MODMATRIX #1 – Das Eurorack-Magazin

Trari trara, die Modmatrix ist da!

Willkommen zur Modmatrix, dem Modular-Magazin auf AMAZONA.de. In regelmäßigen Abständen werden hier Module, Techniken und Tipps vorgestellt, die einem den Einstieg in die Modularwelt erleichtern sollen. Es stehen zudem Themen auf der Liste, wie algorithmisches Sequencing (aka Noodling), dem man immer mal wieder ein kleines Kapitel widmen kann. Auch wird es Testberichte geben, die dann Teil der Ausgabe sind. Dabei soll der Einsteiger, genau so wie der Fortgeschrittene angesprochen werden. In den ersten Folgen wird es dabei hauptsächlich um das „Modmatrix-Rack“ gehen. Dieses – so darf schon verraten werden – wird auf AMAZONA.de in einer Gewinnaktion zu ergattern sein.

Hello world!

Die Welt der modularen Synthese. Wer sie einmal betritt und daran Gefallen findet, kommt aus der Nummer nicht so schnell wieder raus. Zu verführerisch sind die gebotenen Möglichkeiten, Sounds, die über die gängige subtraktive Synthese weit hinausgehen, zu erschaffen. Das bedeutet aber auch – Modular ist nicht für jedermann. Wer einfach Brot und Butter will, holt sich (und jetzt muss ich mich ganz schnell wegducken) eine riesige Sample-Library mit allen Synthesizern, die es je gab. Na ja, oder halt eines der unzähligen Software-Plug-ins. Ach ja, fast vergaß ich die Dingens, äh, ja die Hardware-Synthesizer.

Modular heißt in erster Linie, dass den potentiellen Klängen kaum Grenzen gesetzt sind. Tatsächlich, so habe ich das bei mir beobachtet, ist die Grenze meist im eigenem Kopf. Denn was man sich nicht vorstellen kann, kann auch nicht patchen. Doch halt. Natürlich kann man einfach wild darauf lospatchen und erwischt dann irgendwann einen Sound, den man sich so nicht hätte ausdenken können. Dabei ist die Grundvoraussetzung lediglich, dass man zwischen Ein- und Ausgängen unterscheiden kann. Synthese allerdings zu verstehen, bedeutet für mich: Ich habe einen Sound im Kopf, den ich nicht mit Brot und Butter realisieren kann und bin in der Lage, ihn zu analysieren und daraufhin dann zu patchen – der schwarze Gurt im Patchen sozusagen. Aber auch das ist wahr, gerade das Experimentieren macht einen Heidenspaß.