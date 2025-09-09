ANZEIGE
Minuit Solstice, Synthesizer Plug-in

Aus Samples werden Soundscapes

9. September 2025

Minuit Solstice Synthesizer Plug-in

Minuit Solstice verwandelt beliebige Samples in Soundscapes, Drones und Soundatmos. Das Plug-in liefert somit unendlich viele Klänge für Ambient, Cinematic Tracks und experimentelle Stile.

Minuit Solstice – Spektren aus Samples generieren

In Solstice arbeitet mit spektraler Synthese. Im Gegensatz zu Granularsynthese, die Samples in Micro-Loops unterteilt, friert Solstice das Frequenzspektrum von bestimmten Zeitpunkten ein und ermöglicht eine beliebige, weiche Bewegung zwischen diesen Spektren.
Die Samples werden in eine neu designte, spielbare Map umgewandelt, die eine Vielzahl von Zonen unterteilt ist. Diese Zonen werden aus Abschnitten, Texturen und Frequenzbereichen der Samples extrahiert und nach Ähnlichkeit der Spektren gruppiert. Daher ist jede Map einzigartig..

Man kann nur auf jede Zone der Map klicken, um deren Wiedergabe zu starten. Natürlich lassen sich mehrere Zonen verbinden, wodurch sich die Klangtexturen kombinieren lassen. Dafür stehen drei unterschiedliche Modi zur Verfügung:
Bei Static wird eine beliebige Zone ausgewählt, die dann abgespielt wird. Mit der Random-Funktion lassen sich lebendige Variationen hinzufügen. Mit Path können mehrere Zonen als Loop, im Bounce-Modus oder als One-Shot nacheinander abgespielt werden. Die Abspielrichtung ist wählbar und das Tempo der des Abspielweges lässt sich zur DAW synchronisieren. Drift startet einen Abspielvorgang mit Abklingzeit, der von definierten Stelle reflektiert wird, sodass Muster entstehen.

Die Übergänge zwischen den Zonen können scharf getrennt oder weich ineinander überblendet werden. Die Spektren der Sounds lassen sich in einem Bereich von acht Oktaven auf- und abwärts transponieren. Dabei bleiben die Transienten erhalten. Das integrierte Cascading Reverb kann nicht nur die Sounds ergänzen, sondern über Selbstoszillation eigene Klänge erzeugen.

Solstice ist mit 60 Samples und 65 Presets ausgestattet, die die Möglichkeiten der Engine demonstrieren. Hauptsächlich ist das Plug-in jedoch für den Import eigener Samples (WAV, AIFF, FLAC, MP3) gedacht. Jedes importierte Sample wird direkt über den internen Browser gespeichert.

Minuit Solstice ist in den Formaten VST3 und AU (Windows, macOS) verfügbar. Der Preis beträgt 85,- Euro. EIne 30 Tage lauffähige Demoversion steht zur Verfügung.

Preis

  • 85,- Euro

Links

Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
  1. Profilbild
    Flowwater AHU

    Das Benutzeroberfläche sieht schon mal spannend aus.

    Aber ich frage mich bei solchen PlugIns immer, ob’s das wirklich braucht. Die Soundbeispiele klingen für mich nicht nach irgend etwas bisher ungehörtem. Im Gegenteil: Irgend einen subtraktiven Synthesizer, gerne auch mit Wavetables, LFOs dezent auf CutOff und Lautstärke, CutOff runter gedreht und dann mal ein paar, gerne auch schräge, Fünfer-Akkorde greifen. Dann noch mit den Kurvenformen herum spielen (auch mit FM, Ringmodulation und Sync) und rasend schnelle Arpeggios einbauen … und man hat Drone-Sounds um Hühner, Enten, Gänse, Sittiche, Hamster, dicke Mehrschweine, Katze und auch die liebgewonnene Töle alle gleichzeitig satt zu bekommen.

    Für mich ist ein Drone-Sound nicht unbedingt etwas, was man einfach so einsetzt. Der Weg ist eher das Ziel: Während ich so einen Sound baue, kommen Idee (und gehen auch wieder), was man damit alles machen kann. So ein PlugIn würde mir die Kreativität auf dem Weg dorthin stark beschneiden. Zumindest gefühlt.

    2. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

