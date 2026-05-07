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Superbooth 26: Modal Electronics Element One, Synthesizer

VA-Synth für Performer

7. Mai 2026

Modal Electronics Element One am

Modal Electronics Element One ist ein virtuell-analoger Synthesizer, der viele Elemente der bekannten Modal-Synths beinhaltet, aber konzeptionell auf Performer ausgerichtet ist. Modal Electronics ist auf der Superbooth 26 am Stand H101 anzutreffen.

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Modal Electronics Element One

Die leistungsstarken Synthesizer von Modal Electronics haben viel Potenzial, erfordern aber auch eine arbeitsintensive Programmierung bzw. Editierung durch viele Ebenen. Element One legt jedoch den Fokus auf Musikalität und Spielbarkeit.

Der achtstimmige VA-Synthesizer hat eine 37er-Tastatur mit Aftertouch. Als zentrale Spielhilfe ist ein Joystick vorhanden, während die wichtigsten Parameter mit 17 Reglern moduliert werden können. Für eine tiefgehende Editierung bietet die kostenlose MODALapp (macOS, Windows, iOS und Android) eine umfassende grafische Oberfläche.

Pro Stimme können bis zu acht Oszillatoren erklingen. Die Filtersektion verfügt über 30 unterschiedliche Typen, einschließlich morphbarer Varianten. Die Klangerzeugung wird durch drei unabhängige Stereo-Engines für Reverb, Delay und Chorus, die sich frei konfigurieren lassen, abgerundet.

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Modal Electronics Element One top

Element One ist mit 300 Factory-Presets ausgestattet, die für schnelle Auswahl nach Klangcharakter kategorisiert sind. Außerdem lassen sich Patches vom Cobalt8 importieren.

Das minimalistisch gehaltene Gehäuse aus Stahl und Polycarbonat soll auch für häufige Live-Gigs tauglich sein. Das Keyboard wiegt nur 4,5 kg. An Anschlüssen verfügt Element One über USB-C, MIDI-I/O, Sync-I/O und einen Stereo-Audioeingang, über den externe Signale mit den internen Effekt-Engines bearbeitet werden können.

Modal Electronics Element One soll in Kürze verfügbar sein, der Preis beträgt 649,- Euro.

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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  1. Profilbild
    MadMac AHU

    Die Idee an sich ist nicht schlecht, aber ein achtstimmiger Synth für „Performer“ mit nur 31 (?) Tasten geht dann doch leicht am Ziel vorbei. Aber vielleicht folgt ja noch eine Version mit 61 Tasten wie bei den Cobalt und Argon Modellen.

    2. Mehr anzeigen
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