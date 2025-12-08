ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Modern MIDI Timepod, MIDI-Controller

Kompakter Controller mit 16 Encoder

8. Dezember 2025
modern midi timepod controller

Modern MIDI Timepod, MIDI-Controller

Nachdem wir euch kürzlich die beiden Controller Electra One Mini und OXI E16 vorgestellt haben, folgt mit Modern MIDI Timepod gleich der nächste MIDI-Controller. Die wichtigsten Informationen dazu haben wir euch in dieser News zusammengestellt.

Modern MIDI Timepod

Beim Modern MIDI Timepod handelt es sich um einen kompakten Controller mit 16 Endlos-Drehreglern, die laut Hersteller eine Auflösung von 1.024 Schritten haben. Gegenüber dem MIDI-Standard von 128 Schritten ist das eine deutliche Erweiterung. Alle Drehregler des Controllers sind berührungsempfindlich und unterstützten nativ auch 14 Bit MIDI-CC-Daten.

ANZEIGE

Modern MIDI Timepod, MIDI-Controller

Nicht nur für eine bessere Optik verfügen die Drehregler über einen LED-Ring. Hierüber sind aktuelle Parameterstände stets ablesbar, was in der Praxis zu einer größeren Übersichtlichkeit führt. Direkt zugänglich sind 16 Regler-Konfigurationen, weitere können intern in acht Bänken zu je 16 Speicherplätzen abgelegt werden.

Modern MIDI Timepod, MIDI-Controller

ANZEIGE

Besonders interessant erscheint das Snapshot-System, mit dem man zwischen Parameterzuständen morphen kann. Pro Bank lassen sich acht Snapshots mit jeweils drei verschiedenen Morph-Modi speichern. Einer der Modi ist der Automatik-Modus, der von einem zum nächsten Snapshop automatisch überblendet.

Modern MIDI Timepod, MIDI-Controller

Anschlussseitig verfügt der Modern MIDI Timepod über einen USB-C-Anschluss, der zur MIDI-Datenübertragung und Stromzufuhr genutzt werden. Dazu gibt es jeweils einen TRS-MIDI-Ein- und Ausgang, so dass der Modern MIDI Timepod auch mit MIDI-Hardware eingesetzt werden kann. Über die zugehörige Companion Desktop-App lässt sich der Controller einstellen und programmieren. Die Maße des Controllers belaufen sich auf 17,8 x 15,2 x 3,8 cm.

Ab Januar 2026 werden die ersten Timepod Controller ausgeliefert. Sie werden laut Hersteller von Hand in Las Vegas zusammengebaut und kosten während der derzeit laufenden Pre-Order-Phase 347,95 Euro (plus Steuer & Versand).

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Electra One Mini, MIDI-Controller

Electra One Mini, MIDI-Controller

07.12.2025 |2
Test: ATOV Faderpunk, Sequencer, Modulator, Controller

Test: ATOV Faderpunk, Sequencer, Modulator, Controller

28.11.2025 |2
Test: AlphaTheta SLAB, MIDI-Controller

Test: AlphaTheta SLAB, MIDI-Controller

05.12.2025 |6
Test: Novation Launch Control XL 3, USB-MIDI-Controller

Test: Novation Launch Control XL 3, USB-MIDI-Controller

31.10.2025 |22
Test: Embodme Erae 2, MIDI-CV-Controller und Looper

Test: Embodme Erae 2, MIDI-CV-Controller und Looper

19.09.2025 |6
Intuitive Instruments Exquis, MPE- und CV-Controller

Intuitive Instruments Exquis, MPE- und CV-Controller

16.09.2025 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X