Plug-in & Standalone-Editor

Mit dem Momo Müller Korg NTS-3 Kaoss Pad Editor lässt sich das Effektgerät aus der Nu:tekt-Serie von einem Rechner bzw. einer DAW aus editieren. Die Software kann, wie bei Momo Müller üblich, als Plug-in, aber auch standalone auf einem Rechner genutzt werden.

Momo Müller Korg NTS-3 Kaoss Pad Editor

Das kompakte Kaoss Pad hat nur wenige Bedienelemente, doch einen großen Funktionsumfang, der durch den Editor komplett dargestellt wird. Tatsächlich besitzt die Software sogar zwei unterschiedliche Bedienoberflächen.

Das erste GUI zeigt alle steuerbaren Elemente des NTS-3 mit seinen vier FX-Slots samt Filter, LFO, Kurven, Polarität und Zuweisung der Parameter. Das zweite GUI ist auf Live-Anwendung des Editors bei Sessions und Performances zugeschnitten. Hier werden nur die wichtigen Funktionen dargestellt und in der Mitte wird dem XY-Pad und X/Y-Reglern mehr Platz eingeräumt, damit sich die Parameter präziser steuern und aufzeichnen lassen.

Mit dem Editor lassen sich Effekt-Settings des NTS-3 deutlich schneller als am Gerät einstellen und man hat auch eine bessere Übersicht über alle Parameter. Darüber hinaus gibt es eine Reandom-Funktion, mit der sich neue und überraschende Effektkombinationen auf Knopfdruck generieren lassen.

Die mit dem Editor erstellten Settings lassen sich als Presets abspeichern und in der Software verwalten. Darüber hinaus kann das Plug-in in einer DAW betrieben werden kann, um die Parameter des NTS-3 innerhalb eines Song-Projektes komfortabel zu automatisieren.

Der Momo Müller Korg NTS-3 Kaoss Pad Editor ist in den Formaten VST2, VST3, AU und als Standalone-Version (Windows, macOS) verfügbar und kostet 6,90 Euro.

