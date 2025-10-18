ANZEIGE
ANZEIGE

Modartt Pianoteq 9, Software-Piano

Neue Version des Physical-Modeling-Pianos

18. Oktober 2025
modartt pianoteq 9 software piano

Modartt Pianoteq 9, Software-Piano

In der Regel benötigen aktuelle Software-Pianos einen zweistelligen Gigabyte-Platz auf der Festplatte, denn je mehr Samples ein solches Piano nutzt, desto mehr Speicherplatz wird nun mal dafür benötigt. Anders bei Pianoteq, denn dieses Software-Piano setzt auf Physical-Modeling und benötigt dadurch gerade mal 50 MB – beansprucht dafür aber deutlich mehr die CPU des Rechners. Ab sofort ist die neue Version Modartt Pianoteq 9 erhältlich.

Modartt Pianoteq 9

Mit Pianoteq 9 führt die französische Firma eine neue Audio-Engine ein, die auf einem überarbeiteten Modell des Resonanzbodens beruht und hierdurch die Stereo- und die räumliche Darstellung verbessern soll. Damit wurden alle bisherigen Flügel-Modelle überarbeitet und diese sollen laut Hersteller dadurch nochmal realistischer klingen.

ANZEIGE

pianoteq 9

Die klangliche Vielfalt von Modarrt Pianoteq 9 wird durch die neuen cineastischen „Sombre“-Presets für alle Flügel erweitert. Dazu gibt es Filz-Presets für historische Klaviere sowie aktualisierte binaurale Presets für die meisten Instrumente von Pianoteq.

Ebenfalls neu ist eine italienische Harfe aus der Barockzeit, die sich laut Modartt sowohl für Solo-Stücke als auch zur Begleitung, beispielsweise bei orchestraler Musik, eignet. Dazu haben die Entwickler die MKII- und Reeds-Sounds des Electric Pianos aktualisiert, wodurch die dynamische Ansprache verbessert und der Fortissimo-Bereich druckvoller gestaltet wurde.

Einen detaillierteren Zugriff ermöglicht Pianoteq 9 dadurch, dass ab sofort bis zu acht Mikrofone in Stereo- oder Mehrkanalton gemixt werden können und diese laut Entwickler einfacher um den virtuellen Flügel herum positioniert werden können.

 

ANZEIGE

Im folgenden Video bekommt ihr weitere Informationen zu Modartt Pianoteq 9:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Modartt Pianoteq 9 ist in den vier Versionen Stage, Standard, PRO und Studio Bundle erhältlich. Diese unterscheiden sich in der Anzahl der beinhalteten Instrumente. Preislich geht es bei 139,- Euro los, das große Studio-Bundle kostet 929,- Euro. Pianoteq 9 ist für Windows, macOS, Linux und lässt sich als VST, VST3, AU und AAX-Plug-in einsetzen. Eine iOS-Version soll bald folgen.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Native Instruments Claire Avant, Software-Piano

Test: Native Instruments Claire Avant, Software-Piano

28.05.2025 |9
VSL Studio Bösendorfer Imperial, Software-Piano

VSL Studio Bösendorfer Imperial, Software-Piano

07.05.2025 |0
Klevgrand Elpiano, Software-Instrument

Klevgrand Elpiano, Software-Instrument

26.03.2025 |0
Test: Roland Earth Piano, Software-Instrument, Plug-in

Test: Roland Earth Piano, Software-Instrument, Plug-in

25.12.2024 |3
Übersicht: Kostenlose Freeware Software-Piano Plug-ins

Übersicht: Kostenlose Freeware Software-Piano Plug-ins

11.09.2024 |12
Marktübersicht: Software Piano Librarys mit MIDI-Loops, Phrasen, Effekten

Marktübersicht: Software Piano Librarys mit MIDI-Loops, Phrasen, Effekten

23.03.2024 |4
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X