Synthesizer, Drumcomputer, MIDI, DAWs und Live-Performances

MODULA 26 Expo im Dynamo Zürich

Die Expo verwandelt vom 17. bis 18. Juli 2026 das Dynamo (Wasserwerkstrasse 21) in Zürich in einen Tempel der elektronischen Musik. Anders als die eher modular-fokussierten Vorgänger-Events deckt die Modula 26 diesmal die gesamte Bandbreite ab: Synthesizer, Drumcomputer, MIDI, DAWs und Live-Performances.

Auf mehreren Stockwerken erwartet die Besucher der Modula 26 eine ausgesuchte Ausstellung, ergänzt durch Workshops und Live-Sessions. Vertreten sind sowohl kleine Indie-Hersteller als auch große Player der Branche – darunter 1010music, ASM, Bitwig, Endorphin.es, Expressive E, Joranalogue, Novation, Oberheim, Polyend, Sequential und Teenage Engineering.

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Wer tiefer einsteigen möchte, kann sich für Workshops in separaten Räumen anmelden – etwa zu den ASM-Synths, dem neuen Morphor Echon 6, Polyend-Geräten, dem Expressive E Osmose oder dem Sequential Fourm mit CALC.

Livemusik satt

Neben der Technik kommt auch die Musik nicht zu kurz: Über beide Tage verteilt sorgen zahlreiche Live-Acts für Abwechslung, von Techno bis Ambient und Experimentellem. Nachmittags spielen unter anderem Steve Baltes (Baltes & Erbe), Schlagschatten und Rosenkranz, im Laufe des Abends kommen weitere Namen wie Julia Bondar (Endorphin.es), Die Trepanation (Girts von Erica Synths), Passpartout Duo, Sasha Ketterlin, Oli Kuster und Polsick dazu. Gefeiert wird bis 4 Uhr morgens.

Tickets kosten 25 CHF für einen Tag bzw. 39 CHF für beide Tage, Studierende erhalten Rabatt.

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Freikarten im Gewinnspiel bis 9. Juli 2026

Wenn ihr dem Link unten folgt, könnt ihr auch noch bis zum 9. Juli 2026 1 x 2 Karten für je einen der Veranstaltungstage gewinnen!

MODULA 26 auf YouTube