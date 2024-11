Das Warten hat ein Ende

Der Synthesizer Modal Electronics Carbon8 wird nun endlich erhältlich sein. Seit seiner Vorstellung auf der Superbooth 23 warten viele Interessierte auf den VA-Synth, doch da der Hersteller zwischenzeitlich in Schwierigkeiten geraten war, verzögerte sich das Projekt. Zwar ist bei Modal Electronics noch nicht alles wieder im Lot, doch mit dem Erscheinen des Carbon8 setzt sich die Wiederauferstehung fort.

Modal Electronics Carbon8, polyphoner Synthesizer

Carbon8 verfügt über ein umfangreiche und flexible Klangerzeugung. Der Synthesizer ist achtstimmig polyphon. Pro Stimme sind zwei hochauflösende Oszillatoren vorhanden, die auf 56 Digital-Core-Waveforms zugreifen können. Mit der XCore-Engine stehen zudem eine Reihe Modifikatoren wie Phase Distortion und Wavefolding für eine zusätzliche Klangformung zur Verfügung. Jedes Patch kann dabei zwei Wavetables oder Algorithmen kombinieren, die sich durch eine Vielzahl von Parametern modifizieren lassen.

Carbon8 besitzt eine Filtersektion mit 34 unterschiedlichen Filtertypen. Dazu gehören einerseits Vintage-inspirierte Modelle als auch moderne Modal-Adaptionen, die mit Drive- und Morphing-Parametern ausgestattet sind.

Die integrierte Stereo-Effektsektion mit drei konfigurierbaren Engines verfügt über 26 Algorithmen, darunter Reverb, Chorus, Phaser und LoFi.

Mit drei LFOs, die bis in den Audiobereich gehen und über 15 verschiedenen Shapes verfügen, sowie drei Hüllkurvengeneratoren, lassen sich die Parameter der Klangerzeugung modulieren, um dynamische bis hin zu experimentellen Sounds entstehen zu lassen.

Dazu kommt ein integrierter Sequencer mit polyphonem Step-Recording. Es lassen sich bis zu 512 Noten und vier Animationsspuren aufzeichnen. Als Ergänzung gibt es einen programmierbaren Arpeggiator mit bis zu 32 Schritten und mehreren Trigger-Modi. Damit ist Carbon8 sehr gut für Live-Performances und kreative Studioarbeit gerüstet.

Das Gerät verfügt über 500 editierbare Patch-Speicherplätze und 100 Sequencer-Presets.

Carbon8 ist mit einer anschlagdynamischen Fatar-Tastatur mit 37 Tasten und Aftertouch ausgestattet. Das Bedienpanel bietet mit 29 Drehreglern, 24 Tasten und einem 4-Achsen-Joystick schnellen Zugriff auf viele Parameter, womit der Synthesizer gleichermaßen für intuitive Eingriffe im Live-Einsatz als auch beim Sounddesign geeignet ist.

Außerdem kann Carbon8 bequem mit der kostenlosen Modal-App (Mac, PC, iOS, Android und als AU/VST3-Plug-In) über einen Computer oder ein Mobilgerät gesteuert und verwaltet werden.

Modal Electronics Carbon8 wird noch im Laufe des Novembers 2024 verfügbar sein. Der Preis beträgt 989,- Euro.

Ab hier die Meldung vom 27. Januar 2024

Auf der Superbooth 23 zeigte Modal Electronics einen frühen Prototypen des Synthesizers Carbon8 (siehe unten). Danach offenbarten sich große Schwierigkeiten beim Hersteller, doch glücklicherweise konnte die bereits verkündete Insolvenz noch abgewendet werden. Inzwischen wurde Carbon8 weiterentwickelt und nun auf der NAMM 2024 wieder gezeigt.

