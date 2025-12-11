ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Modartt Syngular, Physical Modeling & Sound Design

Pianoteq - jetzt auch mit Synthesizer-Sounds

11. Dezember 2025
Modartt Syngular

Modartt Syngular, Physical Modeling & Sound Design

Die französische Firma Modartt ist für ihr tolles Physical Modeling Piano bekannt, das seit wenigen Wochen in Version 9 erhältlich ist (hier unsere News). Mit Modartt Syngular veröffentlicht der Hersteller nun ein Instrumenten-Pack für Pianoteq, das den klanglichen Rahmen der Software deutlich erweitert.

Modartt Syngular

Modartt Syngular basiert auf der gleichen Physical Modeling Engine wie Pianoteq, die ursprünglich für die Simulation von Saiten und Hämmern entwickelt wurde. Ziel war es ja, möglichst authentische Software-Pianos damit zu designen.

ANZEIGE

modarrt syngular

Wer Pianoteq kennt, weiß allerdings, dass man damit klanglich deutlich breiter aufgestellt ist und so hat Modarrt nun das Instrumenten-Pack Syngular entworfen. Die Haupt-Parameter wie Unison Width, Strike Point und Spectrum Profile etc. spielen auch bei Syngular eine wichtige Rolle und ermöglichen es, auch Klänge damit zu entwickeln, die von der realen Akustik losgelöst sind, dennoch aber ein organisches und dynamisches Gefühl mit natürlicher Anschlagdynamik bieten. Über 30 Parameter lassen sich zur Erstellung der Sounds nutzen.

Herauskommen unterschiedlichste Keys- oder Pad-Sounds, die teils recht sphärisch, warm und LoFi-mäßig klingen. Um die klanglichen Möglichkeiten zu präsentieren, wird Modarrt Syngular mit 50 Presets ausgeliefert. Einige Beispiele findet ihr auf der Website des Herstellers.

ANZEIGE

Wer Pianoteq 9.1 (oder neuer) bereits besitzt, kann sich das neue Syngular Instrumenten-Pack für 39,- Euro hinzukaufen. Ansonsten lässt es sich beim Neukauf der Piano-Software auch als eines der Add-ons auswählen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Roland EARTH Electric Piano, Software-Instrument

Roland EARTH Electric Piano, Software-Instrument

20.11.2025 |2
Modartt Pianoteq 9, Software-Piano

Modartt Pianoteq 9, Software-Piano

18.10.2025 |0
Yamaha YC61, YC73, YC88, Stagepiano Update 2.0

Yamaha YC61, YC73, YC88, Stagepiano Update 2.0

18.09.2025 |0
Dexibell VIVO S2, Stagepiano

Dexibell VIVO S2, Stagepiano

10.08.2025 |3
Test: Native Instruments Claire Avant, Software-Piano

Test: Native Instruments Claire Avant, Software-Piano

28.05.2025 |9
Test: Roland Go Piano 88, mobiles E-Piano

Test: Roland Go Piano 88, mobiles E-Piano

21.05.2025 |1
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X