Millenium MPS-1000 E-Drum Monitor BD, E-Drums

E-Drums mit integriertem Lautsprecher

Millenium, eine der Hausmarken des Musikhaus Thomann, hat seit längerem bereits das E-Drumset MPS-1000 im Programm. Dieses haben wir auch bereits für euch getestet. Mit dem Millenium MPS-1000 E-Drum Monitor BD kommt nun eine neue Variante davon auf den Markt.

Millenium MPS-1000 E-Drum Monitor BD

Grundsätzlich handelt es sich bei der neuen MPS-1000 Version um das gleiche Set, d.h. ihr bekommt hier ein vollwertiges E-Drumset mit Kick, Snare, Toms, Becken und natürlich einem Drummodul geboten. Bei der Optik hat man sich an einem akustischen Schlagzeug orientiert, so dass Bassdrum, Snare und Toms auch richtig wie echte Trommeln aussehen und nicht nur als flache Pads gehalten sind.

Im Gegensatz zum normalen MPS-1000 Modell hat man in die Bassdrum allerdings einen Lautsprecher eingebaut. Hierdurch muss man das Kit also nicht mehr zwingend an externe Lautsprecher anschließen oder E-Drums immer über Kopfhörer spielen, sondern bekommt seinen Sound direkt aus der Bassdrum geliefert. Natürlich weiterhin mit all den E-Drums-Vorzügen, so dass man die Lautstärke individuell einstellen kann.

Die Konfiguration des E-Drumsets ist wie gesagt identisch zum normalen MPS-1000 Modell:

20″ x 16″ Bass Drum Pad

13″ x 5,5″ Zwei-Zonen Snare Pad

10″ x 06″ Zwei-Zonen Tom Pad

12″ x 06″ Zwei-Zonen Tom Pad

14″ x 14″ Zwei-Zonen Tom Pad

13″ Zwei-Zonen Hi-Hat Pad mit Controller

2x 15″ Zwei-Zonen Crash Pad mit Abstoppfunktion

18″ Drei-Zonen Ride Pad mit Abstoppfunktion

Aufgrund des integrierten Lautsprechers kostet das MPS-1000 Monitor Set auch knapp 100,- Euro mehr als die normale MPS-1000 Version und liegt damit bei einem Verkaufspreis von 1.098,- Euro. Das Millenium MPS-1000 E-Drum Monitor BD ist ab sofort in der Farbvariante Silver Sparkle erhältlich. Ob noch weitere Farbversionen folgen werden, ist bisher nicht bekannt.

Hier unsere Original-News vom 27.09.2024

Die Hausmarke Millenium von Musikhaus Thomann bringt mit dem MPS-1000 ein weiteres E-Drumset auf den Markt. Für unter 1.000,- Euro bekommt man ein komplettes Kit im Look eines akustischen Sets – inklusive Holzkessel.

Die Zeiten ändern sich. Wiesen die ersten (Simmons) E-Drumsets noch die legendären, sechseckigen Waben-Pads auf, änderte sich der E-Drum-Look in den Jahren danach in Richtung rund und flach. E-Drums waren somit stets als elektronisches Set zu erkennen. Momentan geht der Trend dagegen hin zur echten Schlagzeug-Optik, d. h. man nutzt Holzkessel und stattet diese mit anschlagsdynamischen Pads aus. Roland hat hier beispielsweise seine VAD-Serie im Programm (hier die News zum überarbeiteten TD-50 Set samt VAD-Neuheiten), Millenium folgt mit dem MPS-1000 nun auch diesem Trend.

Das Millenium MPS-1000 bietet mit Bass Drum, Snare sowie drei Tom-Pads, HiHat-Controller sowie insgesamt drei Cymbal-Pads einiges an Ausstattung. Beim 18 Zoll Ride Pad handelt es sich sogar um ein 3-Zonen-Pad, die anderen Pads bieten dagegen lediglich zwei Zonen. Alle Pads sind als Doppel-Mesh-Head ausgeführt.

Das zum Set gehörende Drummodul bietet insgesamt 820 Sounds, die in 40 Preset Kits vorliegen. Auf 40 zusätzlichen Speicherplätzen lassen sich eigene Kits zusammenstellen und ablegen. Schön ist, dass das Modul auch Speicherplatz für eigene User Samples bietet.

Gesteuert wird das MPS-1000 Drummodul über ein farbiges 3,2 TFT-Display sowie neun Fader, über die die Lautstärken der einzelnen Drum-Elemente schnell und intuitiv zusammengemischt werden können. Effekte sind genauso an Bord wie eine Bluetooth Schnittstelle.

Informationen zu den Trommelgrößen und der Hardware des Millenium MPS-1000

Padkonfiguration:

Hardwarepaket:

3 Galgenbeckenständer

Hi-Hat Maschine

Snare Ständer

Bass Drum Pedal

Doppeltomhalter

Das Millenium MPS-1000 ist ab sofort zum Preis von 998,- Euro erhältlich.