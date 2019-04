MFB-301 Pro, Drumcomputer zum Jubiläum

Analoge Drummaschine im Vintage-Stil

Vor 40 Jahren stellte der Berliner Ingenieur Manfred Fricke seinen ersten Drumcomputer vor. Dieses Jubiläum wird jetzt mit dem MFB-301 Pro gefeiert.

Der alte MFB-301 Drumcomputer war seinerzeit ein richtiger kleiner Rebell, denn er bot nicht nur das übliche Standard-Programm aus der Tanzschule, wie die allermeisten Geräte dieser Zeit, sondern hatte auch Hard Rock, Blues und andere „moderne“ Beats im Festspeicher. Und mit einem Preis von 175,- DM war er extrem günstig. Trotz des billig aussehenden Plastikdosengehäuses und der eigenwilligen Bedienung waren schnell über 1.000 Stück verkauft, und das sogar nur im Inland, denn an eine internationale Vertriebsstruktur war zu der Zeit im Hause Fricke noch nicht zu denken. Doch dank dieses Erfolges entwickelte MFB zahlreiche Drummaschine und -module sowie Synthesizer und Sequenzer.

Der neue MFB-301 Pro ist äußerlich eine Reminiszenz an den ersten Erfolg. Damit passt das Gerät so was von wunderbar überhaupt nicht in die aktuelle, üppig gedeihende Drummy-Landschaft. MFB ist offenbar nicht nur auf die eigene Vergangenheit stolz, sondern beweist auch Humor.

Doch aus technischer Sicht hat der MFB-301 Pro nicht mehr viel mit dem Vorbild zu tun und erweist sich als eine moderne Analog-Drummaschine. Die tonalen Sounds Kick, Tom, Bongo, Clave werden mit der Eigenresonanz von so genannten T-Filtern realisiert. Bei der Schaltung hat sich MFB für C-MOS-Gatter entschieden, da sie weniger verzerren als Transistoren oder Operationsverstärker.

Das Drumkit der MFB-301 Pro besteht aus acht Sounds. Es handelt sich um modifizierte bzw. weiterentwickelte Klänge des MFB-301, ergänzt um die Claps des MFB-401. Alle Sounds können in Tune (außer Clap), Decay und Level sowie jeweils einem Klangparameter wie Noise oder Attack verändert werden. Tune, Decay und Level lassen sich auch via MIDI-Controller steuern und sogar im Sequenzer pro Step programmieren. Die Level sind pro Spur programmierbar, außerdem reagieren die Sounds auf Velocity via MIDI.

Der Sequenzer umfasst 108 Pattern mit jeweils 16 Steps. Es lassen sich 36 Songs abspeichern. Die Pattern können in Echtzeit oder Step-by-Step programmiert werden und es gibt einen Shuffle-Modus mit fünf Stufen.

Der Sequenzer kann zu einer MIDI-Clock oder alternativ zu einer analogen Clock synchronisiert werden. Als Audio-Out gibt es einen Stereo- und einen regelbaren Kopfhörerausgang. Die Stromversorgung erfolgt über ein USB-Netzteil (Ministecker) und über USB können auch eventuelle Updates vorgenommen werden. Die Möglichkeiten einer Pattern-Verwaltung über USB wird noch ausgelotet und gegebenenfalls nachgereicht.

Wem die Old-School-Bedienung am MFB-301 Pro zu friemelig ist, kann das Gerät auch via MIDI mit der MFB Tanzmaus bedienen und sogar programmieren. Zusammengenommen ergeben die Sounds beider Geräte das Drumkit des MFB Tanzbär 1.

Der MFB-301 Pro wird in Kürze erhältlich sein und 149,- Euro kosten. Das Gerät wird es zunächst im originalgetreuem OKW-Gehäuse nur in limitierter Stückzahl geben und kann nur direkt von MFB bezogen werden.