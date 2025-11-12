Günstiges E-Drumset mit Mesh-Heads

Die Thomann Hausmarke Millenium bringt mit dem Millenium MPS-350 ein neues E-Drumset auf den Markt. Das Set richtet sich an Einsteiger und Hobby-Drummer, die ein Set für zu Hause oder den Proberaum suchen.

Millenium MPS-350

Das MPS-350 besteht aus einem 8″-Bassdrum-Pad, das auch mit einem Doppelpedal spielbar ist, einer 8″-Dual-Zone-Snare mit separater Rim-Click-Zone sowie drei 7″-Toms. Ergänzt wird das Set durch Hi-Hat-, Crash- und Ride-Pads, die jeweils über zwei Zonen und eine Choke-Funktion verfügen. Die Mesh Heads sollen für ein natürliches Spielgefühl sorgen.

ANZEIGE

Herzstück des neuen Millennium Kits ist das zugehörige Drummodul mit 500 Sounds, 25 vorkonfigurierten Drum-Kits und 35 integrierten Songs. Dank eingebautem Metronom, Bluetooth-Streaming, AUX-IN sowie USB/MIDI-Schnittstelle bietet das Millennium MPS-350 diverse Möglichkeiten zum Üben, Aufnehmen oder Spielen zu Lieblingssongs.

ANZEIGE

Neben einem Stereo-Ausgang (6,3 mm Klinke) verfügt das Drummodul des MPS-350 über eine USB-Anschluss zur Verbindung mit einem Computer, einen Kopfhörerausgang und AUX-IN (beide 3,5 mm Klinke) sowie einen Klinkenanschluss für ein weiteres Crash-Becken. Zum Lieferumfang des Drumsets gehören ein stabiles Rack und alle Anschlusskabel.

Das Millenium MPS-350 ist ab sofort zum Preis von 359,- Euro erhältlich.