekommen.

ANZEIGE

Für alle Plug-ins gilt, dass sie sowohl unter macOS als auch unter Windows im VST3-Format eingesetzt werden können und sie nativ auf Apples Silicon Rechner laufen. Grundsätzlich unterstützen alle Plug-ins die Formate AU, AAX, VST2 und VST3.

Darüber hinaus lassen sich die Plug-ins flexibel in der Größe anpassen, sie wurden optisch aufgewertet, es gibt nun gemeinsame Steuerelemente in der Kopfleiste (Hilfe, Größe ändern, Fensteraufteilung) und es lassen sich Plug-in-Einstellungen zwischen Instanzen kopieren und einfügen.

Die gesamte Liste der Überarbeitungen findet ihr hier.

Als Systemvoraussetzungen gibt Metric Halo macOS ab 10.10 bzw. Windows 7 (oder neuer) an. Die Authentifizierung erfolgt über iLok. Aktuell wird das Bundle für 399,- US-Dollar angeboten. Bestandskunden bekommen vergünstigte Update-Preise.