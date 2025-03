Mobile PA Anlage: Auswahl und Tipps am Beispiel der LD Systems Dave G4X-Reihe

Alles zu kompakten Beschallungsanlagen für Musiker und Bands

Mobile PA Anlagen und wie man das passende Modell für den eigenen Zweck findet, davon handelt dieser kleine Workshop. Heute gönnen wir uns einen ausführlichen Einblick in die LD Systems Dave G4X Familie– eine Entwicklung, mit der das deutsche Unternehmen Adam Hall seit Jahren für innovative, kompakte PA-Systeme steht und damit in der Praxis Maßstäbe setzt. Speziell den kleinsten Spross, LD Systems Dave 10 G4X, nehmen wir uns später genauer vor und schauen, warum genau das Modell für kleinere Live-Auftritte von Alleinunterhaltern oder kleineren Bands ideal passt. In einem zweiten Teil gehen wir später auf technische Finessen und interessante Anwendungsfälle ein.

Kurz & knapp

Mobile PA-Anlagen – flexibel und vielseitig: Sie bieten eine kompakte und leistungsstarke Lösung für Live-Auftritte, Präsentationen und Events – überall dort, wo flexibler Sound gefragt ist.

Sie bieten eine kompakte und leistungsstarke Lösung für Live-Auftritte, Präsentationen und Events – überall dort, wo flexibler Sound gefragt ist. Wichtige Auswahlkriterien: Größe, Gewicht, Klangqualität, Anschlussmöglichkeiten und Aufbauzeit sind entscheidend, um die richtige PA-Anlage für den jeweiligen Einsatzzweck zu finden.

Größe, Gewicht, Klangqualität, Anschlussmöglichkeiten und Aufbauzeit sind entscheidend, um die richtige PA-Anlage für den jeweiligen Einsatzzweck zu finden. Integrierte Mischpulte und moderne Features: Viele mobile PA-Systeme verfügen über eingebaute Mischpulte mit Bluetooth, DSP und EQ-Funktionen für einfache Bedienung und schnellen Soundeinsatz.

Viele mobile PA-Systeme verfügen über eingebaute Mischpulte mit Bluetooth, DSP und EQ-Funktionen für einfache Bedienung und schnellen Soundeinsatz. Schnelle Inbetriebnahme und einfacher Transport: Dank kompakter Bauweise, durchdachtem Design und Plug-and-Play-Funktionalität lassen sich mobile PA-Anlagen schnell aufbauen und leicht transportieren.

Dank kompakter Bauweise, durchdachtem Design und Plug-and-Play-Funktionalität lassen sich mobile PA-Anlagen schnell aufbauen und leicht transportieren. Einsatzbereiche von Solo-Musikern bis Clubs: Mobile PA-Systeme sind ideal für Straßenmusiker, DJs, Bands, Präsentationen oder kleine Veranstaltungen – je nach Modell reicht die Leistung für 50 bis 200+ Zuhörer.

Mobile PA-Systeme sind ideal für Straßenmusiker, DJs, Bands, Präsentationen oder kleine Veranstaltungen – je nach Modell reicht die Leistung für 50 bis 200+ Zuhörer. LD Systems Dave G4X als Beispiel: Die Serie zeigt, wie moderne mobile PA-Anlagen eine starke Kombination aus Klangqualität, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit bieten können.

Mobile PA Anlage: LD Systems Dave G4X-Serie

Auswahlkriterium der PA Anlage

Die Dave-Serie von LD Systems hat sich im Laufe der Jahre stetig weiterentwickelt und mittlerweile sehen wir die vierte Generation. Jedes Mitglied der Familie – sei es das kompakte, universell einsetzbare Dave 10 G4X, das leistungsstärkere Dave 12 G4X, das Dave 15 G4X oder das potente Dave 18 G4X – orientiert sich an den praktischen Bedürfnissen moderner Beschallungsanwendungen. Die Philosophie ist klar: Jedes System soll im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit den Anforderungen des mobilen Einsatzes gerecht werden, ohne Kompromisse bei der Klangqualität einzugehen.

