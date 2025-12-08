Kompakter Controller mit 16 Encoder

Nachdem wir euch kürzlich die beiden Controller Electra One Mini und OXI E16 vorgestellt haben, folgt mit Modern MIDI Timepod gleich der nächste MIDI-Controller. Die wichtigsten Informationen dazu haben wir euch in dieser News zusammengestellt.

Modern MIDI Timepod

Beim Modern MIDI Timepod handelt es sich um einen kompakten Controller mit 16 Endlos-Drehreglern, die laut Hersteller eine Auflösung von 1.024 Schritten haben. Gegenüber dem MIDI-Standard von 128 Schritten ist das eine deutliche Erweiterung. Alle Drehregler des Controllers sind berührungsempfindlich und unterstützten nativ auch 14 Bit MIDI-CC-Daten.

ANZEIGE

Nicht nur für eine bessere Optik verfügen die Drehregler über einen LED-Ring. Hierüber sind aktuelle Parameterstände stets ablesbar, was in der Praxis zu einer größeren Übersichtlichkeit führt. Direkt zugänglich sind 16 Regler-Konfigurationen, weitere können intern in acht Bänken zu je 16 Speicherplätzen abgelegt werden.

ANZEIGE

Besonders interessant erscheint das Snapshot-System, mit dem man zwischen Parameterzuständen morphen kann. Pro Bank lassen sich acht Snapshots mit jeweils drei verschiedenen Morph-Modi speichern. Einer der Modi ist der Automatik-Modus, der von einem zum nächsten Snapshop automatisch überblendet.

Anschlussseitig verfügt der Modern MIDI Timepod über einen USB-C-Anschluss, der zur MIDI-Datenübertragung und Stromzufuhr genutzt werden. Dazu gibt es jeweils einen TRS-MIDI-Ein- und Ausgang, so dass der Modern MIDI Timepod auch mit MIDI-Hardware eingesetzt werden kann. Über die zugehörige Companion Desktop-App lässt sich der Controller einstellen und programmieren. Die Maße des Controllers belaufen sich auf 17,8 x 15,2 x 3,8 cm.

Ab Januar 2026 werden die ersten Timepod Controller ausgeliefert. Sie werden laut Hersteller von Hand in Las Vegas zusammengebaut und kosten während der derzeit laufenden Pre-Order-Phase 347,95 Euro (plus Steuer & Versand).