Momo Müller Editor and Controller – Synth Bridge, universeller Editor

Ein Editor für (fast) alle Synthesizer

Momo Müller Editor and Controller – Synth Bridge ist ein universeller Software-Editor für Synthesizer. Während die bisherigen Editoren des Entwicklers stets auf ein bestimmtes Gerät ausgelegt waren, ist dieses Plug-in für alle Synthesizer, Sampler, Drum Machines etc. geeignet, die sich über MIDI-CCs steuern lassen. Und zusätzlich baut die Software eine Brücke.

Momo Müller Editor and Controller – Synth Bridge

Der Editor and Controller – Synth Bridge erfüllt zwei Funktionen. Zum einen können den Reglern, Fadern und Tasten des Plug-ins MIDI-CCs per Learn-Funktion zugewiesen werden, womit sich die entsprechenden Parameter eines angeschlossenen Gerätes steuern lassen. Das ist insbesondere für Synthesizer mit begrenzter Ausstattung an Reglern nützlich und für die Automation dieser Funktionen in einer DAW.

In seiner zweiten Funktion kann das Plug-in wie eine Mapping-Software verwendet werden. Es lassen sich fest zugewiesene MIDI-CCs, zum Beispiel von einfachen Controllern, auf andere MIDI-CCs routen, womit sich dann wiederum ein beliebiger Synthesizer ohne MIDI-Learn-Funktion durch den Controller ansteuern lässt.

Der Editor besitzt 10 Slots, die zur Steuerung bzw. für das Mapping frei definiert werden können. Für die Automation in einer DAW besitzen die Slots Fader bzw. Trigger Pads. Der MIDI-Kanal kann pro Slot gewählt werden.

Momo Müller Editor and Controller – Synth Bridge ist in den Formaten VST2, VST3, AU und als Standalone-Version für Mac und PC verfügbar. Der Preis beträgt 6,90 Euro.