Dabei ist die Dave-Serie äußerst robust und langlebig. Ich kenne Dave-Systeme, die seit Jahren problemlos im rauen Vermietalltag unterwegs sind. Ein weiterer Pluspunkt der Dave-Serie ist der Markenname sowie die angenehmen Anschaffungskosten. Wer in Dave investiert, investiert meiner Meinung nach gut.

Für jede Anwendung die passende Größe

Daher wird auch klar, warum die Systemfamilie neben den vier Bassformaten 10” / 12” / 15” / 18” mit den passenden Topteilen auf 2×4”-, 8”- und 10”-Basis immer die optimale Konfiguration ermöglicht.

Die Subwoofer enthalten jeweils die komplette Elektronik, während die passiven Topteile über professionelle Speakon-Kabel angeschlossen werden. Die Bedieneinheiten – also Mischpult und Anschlüsse – sind überall gleich. Die mobilen PA Anlagen bieten unterschiedliche Leistungen von 350 bis 2.000 W RMS.

Die Bässe verfügen über 20-mm-Schraubgewinde für Distanzstangen.

Die Dave 10 G4X PA Anlage ist mein Favorit, wenn Top-Sound im Winzlingsformat gefragt ist. Die Topteile arbeiten mit einer Doppel-4”-Bestückung und einem Kalottenhochtöner mit vorgesetztem Horn. Ein voller Frequenzbereich ist bereits ab ca. 40 Hz gegeben.

Affiliate Links LD Systems Dave 10 G4X

Der Dave 12 G4X ist mit dem 8/1”-Topteil im mittleren Segment bestens aufgehoben – ideal für anständige Pegel mit hoher Sprachverständlichkeit und ausgewogenem Klang, ohne dabei auf übermäßige Bassbetonung zu setzen.

Affiliate Links LD Systems Dave 12 G4X

Der Dave 15 G4X kann schon richtig Rock ’n’ Roll und ist mit einem 10”-Mitteltöner sowie einer Doppel-Hochtonbestückung ausgestattet.

Affiliate Links LD Systems Dave 15 G4X

Der Dave 18 G4X – wenn es untenrum noch etwas fetter sein darf. Auch hier ist wieder das 10”-Topteil dabei.

Affiliate Links LD Systems Dave 18 G4X

Autarke mobile PA Anlage inklusive Mischpult

Einfach, komplett und gut – mit modernster Technik und toller Optik. So lassen sich die mobilen PA Anlagen der LD Systems Dave G4X-Reihe beschreiben.

Alle mobilen PA Anlagen verfügen über ein einfach zu bedienendes 6-kanaliges Mischpult (inkl. Bluetooth, Toslink und eingebautem Reverb). Die ersten beiden Kanäle bieten eine 2-Band-Klangregelung und können per Taster zwischen Mikrofon, Line- und hochohmigen Instrumenteneingängen umgeschaltet werden.

Für die globale Klangregelung kann der Subwoofer im Pegel angepasst werden und die hohen Frequenzen verfügen über eine zusätzliche Regelung. Mehr zu den Features später im Text.

Auswahlkriterien für die passende mobile PA Anlage

Doch zuerst ein kleiner Exkurs in die Auswahlkriterien für mobile PA Anlagen, die euch als Anwender helfen können, in der Vorab-Auswahl die richtige Entscheidung zu treffen.

Mobil bedeutet in erster Linie, dass die Systeme bei Bedarf zum Einsatzort transportiert werden. Dabei können die Ansprüche höchst unterschiedlich sein.

Volumen & Gewicht: Mobile Systeme müssen leicht und platzsparend transportierbar sein.

Mobile Systeme müssen leicht und platzsparend transportierbar sein. Akustische Eigenschaften und Klangqualität: Entscheidend sind klare Mitten, kräftige Bässe und ein ausgewogenes Frequenzspektrum, selbst an der Leistungsgrenze des Systems. Pegel, Reichweite und Abstrahlverhalten sollten zum geplanten Einsatz passen.

Entscheidend sind klare Mitten, kräftige Bässe und ein ausgewogenes Frequenzspektrum, selbst an der Leistungsgrenze des Systems. Pegel, Reichweite und Abstrahlverhalten sollten zum geplanten Einsatz passen. Notwendige Komponenten: Alle für den Einsatz notwendigen Anschlüsse und Funktionen sollten bei kleineren Anwendungen integriert sein – sei es über ein eingebautes Mischpult oder alternative Betriebsarten wie Bluetooth. Bei komplexeren Aufgaben arbeitet man in der Regel mit einem separaten Mixer.

