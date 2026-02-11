40 Jahre Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten

MIDI- und MPE-Controller gehören heutzutage zur Standardausrüstung eines jeden Studio- und Live-Setups. Die meisten Leser denken bei MIDI- und MPE-Controllern an die üblichen Verdächtigen: Masterkeyboards, Pad-Controller, Controller mit Fadern und Encodern. Doch es gibt und gab noch weitaus mehr. Unser Autor Alexander Neversal ist nicht nur ein echter Studio-Crack, sondern auch ein Musiker, der nach immer neuen Ausdrucksmöglichkeiten sucht. Im Laufe seiner beruflichen Karriere sind ihm zahlreiche MIDI- und MPE-Controller unter die Finger gekommen, die er in diesem Artikel vorstellt.

Kurz & knapp Worum geht es? Ein Überblick über innovative MIDI-Controller von 1985 bis heute – subjektiv getestet, mit Fokus auf Spielbarkeit, Alltagstauglichkeit und Technik. Vielfalt & Innovation: Von der Digitar bis zum Osmose, von MIDI 1.0 bis MPE – die Bandbreite an MIDI-Controllern zeigt eindrucksvoll den kreativen Erfindergeist der Entwickler.

Von der Digitar bis zum Osmose, von MIDI 1.0 bis MPE – die Bandbreite an MIDI-Controllern zeigt eindrucksvoll den kreativen Erfindergeist der Entwickler. Langlebigkeit: Produkte wie Zendrum oder Continuum Fingerboard beweisen, dass durchdachte Konzepte und gute Bauweise Jahrzehnte überdauern können.

Produkte wie Zendrum oder Continuum Fingerboard beweisen, dass durchdachte Konzepte und gute Bauweise Jahrzehnte überdauern können. Technik & Risiko: Je komplexer die Software, desto höher das Risiko – nachhaltige Systeme wie Kyma oder EaganMatrix sind hier die Ausnahme.

Je komplexer die Software, desto höher das Risiko – nachhaltige Systeme wie Kyma oder EaganMatrix sind hier die Ausnahme. Spielgefühl entscheidet: Ob Gummi, Silikon oder Neopren, Controller müssen sich erspielt werden. Rückgabemöglichleiten helfen beim Finden des passenden Instruments.

MIDI-Controller von 1985 bis zur Gegenwart

Die Suche nach neuen Ausdrucksformen bestimmt die Geschichte der elektronischen Musik von Beginn an. Mit MIDI wurde 1982 ein Standardprotokoll zur Ansteuerung elektronischer Instrumente wie Drumcomputern, Samplern oder Synthesizern eingeführt. Zuvor konnten elektronische Klangerzeuger über Control-Voltages und Gate-Signale angesteuert werden. Bei Live-Performances waren es Sonderanfertigungen, die besonders hervorstachen – wie etwa Kraftwerks erste elektrische Drumpads oder Jean-Michel Jarres Laser-Harp.

In den Heimstudios der frühen 80er- bis 90er-Jahre war die vorrangige Nutzung natürlich die Ansteuerung von Synthesizern und Expandern im 19-Zoll-Format über die DAW, damals hauptsächlich in Form eines Atari ST. Steuerzentralen waren meist Masterkeyboards, damals noch mächtige, schwere Kisten in Metallgehäusen, oft mit Hammermechanik oder zumindest gewichteter Tastatur, nicht vergleichbar mit den leichten Plastikbombern von heute. Eines der Schlachtschiffe war das Roland A-90, eine mächtige Studio- und Live-Zentrale mit Hammermechanik und vier MIDI-Ausgängen. Ein Gerät, das man heute für sehr kleines Geld bekommen kann. Die einzige Schwachstelle bei Heavy-Usern, die Hammergewichte, sind über eBay immer noch zu bekommen. Ein Tipp für Leute mit viel Platz und gesundem Rücken.

Aber zurück zu den Controllern: In den späten 1980ern gab es bereits erste Ansätze zu teils „exotischer“ Hardware.

