Metric Halo ULN-8, LIO-8, LIO-8/4p MK4, Audiointerface-Update

Bessere Wandlungen, geringere Latenz

Metric Halo, bekannt für seine top Audiointerfaces, hat die Modelle ULN-8, LIO-8 und LIO-8/4p überarbeitet und stellt sich als MK4-Version vor. An einigen Ecken und Ende hat das Unternehmen nachgebessert, so dass sich ein Upgrade durchaus lohnen könnte.

Was bieten Metric Halo ULN-8, LIO-8, LIO-8/4p MK4?

Grundsätzlich ähneln sich die neuen MK4-Versionen der drei Interfaces mit der bisherigen 3D-Versionen – zumindest was die Anzahl der Ein- und Ausgänge, Bedienung etc. angeht. Intern haben die MK4-Versionen aber ein deutliches Update erfahren, so dass beispielsweise der komplette analoge Signalweg und das Design der Konverter überarbeitet wurde.

Hierdurch konnte auch die Round Trip Latenz deutlich gesenkt werden. Laut Metric Halo liegt diese nun bei 18 Samples, zuvor waren es 116 Samples. Wie sich das in der Praxis auswirkt, werden wir hoffentlich bald in einem Test in Erfahrung bringen können.

Darüber hinaus hat Metric Halo der Stromverbrauch gesenkt, ca. 35-40% weniger Strom ziehen die Interfaces nun aus eurer Steckdose.

Auch das System zur Stummschaltung wurde verändert. Hierbei kommen nun Relais zum Einsatz, was jegliche störende Geräusche bei der Mute-Schaltung eliminieren soll.

Eine genaue Verfügbarkeit der drei neuen Mk4-Modelle hat Metric Halo noch nicht bekannt gegeben. Die Preise dagegen schon. Diese belaufen sich auf 2.995,- US-Dollar für das LIO-8, 3.560,- US-Dollar für das LIO-8/4p und 3.995,- US-Dollar für das ULN-8 MK4.

In der offiziellen Ankündigung spricht Metric Halo davon, dass es derzeit aufgrund der weltweiten Lieferschwierigkeiten bei Chips, elektronischen Bauteilen etc. keine Möglichkeit gibt Besitzern der 3D-Vorgänger-Versionen ein Upgrade zu ermöglichen. Dies soll, so bald sich die Liefersituation verbessert, zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein. Dies wurde in einigen Foren auch bereits von offizieller Seite so kommuniziert.