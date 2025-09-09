Minuit Solstice, Synthesizer Plug-in

Aus Samples werden Soundscapes

Minuit Solstice verwandelt beliebige Samples in Soundscapes, Drones und Soundatmos. Das Plug-in liefert somit unendlich viele Klänge für Ambient, Cinematic Tracks und experimentelle Stile.

ANZEIGE

Minuit Solstice – Spektren aus Samples generieren

In Solstice arbeitet mit spektraler Synthese. Im Gegensatz zu Granularsynthese, die Samples in Micro-Loops unterteilt, friert Solstice das Frequenzspektrum von bestimmten Zeitpunkten ein und ermöglicht eine beliebige, weiche Bewegung zwischen diesen Spektren.

Die Samples werden in eine neu designte, spielbare Map umgewandelt, die eine Vielzahl von Zonen unterteilt ist. Diese Zonen werden aus Abschnitten, Texturen und Frequenzbereichen der Samples extrahiert und nach Ähnlichkeit der Spektren gruppiert. Daher ist jede Map einzigartig..

Man kann nur auf jede Zone der Map klicken, um deren Wiedergabe zu starten. Natürlich lassen sich mehrere Zonen verbinden, wodurch sich die Klangtexturen kombinieren lassen. Dafür stehen drei unterschiedliche Modi zur Verfügung:

Bei Static wird eine beliebige Zone ausgewählt, die dann abgespielt wird. Mit der Random-Funktion lassen sich lebendige Variationen hinzufügen. Mit Path können mehrere Zonen als Loop, im Bounce-Modus oder als One-Shot nacheinander abgespielt werden. Die Abspielrichtung ist wählbar und das Tempo der des Abspielweges lässt sich zur DAW synchronisieren. Drift startet einen Abspielvorgang mit Abklingzeit, der von definierten Stelle reflektiert wird, sodass Muster entstehen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Die Übergänge zwischen den Zonen können scharf getrennt oder weich ineinander überblendet werden. Die Spektren der Sounds lassen sich in einem Bereich von acht Oktaven auf- und abwärts transponieren. Dabei bleiben die Transienten erhalten. Das integrierte Cascading Reverb kann nicht nur die Sounds ergänzen, sondern über Selbstoszillation eigene Klänge erzeugen.

Solstice ist mit 60 Samples und 65 Presets ausgestattet, die die Möglichkeiten der Engine demonstrieren. Hauptsächlich ist das Plug-in jedoch für den Import eigener Samples (WAV, AIFF, FLAC, MP3) gedacht. Jedes importierte Sample wird direkt über den internen Browser gespeichert.

Minuit Solstice ist in den Formaten VST3 und AU (Windows, macOS) verfügbar. Der Preis beträgt 85,- Euro. EIne 30 Tage lauffähige Demoversion steht zur Verfügung.