ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Michigan Synth Works LRB-303 DIY Kit, Bassline-Synthesizer

TB-303 als Bastelset

4. März 2026

Michigan Synth Works LRB-303 DIY Kit Synthesizer Bassline TB-303 am

Mit dem Michigan Synth Works LRB-303 DIY Kit kann man eine TB-303 nachbauen. MSW hat bereits Erfahrung mit Roland-Klassikern, sodass die Erwartungen bzgl. der Authentizität durchaus nicht gering sind. Allerdings wurde das Projekt nicht rechtzeitig zum #303day fertig, denn es ist lediglich eine Vorankündigung.

ANZEIGE

Michigan Synth Works LRB-303 DIY Kit

Die Angaben zur LRB-303 beschränken sich vorerst nur auf die Aufzählung der Bestandteile des Kits. Man erhält die SMD-bestückte Hauptplatine und die dazu gehörenden „Through Hole Parts“ (Regler, Schiebeschalter, Buchsen), die SMD-bestückte Schalterplatine (das Mini-Keyboard), Taster von Alps, LEDs, Abstandhalter, DIN-Buchse, zugeschnittene Kabel und Flachbandkabel, Drehschalter, vier Staubschutzabdeckungen und natürlich der OS-303 Prozessor, der auch für MIDI vorbereitet ist.

Michigan Synth Works LRB-303 DIY Kit Synthesizer Bassline TB-303 board

Die Reglerkappen sind in dem Kit nicht enthalten. Ein Case Kit wird separat angeboten werden. Offenbar hat man die Wahl zwischen einem originalgetreuem Gehäuse in Silbergrau und einer Version in Blau.

ANZEIGE

Den Sequencer hatte MSW bereits als Eurorack-Modul Chronovore im Programm, sodass diese Part zuverlässig laufen sollte.

Weitere Angaben wird es erst in Kürze geben. Der Zusammenbau des Kits erfordert offenbar ein paar Lötarbeiten, sollte aber auch für Nicht-Profis im DIY-Bereich machbar sein, da die beiden Platinen bis auf die Bedienelemente fertig bestückt sind.

Das Michigan Synth Works LRB-303 DIY Kit kostet 435,95 Euro, zzgl. Versand und Importkosten. Reglerkappen und Gehäuse müssen noch mit dazugerechnet werden.

Michigan Synth Works LRB-303 DIY Kit Synthesizer Bassline TB-303 blue

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Vintage-Analog: Roland TB-303 Bass Line Synthesizer (1982)

Vintage-Analog: Roland TB-303 Bass Line Synthesizer (1982)

23.11.2024 |35
Din Sync RE-303 im Test: Die beste TB-303 ever!

Din Sync RE-303 im Test: Die beste TB-303 ever!

23.02.2019 |48
Workshops: Roland TB-303, Behringer TD-3, Acid House Patterns

Workshops: Roland TB-303, Behringer TD-3, Acid House Patterns

06.10.2021 |51
DTronics DT-303, Distortion für TB-303 & Co.

DTronics DT-303, Distortion für TB-303 & Co.

02.03.2024 |18
Test: Behringer TD-3-MO, Nachbau TB-303-Devil-Fish Synthesizer

Test: Behringer TD-3-MO, Nachbau TB-303-Devil-Fish Synthesizer

07.11.2024 |27
Vergleichstest: Behringer TD-3, Roland TB-303, RE-303, Xoxbox, TB-03

Vergleichstest: Behringer TD-3, Roland TB-303, RE-303, Xoxbox, TB-03

24.09.2020 |53
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X