ANZEIGE
ANZEIGE

Mixing Night Audio Cascade, Delay Plug-in

Delay Plug-in mit allerhand Extras

9. März 2026
mixing night audio cascade

Mixing Night Audio Cascade, Delay Plug-in

Mixing Night Audio Cascade ist ein neues Delay Plug-in, wobei die Umschreibung „Delay“ eigentlich völlig untertrieben ist. Denn Cascade bietet einen deutlich größeren Funktionsumfang, als das, was man von herkömmlichen Delays kennt.

Mixing Night Audio Cascade

Hinter Mixing Night Audio stehen die beiden Produzenten Ken Lewis (2x Grammy, 115x Platinum/Gold-Alben uvm.) und Dom Rivinius. Ken Lewis ist für seine Arbeiten für und mit Taylor Swift, Drake, Ariana Grande, Bruno Mars etc. bekannt und beide haben sich über die Zusammenarbeit bei Taylor Swift kennengelernt.

ANZEIGE

mixing night audio Cascade GUI Cascade Mode

Mit Mixing Night Audio Cascade haben die beiden nun ein Plug-in entwickelt, das neben klassischen Delay-Funktionen eine Vielzahl von Modulationsmöglichkeiten bietet. Zu den Features und einstellbaren Parametern zählen u.a.

  • Ducking
  • Formant Shifting
  • Swing
  • Saturation und Distortion
  • Chorus und Reverb
  • Width-Regler
  • LFO Modulation für Filter und Lautstärke
  • spezieller Cascade Mode

Cascade bietet grundsätzlich drei Arbeitsmodi: Echo, Slap und Ping-Pong. Interessant wird es, wenn man sich die zusätzlichen Features wie Ducking, Swing, den LFO und Format anschaut. Wie das in der Praxis funktionieren kann, erfahrt ihr in den folgenden zwei Videos:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Als Systemvorrausetzungen gibt der Hersteller macOS 10.12 (oder neuer) bzw. Windows 10 (oder neuer) an. Das Plug-in lässt sich in den Formaten AAX native/AudioSuite, AU und VST3 einsetzen.

Aktuell gibt es für Cascade einen Einführungspreis in Höhe von 69,- US-Dollar. Später soll das Plug-in 99,- USD kosten. Eine kostenlose Demo-Version sowie weitere Informationen findet ihr hier.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: MAAT thEQred, Equalizer-Plug-in für Mastering

Test: MAAT thEQred, Equalizer-Plug-in für Mastering

02.03.2026 |8
Dawesome Love 2, Effekt-Plug-in

Dawesome Love 2, Effekt-Plug-in

28.02.2026 |0
Sonible puffer:fish, kostenloses Saturation-Plug-in

Sonible puffer:fish, kostenloses Saturation-Plug-in

27.02.2026 |0
Test: Excite Audio Evolve Elastic Synthesizer Plug-in

Test: Excite Audio Evolve Elastic Synthesizer Plug-in

11.02.2026 |16
Test: Korg Collection 6 Synthesizer Plug-in Bundle

Test: Korg Collection 6 Synthesizer Plug-in Bundle

04.02.2026 |42
Test: FabFilter Pro C3, Kompressor-Plug-in

Test: FabFilter Pro C3, Kompressor-Plug-in

02.02.2026 |5
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X