Im folgenden Artikel beschreibe ich mehr oder weniger detailliert Geräte, die im Lauf der Jahre durch meine Hände gewandert sind oder besser gesagt, die sich unter meinen Händen befunden haben. Alles streng subjektiv. In Ergänzung gibt es ein Video, in dem ich einige der Controller anspiele.

Dynacord Rhythm Stick Rhythm Controller (1985)

Dieser Umhänge-Controller in Gitarrenform sollte es Ende der 80er Drummern und Perkussionisten ermöglichen, einmal hinter dem Schlagzeug hervorzukommen und am Bühnenrand zu jammen, so weit die Theorie. In der Praxis machte mir das Gerät beim Spielen zwar Spaß, die Bedienung war jedoch nicht überzeugend gelöst.

Die Note wurde über ein anschlagsdynamisches Gummi-Pad in der Mitte des Sticks getriggert, die Notenwerte über acht „Taster“ am Hals des gitarrenartigen Controllers aus Plastik gegriffen. Eben dieses „Griffbrett“ war die Schwachstelle des Systems: Es bestand aus acht Mikroschaltern mit einer Art laminierter Plastikfolie darüber, haptisch so grausam wie die Folientaster eines Yamaha DX7 der ersten Generation. Für mich damals der Dealbreaker.

Wer sich für einen der mittlerweile sehr raren und leider entsprechend hoch gehandelten Rhythm-Stick interessiert: Diese acht Taster unbedingt auf Funktion prüfen. Über Trigger- und MIDI-Out lassen sich ältere Drum-Machines und MIDI-Instrumente ansteuern.

Zendrum Rhythm Controller (1993)

Die Zendrum wurde erstmals gegen Ende der „US“-Tour von Peter Gabriels Drummer Manu Katché live eingesetzt. Der Grundgedanke, dass der Drummer mit einem Controller gemeinsam vorne mit der Band performen kann, wurde hier ungleich besser umgesetzt.

Auf einem in mehreren Formvarianten gefrästen Holzstück wurden viele kleine Drum-Trigger ergonomisch clever verteilt angebracht, die gefühlvolles Finger- und Handdrumming ermöglichen. Die anschlagsdynamischen Trigger senden frei definierbare MIDI-Noten über MIDI-Out des kleinen Controller-Kästchens zum Klangerzeuger. Daten und Strom werden über ein langes fünfpoliges MIDI-Kabel zum Controller übertragen.

Die Hardware ist hochwertig und absolut roadtauglich. Auch 2026 ist der Zendrum-Controller eine absolute Empfehlung – er wird noch gebaut und ist über die Herstellerseite erhältlich. Dort können auch Controller der Baujahre 1994–2009 auf neue, aktuelle Circuitboards upgegradet werden, die Abtastrate und Dynamik nochmals verbessern. Zudem lässt sich pro Triggerpad nach dem Upgrade ein eigener MIDI-Kanal einstellen.

Charlie Lab Digitar Gitarren-Controller (1994)

Dank Samplern gab es 1994 durchaus schon brauchbare Gitarren-Sounds für Keyboarder – diese auf den Tastaturen authentisch einzuspielen, war jedoch durchaus anspruchsvoll. Hilfe bei Strumming und Picking versprach die Charlie Lab Digitar, ein Kästchen mit sechs Metallstangen, das man sich mit einem Gurt um den Bauch schnallen konnte. Verbunden war es über ein Telefonkabel mit einem weiteren Kästchen, das die Stromversorgung und ein MIDI-Trio beinhaltete.

Gespielt wurde so: Über eine über MIDI-In angeschlossene Tastatur wurde der Akkord gegriffen, angeschlagen wurden die Noten über die Metallstangen der Digitar, die dann über MIDI-Out an den Klangerzeuger geschickt wurden. Mit etwas Übung konnte man durchaus gute Resultate erzielen, allein der Show-Effekt war bescheiden.

