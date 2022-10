MOD Audio UG ist Nachfolgerin der MOD Devices GmbH

MOD Devices ist zurück!

Wie wir euch in dieser News mitgeteilt hatten, war die MOD Devices GmbH Ende August in die Insolvenz gegangen. Pläne für eine Fortführung unter anderem Namen bestanden, aber man hatte auch Grund skeptisch zu sein.

MOD Audio UG als Nachfolgerin

Nun wurde die MOD Audio UG (eine UG (haftungsbeschränkt) ist eine Sonderform der GmbH, sehr ähnlich der britischen Limited. Zur Gründung einer UG werden im Gegensatz zur GmbH nur 1 EUR Stammkapital benötigt) gegründet.

Gründer sind der vorherige Gründer Gianfranco Ceccolini und der ehemalige CPO Andreas Umland.

MOD Audio UG konzentriert sich hauptsächlich auf den MOD Dwarf

Als Hauptgerät wird dabei der bereits entwickelte MOD Dwarf (Test hier auf Amazona) in den Fokus gerückt. Aber auch das große Gerät MOD Duo X (ebenfalls hier auf Amazona getestet) ist weiterhin im Angebot.

Jedenfalls stehen auf der neuen Webseite von MOD Audio UG beide Geräte zum Verkauf. Folgt man jedoch den Links unter „buy now“ kommt man auf eine Seite von moddevices.com, wo man ein bisschen Promotion sehen kann, jedoch nicht ordern kann. Weder direkt von MOD Audio UG unter „buy now from our store“, noch von einem Vertrieb unter „find a dealer“. Folgt man dem Vertriebslink von Thomann z.B., so bekommt man zwar eine Liste von Effektgeräte zu sehen, die MOD Devices sind jedoch nicht darunter.

Auslieferung soll im November Starten, Crowdfunding-Backer im Fokus

Laut Aussage von MOD Audio sollen vor allem die Crowdfunded MOD Dwarf Geräte im Fokus stehen – Becker dieser Kampagne Warten bereits seit Anfang 2020 auf ihre Units. Natürlich sollen auch die Vertriebe wieder beliefert werden.

Software-Infrastruktur bald wieder online

Obwohl es noch keinen konkreten Termin dafür gibt, arbeitet das Team der MOD Audio UG an der Wiederherstellung des Plugin-Store und dem Pedalboard-Feed. Der Pedalboard-Feed ist ein Platz für die Community, um ihre Kreationen zu präsentieren und mit anderen Nutzern zu teilen.

Wie ihr in der Insolvenz-News nachlesen könnt, liest sich die Geschichte um die Insolvenz wie ein Krimi. Deshalb werden wohl die meisten Beobachter und auch die Crowdfunding-Backer die neue Entwicklung mit Hoffnung aber auch mit einer Portion Skepsis betrachten. Wir wünschen allen Beteiligten einen gedeihlichen Ausgang.