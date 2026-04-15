Unterstützung für die Bob Moog Foundation

Mit der Minimoog Model D Bob Moog Tribute Edition wird der ikonische Synthesizer ebenso wie sein Entwickler gefeiert. Die auf 500 Stück limitierte Auflage ist zwar mit dem regulären Modell identisch, jedoch wird mit damit die Bob Moog Foundation unterstützt, denn von jedem verkauften Gerät gehen 500,- US-Dollar an die Stiftung.

ANZEIGE

Minimoog Model D Bob Moog Tribute Edition

Nur durch das etwas hellere Gehäuse aus Eichenholz und einem Sticker auf der Rückseite unterscheidet sich die Tribute Edition vom früheren Reissue-Serienmodell. Dessen Erscheinen ist immerhin auch schon 10 Jahre her. Unter diesem Link könnt ihr unseren damaligen Testbericht nachlesen.

Für die neue Auflage hat man eine Reihe von prominenten Musiker zusammengetrommelt, die über ihrer Erfahrungen mit dem Minimoog in einem Video reflektieren, darunter Jimmy Jam, Gary Numan,Mark Mothersbaugh und die Leiterin der Bob Moog Foundation Michelle Moog-Koussa:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. ANZEIGE Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Parallel zur Bob Moog Tribute Edition wird auch eine Minimoog Model D Mahagony Editon angekündigt, deren Gehäuse aus einem anderen Holz geschnitzt ist, nämlich Mahagoni. Preislich liegen beide Editionen bei 4.799,- Euro und sie sollen in ungefähr einem Monat verfügbar sein. Im Lieferumfang ist ein SR Serie Soft-Case enthalten.