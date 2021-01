Midiphy MatriX, Hardware-Sequencer als DIY-Kit angekündigt

16x16-Feld zum Spielen

Viele Tasten, kaum Informationen. Midiphy kündigt mit MatriX einen großzügig dimensionierten Sequencer an, der als DIY-Projekt für viele Bastelstunden sorgen wird.

Bislang ist der Prototyp von MatriX nur auf dem Instagram-Kanal von Midiphy in Action zu sehen. Aber außer, dass man sich von der beeindruckenden Größe ein Bild machen kann, lassen sich aus den Clips auch keine detaillierten Informationen rückschließen.

Bleiben nur die Bilder. Die große Matrix mit 16×16 Tasten, die man so ähnlich von Computer-Tastaturen bzw. der TR-909 her kennt, jedoch für blaue LEDs durchbrochen sind, verspricht eine Bedienbarkeit im Stil von Monome, Deluge oder Tenori-on. Dazu sind noch 2x 16 +1 Tasten vorhanden, die wohl Systemfunktionen und ähnliches vorgesehen sind.

Weitere Bedienelemente fallen dagegen eher spärlich aus. Nur sechs Fader, sechs Achsregeler und ein Joystick sind vorhanden und auch das Display wirkt recht klein. Offenbar wird MatriX in der Hauptsache über das große Tastenfeld bedient.

Anschlussseitig gibt es nur zwei MIDI- und eine USB-Buchse. CV/Gate, analogen Sync oder Steuereingänge sind nicht vorhanden.

MatriX ist ein DIY-Projekt, und es ist nicht preiswert. Das Essential Kit, das Gehäuse, Platinen, Caps und weitere Parts beinhaltet, kostet 1.249,99 Euro und man muss immer noch elektronische Bauteile selbst dazukaufen. Dafür gibt es eine BOM-Liste. Ansonsten sind Gehäuse und die anderen Parts auch separat erhältlich.

Zur Verfügbarkeit des Midiphy MatriX ist das Frühjahr 2021 angepeilt. Bis dahin wird es hoffentlich genauere Informationen zu den Features und der Bedienbarkeit geben.