Alle für den Einsatz notwendigen Anschlüsse und Funktionen sollten bei kleineren Anwendungen integriert sein – sei es über ein eingebautes Mischpult oder alternative Betriebsarten wie Bluetooth. Bei komplexeren Aufgaben arbeitet man in der Regel mit einem separaten Mixer. Aufbauzeit: Eine schnelle Inbetriebnahme ist in vielen Situationen der Schlüssel zum Erfolg. Dabei denke ich nicht nur an den Kölner Karneval.

Eine schnelle Inbetriebnahme ist in vielen Situationen der Schlüssel zum Erfolg. Dabei denke ich nicht nur an den Kölner Karneval. Besondere Eigenschaften: Wetterunempfindlichkeit, Akkubetrieb oder Wireless-Optionen können in bestimmten Einsatzszenarien den entscheidenden Unterschied machen.

Wetterunempfindlichkeit, Akkubetrieb oder Wireless-Optionen können in bestimmten Einsatzszenarien den entscheidenden Unterschied machen. Preis: Investitionen in Qualität zahlen sich langfristig aus – besonders bei professionellen Anwendungen. Bei den Dave G4X-Modellen bekommt man jedoch professionelle Qualität zu einem vergleichsweise geringen Preis.

Diese Kriterien spiegeln die praktische Realität, in der sich viele Anwender bewegen – von Straßenmusikern über Bands bis hin zu DJs und Präsentatoren in Konferenzräumen.

Drei typische Praxisfälle für mobile PA Anlagen

Hier ordnen wir die eben erörterten Auswahlkriterien verschiedenen Anwenderkreisen mobiler PA Anlagen zu.

Anwenderkreis 1

Ein typischer Vertreter dieser Gruppe könnte ein Straßenmusiker (Gesang, Gitarre, Playback) sein, der zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist. Unterstellen wir, dass er oft den Standort wechselt (oder wechseln muss) und deswegen schnell auf- und abbauen muss. Ebenso könnte dies ein Personal-Monitor-Einsatz eines Musikers oder ein Promotion-Präsentator sein, der eine kleine Beschallung benötigt.

Anforderungen:

Die PA Anlage muss klein und leicht sein, idealerweise so kompakt, dass sie im Rucksack transportiert werden kann. Deswegen ist ein Fullrange-System ohne separaten Subwoofer erforderlich. Guter Klang, mittlerer Pegel (> 100 dB), mittlere Reichweite, keine Tiefstbässe, aber ein breites Abstrahlverhalten. Möglichst wenig Sonderzubehör – ein eingebautes Mischpult sowie Funk- oder Bluetooth-Betrieb sind von Vorteil. Auf- und Abbauzeit so kurz wie möglich – 1-2 Minuten sind optimal. Idealerweise Akkubetrieb. Mindestens mittleres Preissegment – wer hier zu billig kauft, verliert.

Ein passendes Beispiel für ein portables, akkubetriebenes Audiosystem mit eingebautem 6-Kanal-Mixer ist das LD Systems ANNY – ideal für den schnellen Einsatz, auch wenn gerade keine Steckdose in der Nähe ist.

Affiliate Links LD Systems ANNY 10

Anwenderkreis 2

Hierzu zählen kleine Musik-Combos, Einzelmusiker und DJs mit breitbandigem Programm in angenehmer Lautstärke.

Anforderungen:

