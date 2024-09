SP 1200-Klon mit 832 Sekunden

Die Sampling Drum Machine MKSREC 1 des gleichnamigen Herstellers aus London macht aus ihrer Abstammung keinen Hehl. Sowohl optisch als auch strukturell orientiert sich das Gerät an dem großen Klassiker E-MU SP 1200, aber auf der technischen Seite hat MKSREC 1 doch einiges mehr zu bieten.

MKSREC 1, 12-Bit Sampling Drum Machine

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Videos auf Youtube zu sehen, in denen ein Prototyp der Maschine vorgeführt wurde, meist mit stilechten Beats für die Hip Hop-Fraktion, wo das Original nach wie vor seinen Kultstatus hält. Nun scheint das Gerät in den Startlöchern zu stehen.

MKSREC 1 arbeitet mit echter 12-Bit Technik. Der Eingang für das Sampling ist mit einem 12 Bit SAR DAC ausgestattet, während das Ausgangssignal ein 12 / 8-Bit DAC (7541/24) konvertiert. Wenn Samples via SD-Card importiert werden, unterstützt die Maschine für das Playback aber auch WAV-Dateien mit 16 Bit. Die interne Sampling-Rate beträgt wie beim Vorbild 26,04 Hz.

Die Maschine ist 16-fach polyphon und hat einen Sample-Speicher von insgesamt 832 Sekunden. Die Samples werden auf 64 Slots mit 8 Bänken zu je 8 Samples verteilt. Wie beim Original gibt es auch hier eine Begrenzung der maximalen Länge eines Samples, die mit 13 Sekunden jedoch deutlich höher liegt als beim Original. Außerdem fällt ein Manko der SP 1200 weg, denn die MKSREC 1 verfügt über eine Sample Input Monitor-Funktion.

Zur Bearbeitung der Samples sind zwei analoge Filterchips des Typs SSI2144 (moderne Version des in der SP 1200 verbauten SSM2044) und vier statische, analoge Tiefpassfilter vorhanden. Weiterhin gibt es digitale Multimode-Filter (Lowpass, Highpass, Bandpass), von denen bis zu zwei pro Sample angewendet werden können. Auf der Oberseite sind zwei Pärchen von Cutoff- und Resonance-Reglern zu sehen, mit denen offenbar die beiden analogen Filter direkt gesteuert werden können.

Zur Modulation von Filter und Lautstärke sind flexible AHDSR-Hüllkurven ebenso wie das klassische Hold/Decay verfügbar.

Die Samples lassen sich in einem Bereich von +/- 24 Halbtönen verstimmen, wofür zwischen einem Classic- und einem HQ-Mode gewechselt werden kann. Für das Looping sind drei Einstellungen vorgesehen: Forward, Ping-Pong und Free-Running. Mit einem Sample Trigger Delay lassen sich die Sounds leicht verzögern, um sie in einen Groove einzupassen.

Der Sequencer scheint dem des Vorbildes zu entsprechen, die Tasten der Program-Sektion entsprechen jedenfalls denen der SP 1200, inklusive Repeat, Swing, Erase, Correct etc.

MKSREC 1 besitzt acht symmetrische Einzelausgänge, die zuweisbar sind, einen symmetrischen Mix-Ausgang in Mono, einen Ausgang für das Metronom und einen unsymmetrischen Sample-Eingang. Dazu kommt ein MIDI-Trio und anstelle von SMPTE gibt es hier analoge Clock-I/O im 3,5 mm-Format. Einen Kopfhörerausgang gibt es nicht.

Die Maschine ist mit 43x30x14 cm etwas kleiner und mit 6,5 kg merklich leichter als das Vorbild.

Eine genaue Angabe zur Verfügbarkeit der MKSREC 1 gibt es noch nicht, aber man kann sich über die Website benachrichtigen lassen. Vermutlich wird die erste Auflage nicht sehr groß sein. Der Preis beträgt 2.265,95 Euro.