Mehr Drive für Synthesizer

MOE LedRover ist ein Desktop/Pedal-Overdrive, das auf die Anwendung mit Synthesizern und Drum-Maschinen abgestimmt ist. MadeOnEarth, bekannt durch den Analog Chorus 60, ist auf der Superbooth 26 am Stand B048 anzutreffen.

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MOE LedRover – Stereo-Overdrive

LedRover ist ein rein analoger Overdrive, der mit einer Dioden-basierten Schaltung arbeitet. Der Entwickler hatte es ursprünglich als „ultimativen“ Distortion-Effekt für die TB-303 entworfen. Die Inspiration kam nach eigener Aussage von einem bestimmten Resonanzfilter, das Dioden im Feedback-Loop verwendete und so eine runde bis aggressive Verzerrung erzeugte. LedRover hat zwei Distortion-Modi, die jeweils einen eigenen Charakter besitzen.

Die Schaltung wurde auf Synthesizer und Drums abgestimmt. Zur Anpassung des Sounds ist ein Tilt-Filter integriert, das eine Steilheit von 15 dB hat und vor dem Overdrive arbeitet. Damit lassen sich wahlweise hohe und tiefe Frequenzen betonen bzw. absenken, um den Overdrive bestmöglich ansetzen zu lassen.

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Darüber hinaus gibt für den Eingang es eine 10-fache Boost-Funktion, um LedRover auch mit Geräten optimal nutzen zu können, die ein schwaches Ausgangssignal haben. Das integrierte VU-Meter kann wahlweise das Wet- oder das Dry-Signal

Angaben zu Preis und Lieferbarkeit des MOE LedRover wurden noch nicht mitgeteilt.