Midas DL8 Stagebox mit Midas Pro Preamps

Neue Midas Stagebox für Midas M32/Behringer X32 Digitalmixer

Während die Welt gespannt auf die Veröffentlichung der angekündigten Behringer WING Compact Digitalmixer wartet, stellt die Music Tribe Brand Midas neue Produkte vor, die von allen Digitalmixern mit AES50 Netzwerktechnologie gleichermaßen genutzt werden können und somit für Midas wie Behringer Anwender von Bedeutung sind. Mit der Midas DL8 Stagebox zieht Midas mit Behringer gleich, die schon lange mit der Behringer SD8 Stagebox ein äquivalentes Modell im Programm haben.

Midas DL8 Stagebox

Die Midas DL8 Stagebox besitzt acht Mikrofon/Line-Eingänge (XLR/Klinke Combo) und acht elektronisch symmetrierte Line-Ausgänge (XLR). Außerdem sind zwei ULTRANET-Anschlüsse mit Phantomspeisung vorhanden, mit denen zum Beispiel ein Personal Monitoring System wie das P16-M mit bis zu 16 individuell mischbaren 24 Bit/48 kHz Signalen versorgt werden kann. Auch der Anschluss verschiedener Turbosound PA-Lautsprecher mit ULTRANET ist möglich. ULTRANET unterstützt CAT5 Kabellängen von bis zu 75 Meter.

ANZEIGE

Zwei AES50 SuperMAC Ports mit Neutrik etherCON AES50 Netzwerkbuchsen dienen der Einbindung in das AES50 Audionetzwerk von Midas und Behringer Digitalmixern und der Kaskadierung mehrerer AES50 Stageboxen. Die Kabellänge des STP CAT5-Kabels darf bis zu 100 Meter betragen. Bis zu drei Midas DL8 können kaskadiert werden. AES50 gestattet die Übertragung von bis zu 2 x 48 bidirektionalen Kanälen. Die Latenz zwischen Stagebox Eingang, Digitalmixer und Stagebox Ausgang wird mit 1.1 Millisekunden angegeben.

Mit Strom versorgt wird die Midas DL8 Stagebox per PoE (Power over Ethernet) oder über das integrierte Schaltnetzteil.Ein USB-Anschluss für Firmware Updates ist ebenfalls vorhanden.

Über mitgelieferte Rack-Winkel lässt sich die Midas DL8 Stagebox zudem in ein Rack einbauen.

ANZEIGE

Midas PRO Preamps

Ein Unterschied zur Behringer SD8 Stagebox ist die Verwendung von Midas PRO Mikrofonvorverstärkern mit individuell schaltbarer 48 V Phantomspeisung. Diese Preamps sind auch in den M32 Mischpulten von Midas zu finden und sind neben der besseren Verarbeitungsqualität der Midas Digitalmixer eines der wichtigsten Unterscheidungskriterien zu den Produkten der Behringer X32 Baureihe, die über Mikrofonvorverstärker „designed by Midas“ verfügen. Zahlreiche Vergleichstests im Internet und in der Fachpresse haben die qualitativen Unterschiede zwischen den beiden Preamps dargelegt.

Midas DL Stagebox Familie

Midas hat zahlreiche Stageboxen für die AES50 Digitalmixer im Programm. Darunter die professionellen Stageboxen wie DL151, DL152, DL153, DL154, DL251 und DL252 sowie PRO SERIES DL155 für die PRO-Mixer, die mit bis zu 96 kHz arbeiten, sich aber auch mit 48 kHz Sample Rate an den Mischpulten der M32-Serie betreiben lassen.

Die zu den S/SD-Stageboxen von Behringer äquivalenten Stageboxen der DL-Serie umfassen Midas DL16, DL32 und nun DL8. Wie bei Behringer ist nur die Midas DL16 auch als Interface am Computer zu betreiben, da sich hier die Preamps direkt an der Stagebox konfigurieren lassen, während das bei den anderen Stageboxen nur über AES50 vom Mischpult aus möglich ist.

Mit der neuen Midas DL8 Stagebox sind flexiblere Bühnenverkabelungen möglich, wie sie sonst mit analogen Sub Multicores bewerkstelligt würden. Statt einer Midas DL16 oder DL32 an der Bühnenseite werden mehrere Midas DL8 Stageboxen auf der Bühne in der Nähe der Signalquellen oder der Monitore verteilt, um kurze XLR-Kabelwege und eine saubere Bühnenverkabelung zu ermöglichen. Die einfache Kaskadierung über die beiden AES50 Ports ermöglicht die Verkabelung ohne Hub. Der Preis der Midas DL8 Stagebox ist noch nicht bekannt, wird aber vermutlich leicht oberhalb der Behringer SD8 liegen. Die Midas DL8 Stagebox soll bereits in wenigen Wochen im Fachhandel verfügbar sein.