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Momo Müller Behringer CZ-1 mini Editor

Plug-in & Standalone-Editor

11. Mai 2026

Momo Müller Behringer CZ-1 mini Editor am

Mit dem Momo Müller Behringer CZ-1 mini Editor kann der Mini-Synthesizer komfortabel editiert und über eine DAW automatisiert werden. Angesichts der Vielzahl an Parametern und des minimalistischen Panels des CZ-1 mini ist der Editor ein überaus nützliches Tool.

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Momo Müller Behringer CZ-1 mini Editor

Wie alle Editoren des Entwicklers ist auch die Software für den CZ-1 mini sowohl als Standalone-Version als auch als Plug-in verfügbar. Der Editor gibt mit seinem GUI alle via MIDI steuerbaren Klang- und Effektparameter des CZ-1 Mini auf einem Blick wieder und das sind deutlich mehr als auf die Oberfläche des Synthesizers passen.

So können nicht nur Sounds bequem und ohne Menü-Diving editiert werden, sondern es lassen sich auch die Parameter über einen Software-Sequencer fernsteuern. Der Motion Sequencer des Hardware-Gerätes ist jedoch davon ausgenommen.

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Auch bei diesem Editor gibt es ein zusätzliches X/Y-Pad, das auf alle Parameter frei zugewiesen werden können. Außerdem gibt es neun unterschiedliche Random-Funktionen zur zufälligen Erstellung von Presets, die in der Software gespeichert und verwaltet werden können. Darüber hinaus ist eine Soundbank im Editor mit 50 Presets enthalten.

Der Momo Müller Behringer CZ-1 mini Editor ist in den Formaten VST2 (für 32 Bit Systeme), VST3 und AU sowie als Standalone-Version (64-Bit, Windows & macOS) verfügbar. Der Preis beträgt 6,90 Euro.

Unseren Testbericht zum Behringer CZ-1 mini könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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