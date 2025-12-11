Pianoteq - jetzt auch mit Synthesizer-Sounds

Die französische Firma Modartt ist für ihr tolles Physical Modeling Piano bekannt, das seit wenigen Wochen in Version 9 erhältlich ist (hier unsere News). Mit Modartt Syngular veröffentlicht der Hersteller nun ein Instrumenten-Pack für Pianoteq, das den klanglichen Rahmen der Software deutlich erweitert.

Modartt Syngular

Modartt Syngular basiert auf der gleichen Physical Modeling Engine wie Pianoteq, die ursprünglich für die Simulation von Saiten und Hämmern entwickelt wurde. Ziel war es ja, möglichst authentische Software-Pianos damit zu designen.

Wer Pianoteq kennt, weiß allerdings, dass man damit klanglich deutlich breiter aufgestellt ist und so hat Modarrt nun das Instrumenten-Pack Syngular entworfen. Die Haupt-Parameter wie Unison Width, Strike Point und Spectrum Profile etc. spielen auch bei Syngular eine wichtige Rolle und ermöglichen es, auch Klänge damit zu entwickeln, die von der realen Akustik losgelöst sind, dennoch aber ein organisches und dynamisches Gefühl mit natürlicher Anschlagdynamik bieten. Über 30 Parameter lassen sich zur Erstellung der Sounds nutzen.

Herauskommen unterschiedlichste Keys- oder Pad-Sounds, die teils recht sphärisch, warm und LoFi-mäßig klingen. Um die klanglichen Möglichkeiten zu präsentieren, wird Modarrt Syngular mit 50 Presets ausgeliefert. Einige Beispiele findet ihr auf der Website des Herstellers.

Wer Pianoteq 9.1 (oder neuer) bereits besitzt, kann sich das neue Syngular Instrumenten-Pack für 39,- Euro hinzukaufen. Ansonsten lässt es sich beim Neukauf der Piano-Software auch als eines der Add-ons auswählen.