Charlie Lab brachte auch ein „Splitboard“ genanntes Keyboard heraus, in dem rechts seitlich neben der Tastatur der Digitar-Controller verbaut war. Dieses Instrument taucht noch seltener auf dem Gebrauchtmarkt auf als die Digitar selbst. Wer in die Tiefe gehen will: Die Digitar wurde auf AMAZONA hier getestet.

Continuum Fingerboard/Kyma Paca MIDI-Controller (1999)

Das Continuum Fingerboard wurde ursprünglich von 1983 bis 1998 an der Universität von Illinois entwickelt, um Sounds der Kyma Capybara-Workstation anzusteuern. 1999 startete der kommerzielle Verkauf des Fingerboards, ausgestattet mit einer IEEE-1394-FireWire-Schnittstelle zur Ansteuerung von Paca Workstations, aber auch mit einem klassischen 5-poligen DIN-MIDI-Out zur Ansteuerung externer Klangerzeuger über MIDI.

Die Paca-Workstations sowie die Kyma-Software und ihre Möglichkeiten hier zu beschreiben, würde jeden Rahmen sprengen. Kurz zusammengefasst: Sie sind ein digitaler Modulbaukasten, mit dem sich so gut wie jeder denkbare elektronische Klangerzeuger und Audioeffekt umsetzen lässt – in Echtzeit, generativ oder über MIDI und das Fingerboard angesteuert.

Die Verwendung der FireWire-Schnittstelle ermöglichte aufgrund des wesentlich höheren Datendurchsatzes eine umfangreichere und präzisere Steuerung, als es mit MIDI möglich gewesen wäre. Die Möglichkeiten entsprachen in etwa dem, was heute über MPE realisierbar ist, nur 20 (!) Jahre früher.

Das Fingerboard wird über eine Neopren-Oberfläche gespielt, auf der klassische Halbtonintervalle, wie man sie von Klaviaturen kennt, aufgedruckt sind. Über Druck auf die Neopren-Oberfläche kann in Z-Richtung moduliert werden wie bei polyphonem Aftertouch, nur viel feiner und freier. Bending in X-Richtung ist jederzeit möglich, von fein bis über ganze Oktavbereiche. In Y-Richtung kann ein weiterer Parameter moduliert werden.

Da die Oberfläche komplett eben ist, bedarf es anfangs etwas Übung, die Töne präzise zu treffen. Man kann sich dabei vom System helfen lassen, sollte aber nicht zu stark auf gerade Töne totquantisieren – denn gerade die feinen Tonhöhenabweichungen, die beim Spielen automatisch entstehen, ermöglichen eine sehr lebendige Performance.

Für mich immer noch einer der besten MIDI-Controller, obwohl dieses Modell kein MPE über MIDI senden kann. Klar, das war ja noch nicht erfunden. Die Fingerboards wurden über die Jahre weiterentwickelt und später wurde die Haken Audio Engine in die Geräte integriert. In dieser Form sind sie heute im Handel und weiterhin in Entwicklung.

ROLI Seaboard Rise MK II MIDI-Controller (2009)

Die erste Generation der ROLI Seaboards erschien 2009. Hier bespreche ich das Nachfolgemodell MK II, das zwei wesentliche Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger aufweist: Es kann neben der USB-Verbindung zum Rechner auch standalone MIDI über einen MIDI-Out mit Miniklinke ausgeben und es verfügt über eine Markierung in der Mitte der Gummitasten, die hilft, die Töne exakter zu treffen.

Neben weiteren kleineren Optimierungen ist das Seaboard Rise 2 identisch mit dem Vorgängermodell. Es ist erhältlich in der Mini-Key-Variante Block sowie in den Varianten Rise 25, Rise 49 und Grand mit entsprechend erweitertem Tonumfang.

Die Spieloberfläche der Seaboards besteht aus einer flexiblen schwarzen Gummioberfläche, die auf einer Sensorfläche liegt. Es gibt keinerlei mechanische Komponenten in der Spielfläche selbst, die Spieldynamik entsteht rein durch das weich-elastische Verhalten der Gummioberfläche und den ausgeübten Druck auf die Sensorfläche darunter.

