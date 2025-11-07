Firmware-Update für das MIDAS HD96 Digitalpult

MIDAS hat dem MIDAS HD96 und dem HD96 AIR Digitalpult ein großes Firmware Update auf die Version 2.3 verpasst, das ab sofort kostenlos für alle Besitzer der digitalen Mischpultkonsole erhältlich ist.

MIDAS HD96 – 2.3 Update

Für das MIDAS HD96 2.3 Update haben die Entwickler zum einen den Reverb-Effekt VSS4 von TC Electronic überarbeitet und mit einer neuen Benutzeroberfläche (GUI) ausgestattet. Neben einer ganzen Reihe neuer Presets bringt das Update auch den Vorteil mit sich, dass der VSS4 ab sofort nur noch zwei Effekt-Slots benötigt.

ANZEIGE

Affiliate Links Midas Heritage HD96-24-CC-IP Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 28.169,00€

Eine weitere Neuheit betrifft die Kompressor-Auswahl des Midas HD96, denn hier haben Nutzer ab sofort Zugriff auf den bbx 160A, eine Nachbildung des bekannten dbx 160A. Dieser Kompressor klingt auf fast allen Signalen gut und lässt sich entsprechend vielseitig einsetzen.

Mit dem 2500 Bus Compressor bietet das Midas HD96 2.3 Update ab sofort noch einen weiteren Kompressor.

Interessant ist, dass das Update des Digitalpults nun eine Reaper-Integration bietet, mit Hilfe der man Tracks erstellen, Marker setzen oder die Transportfunktion der DAW vom Midas HD96 steuern kann.

Neben den neuen bzw. überarbeiteten Dynamik- und Reverb-Prozessoren bietet das Midas HD96 2.3 Update einige Verbesserungen im Bereich des Makro-Systems. Hier bietet das Digitalpult nun spezifische Überblendungen, mit denen Pegel, die Mute-Funktion oder das Panorama mit einer gewünschten Überblendzeit gesteuert werden können.

Die Makros des Midas HD96 2.3 können ab sofort auch über einen externen MIDI-Controller getriggert werden, dazu die Anzahl der Speicherplätze für Makros erhöht.

Das Update 2.3 ist ab sofort kostenlos für alle Nutzer des Digitalmischpults erhältlich.

ANZEIGE

Hier das Video zum MIDAS HD96 2.3 Update:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Hier unsere Original-News vom 29.04.2024

Die V2 Firmware für das Flaggschiff von MIDAS umfasst viele neue Funktionen und Verbesserungen, darunter:

Macros zur Aufzeichnung von Kanalparametern, Navigation, FX Status und mehr, die sich über einen einzelnen Button abfeuern lassen

Two Way Flip

Sennheiser EM6000 RF Integration zur Steuerung des Funksystems direkt vom MIDAS HD96 Digitalpult aus

Patchen von externen Inserts direkt im Channel Widget

Update Scenes-Funktion für das Updaten von Send on/off und Pegeln

Neues Transient Gate

TC Electronic MD4 Finaliser

Brainwave Binaural IEM Effekt

Das GUI zeigt nun den VCA Mute Status an

Außerdem umfasst das Update zahlreiche Fehlerbehebungen und Verbesserungen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Macros

Die Einführung von Macros bedeutet eine große Verbesserung des Workflows, weil wiederkehrende Benutzeraktionen automatisiert werden können. Macros lassen sich virtuellen Buttons und Hardware Buttons zuweisen.

Update Scenes

Die neue Update Scenes-Funktion ermöglicht das gleichzeitige Verändern von Send-Pegeln in mehreren Szenen gleichzeitig. Die Veränderungen können absolut oder relativ sein.

RF Microphone Manager für Sennheiser EM6000

Der RF Microphone Manager für das Sennheiser EM6000 Funksystem ermöglicht die Konfiguration und Verwaltung der Hardware direkt vom MIDAS HD96 Digitalpult aus. Batteriestand, Kanal, Synchronisation, Name, AF-Level und vieles mehr werden direkt am MIDAS HD96 Digitalpult dargestellt und können konfiguriert werden.

External Insert

External Insert gestattet die einfache Integration externer Hardware über ein Widget. In diesem Widget können der Ein- und Ausgangskanal für die externe Hardware entsprechend zugewiesen werden sowie ein Name vergeben.

Brainwave Binaural Processor

Die Integration von Brainwave Spatial Audio bringt ein immersives Klangerlebnis für In Ear Monitoring direkt ins MIDAS HD96 Digitalpult. Die einzelnen Klangquellen lassen sich auf einer Kreisebene rund um den Hörer verschieben.

TC Electronic MD4

Mit der Version 2 ziehen auch die TC Electronic Multiband Dynamics MD4 ins MIDAS HD96 Universum ein. Das Plugin ist nun in der Dynamics-Sektion zu finden und kann einem Kanal zugewiesen werden. Das GUI entspricht der nativen Plugin-Version.

Transient Gate

Mit dem Transient Gate lassen sich nicht nur unerwünschte Signalanteile zum Beispiel aus einzelnen Schlagzeugkanälen entfernen, sondern im Anschluss auch der Transientenanteil des Signal verstärken oder abschwächen.

Two Way Flip

Two Way Flip erleichtert das Einstellen von Send-Pegeln über das Selektieren eines Eingangskanals. Im Anschluss können über die Output Fader die Signalanteile für den selektierten Kanal auf den Outputs eingestellt werden. Auf diese Weise lässt sich zum Beispiel der Pegel eines Signals schnell auf allen Monitorkanälen anpassen.

Sofort verfügbar über mCloud

Das MIDAS HD96 V2 Update ist sofort über mCloud verfügbar und kann dort kostenlos heruntergeladen werden. Die neuen Effekte und Funktionen sowie die Fehlerbehebungen empfehlen das V2 Update für alle MIDAS HD96 Besitzer.

Weitere Infos und Videos zum Update unter https://www.midasconsoles.com/midasv2.html