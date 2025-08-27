ANZEIGE
Momo Müller Behringer JT Mini Editor & Soundbank

Plug-in & Standalone-Editor

27. August 2025

27. August 2025

Mit dem Momo Müller Behringer JT Mini Editor lässt sich der gleichnamige Kleinstsynthesizer direkt über eine DAW bzw. von einem Laptop aus via MIDI bedienen. Da der Synthesizer selbst keine Speicherplätze besitzt, ist die Soundbank-Funktion des Editors besonders nützlich.

Momo Müller Behringer JT mini Editor

Der Editor gibt mit seinem GUI alle via MIDI steuerbaren Parameter des Behringer JT Mini auf einem Blick. Somit können nicht nur Sounds einfacher editiert werden, sondern es lassen sich auch alle Parameter über einen Software-Sequencer fernsteuern.

Allerdings gibt es hier eine Einschränkung. Da nicht alle Parameter des JT Mini mit MIDI-CCs arbeiten, können diese auch nicht über den Editor bedient werden. Das betrifft, neben Arpeggiator und Sequencer, in diesem Fall zwei LFO-Funktionen, Resonanz und Filter-Slope. Diese Parameter werden in einem separaten Feld „Without Remote Control“ nur grafisch dargestellt.

Wie bei Momo Müller üblich, besitzt der Editor ein eigenes X/Y-Pad, das auf alle Parameter frei zugewiesen werden können. Außerdem gibt es eine Random-Funktion zur zufälligen Erstellung von Presets und es ist eine Soundbank mit 40 Presets im Lieferumfang enthalten.

Der Behringer JT Mini Editor ist in den Formaten VST2 (für 32-Bit Systeme), VST3 und AU sowie als Standalone-Version (Windows, MacOS) verfügbar. Der Preis beträgt 6,90 Euro.

