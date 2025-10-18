Neue Version des Physical-Modeling-Pianos

In der Regel benötigen aktuelle Software-Pianos einen zweistelligen Gigabyte-Platz auf der Festplatte, denn je mehr Samples ein solches Piano nutzt, desto mehr Speicherplatz wird nun mal dafür benötigt. Anders bei Pianoteq, denn dieses Software-Piano setzt auf Physical-Modeling und benötigt dadurch gerade mal 50 MB – beansprucht dafür aber deutlich mehr die CPU des Rechners. Ab sofort ist die neue Version Modartt Pianoteq 9 erhältlich.

Modartt Pianoteq 9

Mit Pianoteq 9 führt die französische Firma eine neue Audio-Engine ein, die auf einem überarbeiteten Modell des Resonanzbodens beruht und hierdurch die Stereo- und die räumliche Darstellung verbessern soll. Damit wurden alle bisherigen Flügel-Modelle überarbeitet und diese sollen laut Hersteller dadurch nochmal realistischer klingen.

ANZEIGE

Die klangliche Vielfalt von Modarrt Pianoteq 9 wird durch die neuen cineastischen „Sombre“-Presets für alle Flügel erweitert. Dazu gibt es Filz-Presets für historische Klaviere sowie aktualisierte binaurale Presets für die meisten Instrumente von Pianoteq.

Ebenfalls neu ist eine italienische Harfe aus der Barockzeit, die sich laut Modartt sowohl für Solo-Stücke als auch zur Begleitung, beispielsweise bei orchestraler Musik, eignet. Dazu haben die Entwickler die MKII- und Reeds-Sounds des Electric Pianos aktualisiert, wodurch die dynamische Ansprache verbessert und der Fortissimo-Bereich druckvoller gestaltet wurde.

Einen detaillierteren Zugriff ermöglicht Pianoteq 9 dadurch, dass ab sofort bis zu acht Mikrofone in Stereo- oder Mehrkanalton gemixt werden können und diese laut Entwickler einfacher um den virtuellen Flügel herum positioniert werden können.

ANZEIGE

Im folgenden Video bekommt ihr weitere Informationen zu Modartt Pianoteq 9:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Modartt Pianoteq 9 ist in den vier Versionen Stage, Standard, PRO und Studio Bundle erhältlich. Diese unterscheiden sich in der Anzahl der beinhalteten Instrumente. Preislich geht es bei 139,- Euro los, das große Studio-Bundle kostet 929,- Euro. Pianoteq 9 ist für Windows, macOS, Linux und lässt sich als VST, VST3, AU und AAX-Plug-in einsetzen. Eine iOS-Version soll bald folgen.