Plug-in & Standalone-Editor

Mit dem Momo Müller Behringer Pro VS Mini Editor lässt sich der gleichnamige Kleinstsynthesizer via MIDI direkt aus einer DAW heraus bzw. von einem Rechner aus bedienen. Angesichts der wenigen Bedienelemente der Hardware ist das für viele User sicherlich eine nette Erleichterung.

Momo Müller Behringer Pro VS Mini Editor & Soundbank

Der Editor gibt mit seinem GUI nicht nur die Oberfläche des Behringer Pro VS Mini wieder, sondern zeigt auch alle anderen MIDI-steuerbaren Parameter des Synthesizers auf einem Blick. Außer für die Auswahl der Parameter „OSC Wave“ und „LFO Wave“ gibt es keine Menüs, alles ist sofort erreichbar. Somit können nicht nur Sounds einfacher editiert werden, sondern es sind auch alle Parameter über einen Software-Sequencer automatisierbar.

Allerdings gibt es hier eine Einschränkung. Da nicht alle Parameter des Pro VS Mini mit MIDI-CCs arbeiten, können diese auch nicht über den Editor bedient werden. Das betrifft, neben Arpeggiator und Sequencer, in diesem Fall den OSC Mix und den dazu gehörenden Hüllkurvengenerator. Sollte jedoch Behringer in Zukunft eine komplette CC-Steuerung nachreichen, wird es auch ein entsprechendes Update für den Momo-Editor geben.

Apropos Update: Behringer hat kürzlich das Firmware-Update 1.1.5 für den Pro VS Mini veröffentlicht, mit dem die Mix-Hüllkurve zwei weitere Loop-Modi erhielt.

Wie bei Momo Müller üblich, besitzt der Editor ein eigenes X/Y-Pad, das auf alle Parameter frei zugewiesen werden kann. Somit kann nicht nur der OSC Mix, sondern zum Beispiel auch Cutoff und Resonance mit einem Joystick- oder Pad-Controller moduliert werden.

Außerdem gibt es eine Random-Funktion zur zufälligen Erstellung von Presets und es ist eine Soundbank mit 60 Presets im Lieferumfang enthalten.

Der Pro VS Mini Editor ist in den Formaten VST2, VST3 und AU sowie als Standalone-Version (Windows, MacOS) verfügbar. Der Preis beträgt 6,90 Euro.