inkl. 50 neuen Sounds

Mit dem Momo Müller Behringer UB-Xa Mini Editor lässt sich der gleichnamige Kleinstsynthesizer direkt über eine DAW bzw. von einem Laptop aus via MIDI bedienen. Dieser Software-Editor ist nur konsequent, da es bereits Editoren des Entwicklers für die großen UB-Xa Synthesizer sowie Behringers Mini-Serie gibt.

Momo Müller Behringer UB-Xa Mini Editor

Der Editor gibt mit seinem GUI alle via MIDI steuerbaren Parameter des UB-Xa Mini auf einem Blick. Somit können nicht nur Sounds bequem und ohne Menü-Diving editiert werden, sondern es lassen sich auch die Parameter über einen Software-Sequencer fernsteuern. Der Motion Sequencer des Hardware-Gerätes ist jedoch davon ausgenommen.

Wie bei den anderen Editoren von Momo Müller gibt es auch hier ein zusätzliches XY-Pad, das auf alle Parameter frei zugewiesen werden können. Außerdem gibt es eine Random-Funktion zur zufälligen Erstellung von Presets, die in der Software gespeichert und verwaltet werden können. Darüber hinaus ist eine Soundbank mit 50 Presets im Lieferumfang enthalten.

Der Behringer UB-Xa Mini Editor ist in den Formaten VST2 (für 32-Bit Systeme), VST3 und AU sowie als Standalone-Version (64-Bit, Windows & macOS) verfügbar. Der Preis beträgt 6,90 Euro.

Unseren Testbericht zum Behringer UB-Xa Mini könnt ihr unter diesem Link nachlesen.