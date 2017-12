Modular-Synthesizer: Prinzip und Geschichte

Für diejenigen, die sich unter dem Begriff Modular-Synthesizer bislang nur wenig vorstellen können, stellen wir hier neben einem geschichtlichen Abriss auch das Wirkungsprinzip vor.

Nichts ist einfach so da, alles hat eine Entwicklung – so auch die der elektronischen Synthese von Klängen. Die Historie der Modular-Synthesizer soll aber hier nicht das Thema sein, dennoch hilft eine Aufzählung verschiedener Erfindungen der Vergangenheit, die Genese der Synthesizer in einen Zeitrahmen zu verpacken.

In 44 Jahren Modular-Synthesizer

Angefangen hat es wohl mit dem auch heute noch bekannten Theremin von León Theremin, der es 1920 in Russland erfand. Dieser erste Synthesizer auf Röhrenbasis kannte lediglich eine Schwingungsform und die Modulation der Lautstärke und der Tonhöhe. Darauf folgten:

Trautonium – Friedrich Trautwein – 1929 – monophon

Novachord – Hammond et al – 1938 – polyphon

Electronic Sackbut – Hugh LeCaine – 1948 – erster CV-kontrollierter „Synth“

Model 100 Modular – Buchla – 1964 – erster echter Modular-Synthesizer

Moog Modular Synth – Robert Moog – 1967 – der erste kommerziell erhältliche Modular-Synthesizer

Das Nervensystem eines Modular-Synthesizers

In dieser Aufzählung taucht ein Begriff auf, der Neueinsteigern vielleicht nicht geläufig ist: CV. CV steht für Control Voltage, zu Deutsch Steuerspannung. Diese Steuerspannung ist das Nervensystem eines modularen Synthesizers. Oder besser gesagt, das Nervensystem besteht aus den Verbindungen der einzelnen Module und die Steuerspannungen sind die Signale dieser Verbindungen.

Intern arbeiten nicht-modulare analoge Synthesizer ebenfalls mit CV-Signalen, diese werden aber nicht nach außen preisgegeben. Mit einem Kabel, dem Patch-Kabel, verbindet man zwei Komponenten eines modularen Synthesizers und die Spannung des CV-Signals bestimmt, wie stark die eine von der anderen Komponente angesteuert wird. Damit kommen wir auch sofort zu dem Unterschied zwischen den besagten modularen und den nicht-modularen Systemen. In „normalen“, nicht modularen Synths ist dieses Nervensystem bereits fest verdrahtet und kann nicht verändert werden. Nur die CV-Spannungen können beeinflusst werden.

Wenn die Nerven blank liegen

Wenn dieses Nervensystem blank liegt, so sind die Ein- und Ausgänge jeder einzelnen Komponenten eines Modular-Synthesizer, sei es Filter, Oszillator oder Hüllkurve, über die sogenannten Patch-Punkte zugänglich. So kann der Oszillator z.B. das Filter modulieren (auch als Filter-FM bekannt) oder die Hüllkurve nicht nur die Lautstärke, sondern auch Tonhöhe und Filter-Cutoff steuern. Dabei gibt es bei den Modulen auch wiederum Unterschiede. Das eine Hüllkurven-Modul bietet z.B. nur an, die Hüllkurve abzufeuern, bei einem anderen Hüllkurven-Modul können über Patch-Punkte auch die Zeiten für die einzelnen Phasen (typischerweise ADSR – Attack, Decay, Sustain und Release) eingestellt werden.

Die Bedienelemente eines nicht-modularen Synthesizers greifen zwar auf die Einstellungen der einzelnen internen Komponenten zu, meist über variable Widerstände, die die CV Beeinflussen, aber nicht auf die feste Verdrahtung der einzelnen Komponenten. Eine Ausnahme bilden hier Synthesizer mit einer Modulations-Matrix. In einer solchen Matrix kann man z.B. festlegen, dass der LFO auf die Tonhöhe oder/und auf die Filter-Cutoff einwirkt. Man hat also ein Set von Variationen zur Auswahl – als wirklich modular kann man das aber noch nicht bezeichnen.