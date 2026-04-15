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Minimoog Model D Bob Moog Tribute Edition

Unterstützung für die Bob Moog Foundation

15. April 2026

Minimoog Model D Bob Moog Tribute Edition am

Mit der Minimoog Model D Bob Moog Tribute Edition wird der ikonische Synthesizer ebenso wie sein Entwickler gefeiert. Die auf 500 Stück limitierte Auflage ist zwar mit dem regulären Modell identisch, jedoch wird mit damit die Bob Moog Foundation unterstützt, denn von jedem verkauften Gerät gehen 500,- US-Dollar an die Stiftung.

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Minimoog Model D Bob Moog Tribute Edition

Nur durch das etwas hellere Gehäuse aus Eichenholz und einem Sticker auf der Rückseite unterscheidet sich die Tribute Edition vom früheren Reissue-Serienmodell. Dessen Erscheinen ist immerhin auch schon 10 Jahre her. Unter diesem Link könnt ihr unseren damaligen Testbericht nachlesen.

Für die neue Auflage hat man eine Reihe von prominenten Musiker zusammengetrommelt, die über ihrer Erfahrungen mit dem Minimoog in einem Video reflektieren, darunter Jimmy Jam, Gary Numan,Mark Mothersbaugh und die Leiterin der Bob Moog Foundation Michelle Moog-Koussa:

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Parallel zur Bob Moog Tribute Edition wird auch eine Minimoog Model D Mahagony Editon angekündigt, deren Gehäuse aus einem anderen Holz geschnitzt ist, nämlich Mahagoni. Preislich liegen beide Editionen bei 4.799,- Euro und sie sollen in ungefähr einem Monat verfügbar sein. Im Lieferumfang ist ein SR Serie Soft-Case enthalten.

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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  1. Profilbild
    Filterpad AHU

    Wer hätte das gedacht! Gefällt mir tausendmal besser als die Geddy Lee Version und ist zudem noch günstiger. Gut, bei der Geddy Lee Version sind natürlich noch Give-Aways dabei, die man sich anscheinend gut und gerne bezahlen lässt. Ich würde den Mahagony nehmen.

    3. Mehr anzeigen
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