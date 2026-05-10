Superbooth 26: Miltone 4Exp, Synthesizer nach Oberheim Four Voice

Mit Originalbauteilen und handgefertigt

Der Miltone 4Exp ist ein 4-stimmiger Analog-Synthesizer nach Vorbild des Oberheim Four Voice. Mehr noch, er kann sogar als Erweiterung für einen originalen Four Voice verwendet werden, um sich damit den Traum eines Eight Voice zu erfüllen.

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Miltone 4Exp – authentischer Four Voice-Nachbau

Miltone aus Paris stellt mit dem 4Exp ihren ersten Synthesizer vor. Doch man hat zuvor viele Jahre als Service-Spezialist Erfahrung gesammelt. Deswegen hat man sich gleich als Einstand an diesen Klassiker gewagt.

4EXP besteht aus vier SEM-Einheiten und einem Output-Modul. Die SEMs sind originalgetreu mit Trough-Hole-Technik aufgebaut und verwenden sogar ein paar New-Old-Stock-Bauteile. Jedes Gerät wird in Paris von Hand gefertigt.

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Die Ausstattung jedes SEM beinhaltet zwei diskret aufgebaute VCOs (natürlich mit den berühmten Trimm-Potis), das 2-Pole-Multimodefilter, einen LFO und zwei ADS-Hüllkurven. In der Output-Sektion gibt es Pan- und Volume-Regler für jede Stimme sowie einen External Input.

Der 4Exp kann über CV/Gate oder MIDI gespielt werden. Für die Verbindung mit einem Oberheim Four Voice sind die originalen Buchsen vorhanden. Mitlone plant außerdem, das SEM auch als einzelnen Mono-Synths anzubieten.

Der Miltone 4Exp kann bereits vorbestellt werden, die Auslieferung ist später im Jahr zu erwarten. Der Preis beträgt 12.000,- Euro.