Modal Electronics Carbon8

Zur Superbooth 23 war das Gerät noch so frisch, dass auch die Mitarbeiter am Stand nicht wirklich tiefgehende Informationen dazu geben konnten. In einem NAMM-Video von Sonicstate wird spricht Christian Stahl von Modal Electonics über den Carbon8.

Der achtstimmige Synthesizer vereint die Möglichkeiten der Modal-Synthesizer Argon8 und Cobalt8. Daher wird bei Carbon8 von doppelter Power gesprochen. Das bezieht sich nicht auf die DSP-Leistung, denn hier arbeitet im Grunde die gleiche Technologie. Allerdings konnten die Entwickler die bisherige DSP-Plattform wesentlich effizienter nutzen.

Carbon8 besitzt 16 Oszillatoren, die bis zu 56 „digital core waveforms“ erzeugen, die sowohl Wavetables als auch (VA-) Algorithmen sein können. Beides kann parallel verwendet werden und zwischen den zwei Oszillatoren pro Stimme sind verschiedene Arten der Crossmodulation möglich, darunter Phase-Distortion, Wave-Shaping, Wave-Folding etc.

Für das Filter stehen 33 Algorithmen, einschließlich einer Morphing-Funktion, zur Verfügung. Zur Modulation sind drei Hüllkurven, drei Audio-Rate-LFOs und Step-Sequencer/Arpeggiator vorhanden. Natürlich sind auch Effekte mit an Bord, wobei hier Distortion & Co. nicht zu kurz kommen.

Außerdem wird die kostenlose ModalAPP für den Carbon8 angepasst werden, die ab der Auslieferung des Synthesizers verfügbar sein wird.

Modal Electronis Carbon8 soll im zweiten Quartal des Jahres erhältlich sein. Der US-Preis wird mit 1.099,- $ (MAP) angegeben.

Zum Schluss gab Christian Stahl noch eine interessante Aussicht: Auf der Superbooth 24 wird man (voraussichtlich) weitere neue Projekte von Modal zeigen – da sollte man sich einen Besuch am Stand vormerken!

Ab hier die Meldung vom 12. Mai 2023

Modal Electronics zeigt auf der Superbooth 23 den „Experimental Synthesizer“ Carbon8. Mit der Bezeichnung will man demonstrieren, dass sich Carbon8 trotz äußerlicher Ähnlichkeit von den Modellen Argon8 und Cobalt8 abhebt.

Modal Electronics Carbon8, Experimental-Synthesizer

Carbon8 ist noch so neu, dass es nur wenige Informationen zu seinen Synthese-Möglichkeiten gibt. Offenbar arbeitet das Gerät mit einer neuen Engine. Die Klangerzeugung verfügt über zwei Oszillatoren, die in der Symmetrie moduliert werden können, ganz gleich was für eine Wave geladen wird. Auch eine X-Mod-Funktion ist vorhanden mit der die beiden Oszillatoren cross-moduliert werden. Einige der OSC Waves tragen auch das Kürzel WT, was offenbar für Wavetable steht.

Der Grundklang ist deutlich härter als bei den anderen Modal-Synthesizern, mit einer Spur Aggressivität. Dennoch ist man weit davon entfernt, was man in der Electronic-Szene sonst so als experimentell bezeichnet. Die Spektren von Cobalt8 greifen jedenfalls weiter als bei Argon8.

Die Struktur der weiteren Klangbearbeitung ist vergleichbar mit den anderen Modal-Synthesizern. Allerdings gibt es hier mit 33 Filtertypen eine größere Auswahl. Modulatoren und Effekte werden ebenso entsprechen, aber die Firmware des gezeigten Carbon8 ist noch nicht final.

Der Modal Electronics Carbon8 wird voraussichtlich ab Oktober verfügbar sein. Der Preis soll bei ungefähr 1.000,- Euro liegen. Auch wenn es noch nicht gesagt wurde, darf man davon ausgehen, dass es auch eine große Keyboard- und eine Desktop-Version geben wird.