Das Seaboard erkennt dabei:

den Anschlag (Strike),

Aftertouch bzw. Nachdrücken (Press),

Bewegungen rechts und links der Tastenmitte sowie zwischen den Tasten (Glide, Pitchbend-Informationen),

vertikales Gleiten entlang der Tasten in Y-Richtung (Slide),

und die Geschwindigkeit, mit der die Spieloberfläche losgelassen wird (Lift).

In Verbindung mit MPE-fähigen Synthesizern wie z. B. dem speziell für die ROLI Seaboards entwickelten Equator 2 lassen sich Sounds sehr ausdrucksvoll spielen. Das genaue Intonieren und die Umsetzung der Dynamik benötigen am Anfang ein wenig Übung. Dank der haptischen Markierung der Tastenmitten geht das Spielen jedoch leichter von der Hand als beim Vorgänger.

ROLI hat aus früheren Fehlern und den daraus entstandenen finanziellen Schwierigkeiten gelernt und mit dem Seaboard Rise 2 ein grundsolides Produkt geliefert, das man nur empfehlen kann. Ob man mit der Haptik der Gummioberfläche umgehen kann, ist freilich ein individuelles Thema.

Eigenlabs Tao MIDI-Controller (2010)

Die Eigenlabs-Controller wurden 2010 in drei Darreichungsformen ausgeliefert:

Pico: 18 Trigger in zwei Reihen, Touchstrip, Blaswandler, direkter Anschluss über USB

Tao: 64 Trigger in vier Reihen, großer Touchstrip hinten, Anschluss über Converter-Box

Alpha: 120 Trigger in fünf Reihen, großer Touchstrip hinten, Anschluss über Converter-Box

Der eigentliche Clou der Instrumente waren und sind die Trigger-Buttons: extrem sensible, anschlagsdynamische Buttons, die schon bei leichtester Berührung triggern, aber durchaus auch hart angeschlagen werden können. Da die Buttons eine Wölbung nach innen aufweisen, liegen die Finger sehr sicher darauf. Intonationsprobleme wie beim Fingerboard oder dem noch folgenden ROLI Seaboard gibt es hier nicht.

Mit dem reinen Triggern ist es jedoch nicht getan: Die Buttons sind nicht starr, sondern lassen sich in X- und Y-Richtung bewegen. So kann jeder gehaltene Ton entlang der X-Achse separat gepitcht und moduliert werden, entlang der Y-Achse lässt sich ein weiterer Parameter steuern.

Die Lernkurve für das reine Spielen ist bei den Eigenlabs-Controllern sehr flach. Leider aber hat sich Eigenlabs bei der Software – bei mir betrieben unter Windows – selbst ausgedribbelt. Gedacht war das Ganze als Live-Instrument, das VSTs und eine interne Library, die im Wesentlichen auf Samples basierte, abspielen kann. Die Software scannte zunächst alle VSTs auf der Platte, danach konnte man diese in das EigenD genannte Programm laden und mit dem Controller direkt ansteuern. Dabei gab es mit einigen Plug-ins leider Kompatibilitätsprobleme, die nicht alle vor der Pleite von Eigenlabs behoben wurden.

Heute, 15 Jahre später, ist das Thema noch schwieriger. Windows 8 ist das letzte offiziell unterstützte Betriebssystem für die Windows-Treiber. Unter macOS benötigte EigenD keine Treiber.

Mit einem einfachen Workaround lassen sich die Eigenlabs-Controller aber auch 2025 noch sehr gewinnbringend einsetzen: Bei mir läuft EigenD auf einem separaten alten Laptop mit Windows 10. Der Eigenlabs Tao ist über seine Breakout-Box per USB mit dem Rechner verbunden. Der letzte stabile Release von EigenD – Pro 2.0.74 – läuft problemlos. Ich setze keine Plug-ins ein, sondern habe ein Setup programmiert, das MIDI über ein angeschlossenes MIDI-Interface, in meinem Fall ein sonst nicht mehr genutztes N.I. Kore, ganz klassisch über MIDI-Out in die Studioumgebung schickt.

