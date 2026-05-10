Superbooth 26: Miltone 4Exp, Synthesizer nach Oberheim Four Voice

Mit Originalbauteilen und handgefertigt
Der Miltone 4Exp ist ein 4-stimmiger Analog-Synthesizer nach Vorbild des Oberheim Four Voice. Mehr noch, er kann sogar als Erweiterung für einen originalen Four Voice verwendet werden, um sich damit den Traum eines Eight Voice zu erfüllen.
Miltone 4Exp – authentischer Four Voice-Nachbau
Miltone aus Paris stellt mit dem 4Exp ihren ersten Synthesizer vor. Doch man hat zuvor viele Jahre als Service-Spezialist Erfahrung gesammelt. Deswegen hat man sich gleich als Einstand an diesen Klassiker gewagt.
4EXP besteht aus vier SEM-Einheiten und einem Output-Modul. Die SEMs sind originalgetreu mit Trough-Hole-Technik aufgebaut und verwenden sogar ein paar New-Old-Stock-Bauteile. Jedes Gerät wird in Paris von Hand gefertigt.
Die Ausstattung jedes SEM beinhaltet zwei diskret aufgebaute VCOs (natürlich mit den berühmten Trimm-Potis), das 2-Pole-Multimodefilter, einen LFO und zwei ADS-Hüllkurven. In der Output-Sektion gibt es Pan- und Volume-Regler für jede Stimme sowie einen External Input.
Der 4Exp kann über CV/Gate oder MIDI gespielt werden. Für die Verbindung mit einem Oberheim Four Voice sind die originalen Buchsen vorhanden. Mitlone plant außerdem, das SEM auch als einzelnen Mono-Synths anzubieten.
Der Miltone 4Exp kann bereits vorbestellt werden, die Auslieferung ist später im Jahr zu erwarten. Der Preis beträgt 12.000,- Euro.
Der Traum jedes Synthnerds. Aber 12k ist natürlich ne Hausnummer, auch wenn er gerechtfertigt sein mag. Braucht jemand zufällig mein Auto? Abhilfe schafft natürlich ein Softwaresynthesizer. Zum Beispiel könnte man den bx_Brainworx Oberhausen auf 4 Stück Spuren verteilen. Das Ergebnis dürfte grob in diese Richtung gehen. Eine gute Idee die ich mal ausprobieren werde. Ansonsten natürlich ein optisch ansehlicher und hochwertiger Synthesizer. Toll wie die ganzen Vintagegeräte durch den Vintagehype wieder in neu erscheinen. Meist recht teuer, aber es gibt auch günstigere Alternativen: Softwaresynthesizer oder wenn es unbedingt Hardware sein soll, wer hätte es gedacht – Behringer: Der 2-XM ist ja ein halber 4-Voice nach original Vorbild. Für 349€ (x2) durchaus erschwinglich. Zumindest ein erheblicher Unterschied zu 12k.