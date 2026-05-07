VA-Synth für Performer

Modal Electronics Element One ist ein virtuell-analoger Synthesizer, der viele Elemente der bekannten Modal-Synths beinhaltet, aber konzeptionell auf Performer ausgerichtet ist. Modal Electronics ist auf der Superbooth 26 am Stand H101 anzutreffen.

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Modal Electronics Element One

Die leistungsstarken Synthesizer von Modal Electronics haben viel Potenzial, erfordern aber auch eine arbeitsintensive Programmierung bzw. Editierung durch viele Ebenen. Element One legt jedoch den Fokus auf Musikalität und Spielbarkeit.

Der achtstimmige VA-Synthesizer hat eine 37er-Tastatur mit Aftertouch. Als zentrale Spielhilfe ist ein Joystick vorhanden, während die wichtigsten Parameter mit 17 Reglern moduliert werden können. Für eine tiefgehende Editierung bietet die kostenlose MODALapp (macOS, Windows, iOS und Android) eine umfassende grafische Oberfläche.

Pro Stimme können bis zu acht Oszillatoren erklingen. Die Filtersektion verfügt über 30 unterschiedliche Typen, einschließlich morphbarer Varianten. Die Klangerzeugung wird durch drei unabhängige Stereo-Engines für Reverb, Delay und Chorus, die sich frei konfigurieren lassen, abgerundet.

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Element One ist mit 300 Factory-Presets ausgestattet, die für schnelle Auswahl nach Klangcharakter kategorisiert sind. Außerdem lassen sich Patches vom Cobalt8 importieren.

Das minimalistisch gehaltene Gehäuse aus Stahl und Polycarbonat soll auch für häufige Live-Gigs tauglich sein. Das Keyboard wiegt nur 4,5 kg. An Anschlüssen verfügt Element One über USB-C, MIDI-I/O, Sync-I/O und einen Stereo-Audioeingang, über den externe Signale mit den internen Effekt-Engines bearbeitet werden können.

Modal Electronics Element One soll in Kürze verfügbar sein, der Preis beträgt 649,- Euro.