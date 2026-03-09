Delay Plug-in mit allerhand Extras

Mixing Night Audio Cascade ist ein neues Delay Plug-in, wobei die Umschreibung „Delay“ eigentlich völlig untertrieben ist. Denn Cascade bietet einen deutlich größeren Funktionsumfang, als das, was man von herkömmlichen Delays kennt.

Mixing Night Audio Cascade

Hinter Mixing Night Audio stehen die beiden Produzenten Ken Lewis (2x Grammy, 115x Platinum/Gold-Alben uvm.) und Dom Rivinius. Ken Lewis ist für seine Arbeiten für und mit Taylor Swift, Drake, Ariana Grande, Bruno Mars etc. bekannt und beide haben sich über die Zusammenarbeit bei Taylor Swift kennengelernt.

Mit Mixing Night Audio Cascade haben die beiden nun ein Plug-in entwickelt, das neben klassischen Delay-Funktionen eine Vielzahl von Modulationsmöglichkeiten bietet. Zu den Features und einstellbaren Parametern zählen u.a.

Ducking

Formant Shifting

Swing

Saturation und Distortion

Chorus und Reverb

Width-Regler

LFO Modulation für Filter und Lautstärke

spezieller Cascade Mode

Cascade bietet grundsätzlich drei Arbeitsmodi: Echo, Slap und Ping-Pong. Interessant wird es, wenn man sich die zusätzlichen Features wie Ducking, Swing, den LFO und Format anschaut. Wie das in der Praxis funktionieren kann, erfahrt ihr in den folgenden zwei Videos:

Als Systemvorrausetzungen gibt der Hersteller macOS 10.12 (oder neuer) bzw. Windows 10 (oder neuer) an. Das Plug-in lässt sich in den Formaten AAX native/AudioSuite, AU und VST3 einsetzen.

Aktuell gibt es für Cascade einen Einführungspreis in Höhe von 69,- US-Dollar. Später soll das Plug-in 99,- USD kosten. Eine kostenlose Demo-Version sowie weitere Informationen findet ihr hier.