Eigenlabs-Controller im Jahr 2026? Funktioniert und überzeugt noch immer.

Expressive Osmose Synthesizer und MIDI-Controller (2023)

Die grundlegende Technik des Osmose stammt aus dem Vorgängerprodukt Touché, einem MIDI-Controller, den man entlang dreier Achsen bewegen konnte. 49 solcher Controller sind im Keyboard des Osmose in Form zunächst herkömmlich wirkender Klaviertasten verbaut.

Als einziger hier beschriebener Controller verfügt der Osmose auch über eine eigene Klangerzeugung in Form einer angepassten Haken Audio EaganMatrix Engine, die sich über den integrierten Farbbildschirm mithilfe von Drehreglern als Makros editieren lässt. Wer die Klangerzeugung in ihrer Tiefe bearbeiten möchte, kann dies über den EaganMatrix Editor mittels eines angeschlossenen Computers tun.

Der Osmose lässt sich großartig spielen und dank USB-Verbindung kann man auch MPE-fähige Plug-ins und Instrumente damit ansteuern. Das Gehäuse ist robust, besteht jedoch, im Gegensatz zu den Aluminiumgehäusen des Eigenlabs Tao und des ROLI Seaboard, aus Kunststoff. Die Tasten ragen konstruktionsbedingt über die Bedienoberfläche hinaus und haben deutliche Spaltmaße untereinander. Inwiefern dort eindringender Staub langfristig zum Problem wird, wird sich zeigen.

Die Knöpfe um das Display haben ein leichtes Spiel, auch hier regiert Plastik. Die Plexiglasscheibe über dem Display zerkratzt leider sehr leicht. Die Hardware ist insgesamt betrachtet durchaus professionell, sollte aber unbedingt in einem Case transportiert werden.

Ich persönlich spiele den Osmose leidenschaftlich gern, die Spielweise muss man sich allerdings auch hier aneignen. Jedes Patch ist ein eigenes Instrument in sich und will erfühlt und erlernt werden.

Die Firmware ist nach wie vor in Entwicklung, ebenso wie die EaganMatrix-Klangerzeugung selbst. Wer sich für die EaganMatrix als Klangerzeugung generell interessiert, für den ist der Osmose aufgrund der Makrosteuerung der niederschwelligste Einstieg, den ich kenne.

Embodme Erae 2 MIDI-Controller und Looper (2025)

Da ich einen Erae 1-Controller im Studio habe, wurde mir der Nachfolger Erae 2 als Vergleichsobjekt zugeschickt. Der Erae ist ein MPE-Controller, der über eine Silikon-Touch-Oberfläche anschlagsdynamisch gespielt wird, die auch Nachdrücken (Aftertouch) ermöglicht und durch eine LED-Matrix hinterleuchtet ist.

Der Clou ist hier, dass sich die LED-Matrix über eine Software konfigurieren lässt, mit der man sich maßgeschneiderte Controller-Oberflächen aus Tasten, Pads und Reglern bauen kann. Ein wenig erinnert das an den legendären JazzMutant Lemur-Controller, nur dass die LED-Matrix des Erae deutlich gröber aufgelöst ist als der Touchscreen des Lemur.

Die Silikonoberfläche des Erae 2 lässt sich sehr weich und sensitiv spielen, verträgt aber auch intensive Performances. Das optische Feedback der LEDs ist dabei großartig in Szene gesetzt und prädestiniert für Live-Performances. Im Vergleich zum Vorgänger lässt sich der Erae 2 sensitiver spielen.

Der Erae MK1 ist in einem robusten Gehäuse verbaut und hat keine mechanischen Bedienelemente. Das Plastikgehäuse des Erae 2 wirkt dagegen filigraner. Die Bedienung des Erae 2 ist dank des zusätzlichen kleinen Farb-Displays samt Encodern flüssiger. Auch die Konnektivität ist mit 24 CV-Anschlüssen deutlich besser, zudem wurde ein achtspuriger Looper integriert.

