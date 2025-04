Michigan Synth Works Caveman Modules – Eurorack

Module, Case & Keyboard

Die Michigan Synth Works Caveman Modules sind eine Serie günstiger, aber qualitativer Eurorack-Module, die in Zusammenarbeit mit Neutron Sound entwickelt wurden. Auch ein Case und ein Sensor-Keyboard gehören zu der Serie, die vor allem Einsteiger ansprechen soll.

ANZEIGE

Michigan Synth Works Caveman Modules

MSW kündigt zunächst ein „Launch Line-up“ an, das einen Grundstock an Modulen umfasst, die man für ein Basissystem benötigt. Diese Module werden voraussichtlich ab Sommer 2025 erhältlich sein. Später sollen weitere Module folgen.

3OSC ist ein VCO, dessen Schaltung von der Roland TB-303 inspiriert, aber erweitert wurde. Er besitzt Ausgänge für Square, Triangle und 2x Saw sowie Hardsync und einen FM-Eingang mit Attenuverter.

Breite: 6 TE / Preis 100,- US-Dollar

ADSR ist ein Envelope Generator, der auch dem Chip AS3310 basiert. Die Segmente (jeweils zuschaltbar) lassen sich über einen CV-Eingang modulieren und es gibt eine manuelle Trigger-Taste.

Breite: 6 TE / Preis 100,- US-Dollar

2VCA ist ein OTA-basierter dualer Verstärker mit logarithmischer und linearer Kennlinie. Beide Sektionen lassen sich individuell nutzen.

Breite: 6 TE / Preis 75,- US-Dollar.

ANZEIGE

Poliroks ist ein Filter mit High Pass und Low Pass, das auf dem Polivoks VCF basiert und über einen integrierten VCA verfügt.

Breite: 6 TE / Preis 100,- US-Dollar

MUL ist ein passives Multiple mit zwei Sektionen á vier Buchsen.

Breite: 2 TE / Preis 50,- US-Dollar

CaveKeys Eurorack ist erweiterbarer Touch-Keyboard-Controller mit MIDI-I/O, 2x CV/Gate-Ausgängen, Clock-, CV- und Pedal-Eingängen, Arpeggiator, Step Sequencer und Joystick. Es beinhaltet ein Modul CaveKeys mit einer Oktave (es können bis zu sieben davon verbunden werden) und das Modul Cranium, das für die Anschlüsse, den Joystick und die Arp/Seq-Funktionen zuständig ist.

Cranium – Breite: 9 TE / Preis 150,- US-Dollar (+ 1x CaveKeys)

CaveKeys – Breite: 25 TE / Preis 50,- US-Dollar.

Passend dazu bietet MSW das Caveman Case Lightweigth an. Es besitzt eine 3 HE-Zeile mit einer Breite von 84 TE und ist mit dreh- und abnehmbaren Standfüßen ausgestattet, die einen beliebigen Aufstellwinkel ermöglichen. Stromversorgung und Systembus mit sieben Anschlüssen übernimmt das Modul Stone of Power, von dem bei Bedarf mehrere in das Case eingesetzt werden können.

Caveman Case – Preis: 130,- US-Dollar (inkl. 1x Stone of Power)

Stone of Power – Preis: 50,- US-Dollar

CaveKeys Desktop ist die Tischvariante des Keyboard-Controllers, die ein sehr flaches Gehäuse (435 mm x 130 mm x 30 mm), das Modul Cranium und 3x CaveKeys beinhaltet.

Preis: 250,- US-Dollar.