Das Limit setzen oft die Transport- und Tragekapazitäten. Idealerweise sollten alle Komponenten in einen PKW passen und von einer Person allein getragen werden können. Fullrange-Systeme bis zur Größenordnung 15/1, Sub-Sat-Systeme mit einem 15”-Subwoofer und zwei Topteilen bis hin zu 10/1”. Vorteil: Man muss keine schweren Lautsprecher auf Stative heben – der Bass bleibt am Boden und sorgt für mehr Druck, zudem ist die Optik eleganter. Oft ist die gesamte Elektronik inklusive Verstärker im Bass untergebracht – dazu gehören auch die beliebten Säulensysteme. Guter Klang, Stereo, volles Frequenzspektrum, mittlere Reichweite, breites Abstrahlverhalten. Bei wenigen Soundquellen erleichtert ein integriertes Mischpult die Arbeit erheblich. Ansonsten lässt sich auch schnell ein externes Mischpult mit zwei Zusatzkabeln anschließen. Kurze Aufbauzeiten sind auch hier Trumpf. Je nach Einsatz können Wetterunempfindlichkeit oder Unabhängigkeit vom Stromnetz wichtig sein. Im Allgemeinen greift man auf bewährte Methoden des Regenschutzes zurück. 230 V lassen sich mittlerweile auch für kleinere Bühnen zentral aus einer Akku-Powerbox beziehen. Ab mittlerem Preissegment lohnt sich hier ein Vergleich.

Ein sehr transportfreundliches, kompaktes System: LD Systems Dave 10 G4X.

Anwenderkreis 3

sind z. B. (größere) Bands oder DJs, die in wechselnden Locations spielen und höhere Pegel benötigen.

Anforderungen:

Hier lässt sich schon ein Cut zwischen „geht gerade noch so“ oder erweiterten Materialkapazitäten im Bereich Transportabilität ziehen.

Die Grenze dürfte hier – einen Kombi vorausgesetzt – bei einer Anlage liegen, die aus einer 2x 18“ und 2x 12/1“ Kombination besteht. Damit lassen sich Clubauftritte mit hohem Pegel und gutem Sound für ca. 200 Personen realisieren. Alles darüber hinaus braucht dann schon erweiterte Transportmöglichkeiten und Manpower. Guter Klang und hoher Pegel mit vollem Frequenzumfang. Reichweite und Abstrahlverhalten locationabhängig. Insbesondere breite Räume brauchen oft Zusatzlautsprecher, breite Räume sind selten. Alles vor dem System Verstärker/Lautsprecher wie z. B. Mischpult kommt als Extra dazu. Aufbauzeiten sind hier grundsätzlich höher. Der Einsatz gibt hier die gewünschten Eigenschaften vor. Höherer Preis. Günstige Systeme können für eine Anfängerband ok sein. Wer es ernst meint, investiert in Qualität.

LD Systems Dave 18 G4X: Fetter, unverzerrter Clubsound mit weit über 120 dB SPL bereits ab 30 Hz.

Technische Features der LD Systems Dave Serie im Detail

Die mobilen PA Anlagen der LD Systems Dave-Reihe überzeugen nicht nur durch ihre Anwendungsflexibilität, sondern vor allem durch eine Reihe technischer Innovationen, die in dieser Anwendungsklasse nicht selbstverständlich sind.

Integrierte FIR-Technologie und leistungsstarker DSP

FIR (Finite Impulse Response) Filter ermöglichen eine präzise Klangformung und minimieren unerwünschte Resonanzen und Phasenverschiebungen.

Der digitale Signalprozessor optimiert nicht nur die EQ-Einstellungen, sondern hilft dank ausgeklügelter Kompressor- und Limiter-Funktionen, den Klang selbst bei maximalem Output präzise und unverzerrt wiederzugeben.

Integriertes Mischpult

Mit insgesamt 6 Kanälen (zwei Combo-XLR/6,3-mm-Kanäle für Mikrofon, Line und Hi-Z, zwei Cinch-Stereo-Kanäle sowie einem S/PDIF-/Bluetooth-Eingang) ermöglicht das Mischpult eine flexible und unkomplizierte Signalverarbeitung. Das großformatige Master-Poti sorgt für eine schnelle und präzise Gesamtpegelsteuerung.

Robustes Design und hochwertige Materialien

Das ansprechende Äußere im Klavierlack-Look, die stabile Holzbauweise und der widerstandsfähige PU-Überzug machen das System nicht nur optisch ansprechend, sondern auch besonders strapazierfähig – ideal für den häufigen Transport und Aufbau.

Schnelle Inbetriebnahme

Durch den Einsatz von Speakon-Kabeln zur Verbindung zwischen Subwoofer und Satelliten sowie die klar strukturierte Anschlussanordnung ist der Aufbau in wenigen Minuten erledigt.

