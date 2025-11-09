ANZEIGE
Michigan Synth Works MSW-820, analoger Synthesizer

Synth mit 16 Filter-Modi

9. November 2025

Michigan Synth Works MSW-820 am

Mit dem Michigan Synth Works MSW-820 wird ein weiterer analoger Synthesizer angekündigt, der auf dem Konzept des Roland Compu-Synth CMU-810 basiert, aber eine deutlich modernere Ausstattung besitzt.

Michigan Synth Works MSW-820

Michigan Synth Works hat eine regelrechte Vorliebe für den CMU-810, der nebenbei bemerkt eng mit der Roland MC-202 verwandt ist. Es gibt von MSW bereits den MSW-810, als Nachbau des Originals und im letzten Jahr wurde der MSW-830 als massiv erweiterte Version des Synthesizers projektiert. Allerdings steht dieses Modell immer noch aus.

Der MSW-820 ist nicht nur dem Namen nach, sondern auch mit seiner Ausstattung zwischen den anderen beiden MSW-Modellen positioniert. Die Struktur ist vergleichsweise einfach aufgebaut. Es gibt zwei VCOs, bei denen man zwischen Saw und Pulse (PWM) stufenlos überblenden kann und die über eine Sync-Funktion verfügen. Suboszillator und Noise ergänzen die Klanggeneration.

Michigan Synth Works MSW-820 slant

Das Multimode-Filter ist sicherlich das auffälligste Merkmal, denn es verfügt über 16 Modi. Es entspricht dem Caveman Totem-Filter, das MSW in Kooperation mit Norton Sound auch als einzelnes Eurorack-Modul anbietet.

Weiterhin verfügt MSW-820 über zwei ADSR-Hüllkurven und einen synchronisierbaren LFO. Das Desktop-Modul ist mit MIDI ausgestattet und verfügt über mehrere CV/Gate-Anschlüsse.

Weitere Informationen zum Michigan Synth Works MSW-820 sowie eine Preisangabe soll es in Kürze („coming real soon“) geben.

Links

  1. Profilbild
    PaulusS

    Mir sagt die Verarbeitungs- und Klangqualität der Michigan Synth Works Produkte absolut zu.
    Ein ganz klare Empfehlung von meiner Seite!