Der Erae kann mit zwei verschiedenen Skins bezogen werden. Das weichere, transparentere Skin ist im Werksauslieferungszustand dabei. Ergänzend kann ein robusterer, lasergeätzter Skin aufgezogen werden, der weniger lichtdurchlässig ist, dafür aber mehr Grip bietet und für schweißtreibende Live-Performances besser geeignet ist. Dieser Skin ist von der Haptik her dem Skin meines Erae 1 Controllers ähnlicher.

Wer auf den Looper und die CV-Ausgänge verzichten kann, ist mit dem Erae 1 Controller nach wie vor gerade im Livebetrieb sehr gut bedient.

In jedem Fall ist der Embodme Erae, egal ob MK1 oder MK2, ein sehr empfehlenswerter MPE-Controller für Studio und Live. Durch seine LED-Matrix mit visuellem Feedback und die Möglichkeit, sich eigene Oberflächen zu bauen, ist er der flexibelste Controller unter den hier beschriebenen Geräten.

Video

Zusammenfassung

Es ist erstaunlich, welch großartige Instrumente und Controller die Kreativität und Genialität von Technikern und Musikern hervorgebracht haben – von den Anfängen mit dem Theremin oder Trautonium bis heute.

Charlie Lab Digitar und der Dynacord Rhythm Stick sind dabei sicher nur Randerscheinungen, die aber zu ihrer Zeit ihre Berechtigung hatten und auch heute noch Spaß machen können.

Dass unscheinbare, aber grundsolide Produkte aus dieser Ära bis heute gebaut werden können, hat die Zendrum bewiesen: Sie vereint einfache Technik, gute Spielbarkeit und absolute Road-Tauglichkeit.

Je mehr Entwicklungsaufwand und je komplexer die Technik und vor allem die Software dahinter, desto schwieriger die Erhaltung der Systeme. Hier gibt es nachhaltige Produkte wie die Symbolic Sound Kyma/Paca-Workstations, die Continuum Fingerboards und die Haken Audio EaganMatrix, die von ihren Anfängen in den späten 70er- und 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts bis heute fortgeführt werden, inklusive regelmäßiger Software-Updates. Die Kyma-Software ist weiterhin erhältlich, die Workstations wurden erst kürzlich mit einer neuen Prozessorgeneration neu aufgelegt, die EaganMatrix-Klangerzeugung wurde in die Continuum Fingerboards integriert und hat mit dem Osmose eine weitere, niederschwelligere Heimat gefunden. Ein Paket mit Zukunft.

Auch wenn die Software-Entwicklung längst eingestellt ist, lassen sich Controller mit großartigen Spieleigenschaften wie etwa die Eigenlabs Alpha oder Tao mit ein paar Workarounds auch heute noch mehr als gewinnbringend einsetzen.

Wie auch immer: Das subjektive Spielgefühl ist das ausschlaggebende Entscheidungskriterium. Hersteller wie Embodme, ROLI oder Linn setzen auf druckempfindliche Gummi- oder Silikonoberflächen, die auf Sensorplatten liegen oder über diese gespannt werden. Bei Embodme ist die Oberfläche glatt, bei Linn ist eine fühlbare Teilung vorhanden. Die Oberfläche des ROLI ist weicher, „wobbly“, da sie die Erhabenheit einer Tastatur mit starken Rundungen abbildet, damit findet sich nicht jeder zurecht. Auch mit dem tiefen, weichen Aftertouch und dem seitlichen Spiel der Tasten eines Osmose kommt nicht jeder klar. Ebenso ist es anfangs schwierig, sich auf der glatten Neoprenoberfläche eines Haken Continuum Fingerboards zu orientieren.

Für all diese Controller gilt: Man muss sie wie klassische Instrumente spielen lernen und üben. Die heute üblichen 30 Tage Rückgaberecht sollten aber in jedem Fall ausreichen, um herauszufinden, ob man mit dem oder den gewählten Controllern weiterarbeiten möchte.

Dann beginnt die Reise und man betritt musikalische Welten, die mit einem herkömmlichen Masterkeyboard unerreichbar geblieben wären.