Mobile PA Anlagen: Konstellationen in der Praxis

Die Vielfalt der Dave-Serie zeigt sich in den zahlreichen möglichen Anlagenkonstellationen, die den unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden. Man findet hier Lösungen für:

Einzelauftritte und Alleinunterhalter: Fullrange-System, das kompakt und leicht genug ist, um spontan an verschiedenen Orten eingesetzt zu werden.

Fullrange-System, das kompakt und leicht genug ist, um spontan an verschiedenen Orten eingesetzt zu werden. Kleine Formationen und DJs: Kombinationen aus Subwoofern und Topteilen, die in unterschiedlichen Größen erhältlich sind, sodass du z. B. 50 bis 80 Zuhörer optimal beschallen kannst.

Kombinationen aus Subwoofern und Topteilen, die in unterschiedlichen Größen erhältlich sind, sodass du z. B. 50 bis 80 Zuhörer optimal beschallen kannst. Club- oder Bühnenauftritte: Für größere Veranstaltungen stehen auch Kombinationen zur Verfügung, bei denen etwa zwei 18-Zoll-Subwoofer mit zwei passenden Topteilen kombiniert werden – immer unter Berücksichtigung von Transportkapazitäten und Aufbauzeiten.

Die Systeme der Dave-Serie ermöglichen es, dank integrierter Mischpulte und DSP-Funktionen, den Sound ohne viel Schnickschnack schnell und zuverlässig einzustellen. Dabei kann der Subwoofer im Pegel angepasst werden, für die hohen Frequenzen gibt es ein High-Shelf-Filter.

LD Systems Dave 10 G4X

Ideal für Situation 2

Innerhalb der Dave-Serie nimmt das Dave 10 G4X eine besondere Stellung ein. Mit seiner Kombination aus kompakter Bauweise, hohem akustischem Output und einer Vielzahl an Features positioniert sich das System ideal für Anwendungen im kleinen bis mittleren Bereich.

Für kleine Bühnen- und Clubauftritte liefert die mobile PA Anlage mit ihrem 10-Zoll-Subwoofer und den beiden Satelliten eine hervorragende klangliche Leistung. Der Pegel ist für diese Größe überraschend hoch, ohne dass dabei die Kompaktheit verloren geht. Auch für Privatveranstaltungen und Präsentationen ist das System perfekt geeignet. Dank des integrierten 6-Kanal-Mischpults und der intuitiven Bedienung können auch technisch weniger versierte Anwender schnell und unkompliziert einsatzbereiten Sound zaubern.

Besonders vorteilhaft ist das Dave 10 G4X für Anwendungen, bei denen schnelle Auf- und Abbauzeiten entscheidend sind. Durch die durchdachte Konstruktion und das geringe Gewicht lässt sich das System in Rekordzeit transportieren und aufbauen. Auch im Installationsbereich bietet es Vorteile, vor allem dort, wo guter Sound mit optischer Unauffälligkeit kombiniert werden soll. Hier spielt das kompakte Format der Topteile eine entscheidende Rolle.

Die praxisorientierte Entwicklung des Dave 10 G4X zeigt, dass hier nicht einfach theoretische Konzepte umgesetzt wurden, sondern echte Lösungen, die aus dem Alltag vieler Musiker, DJs und Veranstalter stammen. So setzt das System nicht nur in technischer Hinsicht Maßstäbe, sondern erfüllt auch alle Anforderungen für mobile Live-Einsätze optimal.

Vorschau auf Teil 2

Im nächsten Teil unserer Serie widmen wir uns der überraschend breiten Anwendungspraxis des Dave 10 G4X. Wir werden detailliert auf verschiedene Einsatzszenarien eingehen – von Partys über den Einsatz als Drumfill bis hin zu Beschallungseinsätzen an einem Podium mit ca. 200 Teilnehmern (tatsächlich!). Zudem haben wir eine interessante Anwendung für den “Cluster Mode” entdeckt.

Darüber hinaus präsentieren wir die technischen Daten sowie akustische Messungen, die die Leistungsfähigkeit dieses Systems belegen. Ein eigener Abschnitt widmet sich abschließend dem umfangreichen Zubehör: Transporthilfen, Stative, Stativadapter, Wandhalterungen und weiteres – alles, was den professionellen Einsatz noch komfortabler macht.