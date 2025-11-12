ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Millenium MPS-350, günstiges E-Drumset

Günstiges E-Drumset mit Mesh-Heads

12. November 2025
millenium mps-350

Millenium MPS-350, günstiges E-Drumset

Die Thomann Hausmarke Millenium bringt mit dem Millenium MPS-350 ein neues E-Drumset auf den Markt. Das Set richtet sich an Einsteiger und Hobby-Drummer, die ein Set für zu Hause oder den Proberaum suchen.

Millenium MPS-350

Das MPS-350 besteht aus einem 8″-Bassdrum-Pad, das auch mit einem Doppelpedal spielbar ist, einer 8″-Dual-Zone-Snare mit separater Rim-Click-Zone sowie drei 7″-Toms. Ergänzt wird das Set durch Hi-Hat-, Crash- und Ride-Pads, die jeweils über zwei Zonen und eine Choke-Funktion verfügen. Die Mesh Heads sollen für ein natürliches Spielgefühl sorgen.

ANZEIGE

Herzstück des neuen Millennium Kits ist das zugehörige Drummodul mit 500 Sounds, 25 vorkonfigurierten Drum-Kits und 35 integrierten Songs. Dank eingebautem Metronom, Bluetooth-Streaming, AUX-IN sowie USB/MIDI-Schnittstelle bietet das Millennium MPS-350 diverse Möglichkeiten zum Üben, Aufnehmen oder Spielen zu Lieblingssongs.

Millenium MPS-350, günstiges E-Drumset

ANZEIGE

Neben einem Stereo-Ausgang (6,3 mm Klinke) verfügt das Drummodul des MPS-350 über eine USB-Anschluss zur Verbindung mit einem Computer, einen Kopfhörerausgang und AUX-IN (beide 3,5 mm Klinke) sowie einen Klinkenanschluss für ein weiteres Crash-Becken. Zum Lieferumfang des Drumsets gehören ein stabiles Rack und alle Anschlusskabel.

Millenium MPS-350, günstiges E-Drumset

Das Millenium MPS-350 ist ab sofort zum Preis von 359,- Euro erhältlich.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Millenium MPS-350 E-Drum Set
Millenium MPS-350 E-Drum Set Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
359,00€ Thomann
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Vergleichstest: E-Drums bis 800,- Euro

Vergleichstest: E-Drums bis 800,- Euro

24.10.2025 |3
Roland V-Drums Serie 3 & 5, E-Drums

Roland V-Drums Serie 3 & 5, E-Drums

17.10.2025 |0
Test: Millenium MPS-1000 BD, E-Drums

Test: Millenium MPS-1000 BD, E-Drums

10.10.2025 |0
Alesis Nitro Ultimate, E-Drums

Alesis Nitro Ultimate, E-Drums

07.10.2025 |0
Test: Aerodrums Air Percussion Set 2, E-Drums

Test: Aerodrums Air Percussion Set 2, E-Drums

26.09.2025 |17
Test: Millenium Legendary Drumbook, Schlagzeugbuch

Test: Millenium Legendary Drumbook, Schlagzeugbuch

12.09.2025 |10
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X