MMXX T-ape, Granular-Synthesizer in einer Kassette

Garantiert kein Kuschelrock

Mit der eigentlichen Assoziation eines Mixtapes hat MMXX T-ape nichts zu tun, denn es handelt sich um einen echten Synthesizer, der nur zufällig eine Kassette für ein passendes Gehäuse gehalten hat.

MMXX T-ape wird als „Bytebeat Sequencer and Fractal Explorer“ beschrieben. Die Sound Engine funktioniert im Prinzip wie ein granularer Sampler, es ist aber kein Sampler. Hier werden keine Klangschnipsel eines Audiosamples manipuliert, sondern es wird mit einem mathematisch generierten Bytebeat, basierend auf einem Fraktalalgorhythmus, gearbeitet. T-ape kann diesen Bytebeat zoomen, zerteilen und verfremden, so dass daraus verschiedene Sounds entstehen, die mit dem internen 64-Step Sequencer und dem Arpeggiator (up, down, up-down, random) oder den acht im Gehäuse integrierten, berührungsempfindlichen Tasten gespielt werden können. Außerdem hat MMXX T-ape zwei kalibrierbare, optische Sensoren sowie zwei rotierende Controller (die beiden „Spulen“), um die Sounds intuitiv modulieren zu können.

Die Klangerzeugung ist nicht Skalen-basiert, sondern hat freie Tonhöhen, die sich aber auch mehr oder weniger auf eine chromatische Abstimmung bringen lassen. Den acht Tasten können dabei unterschiedliches Slices des Bytebeat zugewiesen werden. Der Sounds klingen natürlich sehr digital, roh und auch geräuschhaft. Zur Auffrischung der Klänge ist ein einfaches Delay integriert. Hört einfach mal in das ausführliche Demo-Video rein:

Das Tempo des Sequencers bzw. Arpeggiators kann intern eingestellt und mit dem Patch abgespeichert, aber nicht zu einer externen Clock synchronisiert werden. Insgesamt sind 64 Speicherplätze für Patches vorhanden, von denen einige ab Werk vorprogrammiert sind.

MMXX T-ape basiert nicht auf einem speziellen Soundchip, sondern einem Paar ganz normaler 8 Bit DACs. Die Pegelkontrolle arbeitet mit einfachem Bit-Shifting. Die Stromversorgung erfolgt über USB. Als Audioausgang dient eine 3,5 mm Buchse, über die auch ein Kopfhörer angeschlossen werden kann.

MMXX T-ape wird in einer kleinen Blechbüchse ausgeliefert und kostet 85,- Euro (inkl. VAT). Die Bestellung soll ab nächster Woche möglich sein.