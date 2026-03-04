Michigan Synth Works LRB-303 DIY Kit, Bassline-Synthesizer

TB-303 als Bastelset

Mit dem Michigan Synth Works LRB-303 DIY Kit kann man eine TB-303 nachbauen. MSW hat bereits Erfahrung mit Roland-Klassikern, sodass die Erwartungen bzgl. der Authentizität durchaus nicht gering sind. Allerdings wurde das Projekt nicht rechtzeitig zum #303day fertig, denn es ist lediglich eine Vorankündigung.

ANZEIGE

Michigan Synth Works LRB-303 DIY Kit

Die Angaben zur LRB-303 beschränken sich vorerst nur auf die Aufzählung der Bestandteile des Kits. Man erhält die SMD-bestückte Hauptplatine und die dazu gehörenden „Through Hole Parts“ (Regler, Schiebeschalter, Buchsen), die SMD-bestückte Schalterplatine (das Mini-Keyboard), Taster von Alps, LEDs, Abstandhalter, DIN-Buchse, zugeschnittene Kabel und Flachbandkabel, Drehschalter, vier Staubschutzabdeckungen und natürlich der OS-303 Prozessor, der auch für MIDI vorbereitet ist.

Die Reglerkappen sind in dem Kit nicht enthalten. Ein Case Kit wird separat angeboten werden. Offenbar hat man die Wahl zwischen einem originalgetreuem Gehäuse in Silbergrau und einer Version in Blau.

ANZEIGE

Den Sequencer hatte MSW bereits als Eurorack-Modul Chronovore im Programm, sodass diese Part zuverlässig laufen sollte.

Weitere Angaben wird es erst in Kürze geben. Der Zusammenbau des Kits erfordert offenbar ein paar Lötarbeiten, sollte aber auch für Nicht-Profis im DIY-Bereich machbar sein, da die beiden Platinen bis auf die Bedienelemente fertig bestückt sind.

Das Michigan Synth Works LRB-303 DIY Kit kostet 435,95 Euro, zzgl. Versand und Importkosten. Reglerkappen und Gehäuse müssen noch mit dazugerechnet werden.