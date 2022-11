Momo Müller MatrixBrute Editor und Controller

6,90€? Ein No-Brainer für Leute mit MatrixBrute. Dieser Synthesizer war auch bei mir ein heißer Kaufkandidat. Aber brauche ja nicht zwei von ähnlicher Sorte. Lassen sich die Klänge auch dann als Preset abspeichern in der DAW? Weil ansonsten würde auch jeder herkömmliche MIDI-Editor bzw. Key-Editor der DAW reichen. Da lässt man doch lieber das Gerät über MIDI sounden und nimmt die Einstellungen direkt am Gerät vor. So mache ich es immer bei meinem Synthi. Weiteres wäre bei einem Update der Software eine grafische Umstellung in schwarz schön. Möchte man als Besitzer der MatrixBrute Dark-Edition die Bedienoberfläche des Ur-Gerätes? Sollte ja programmiertechnisch kaum ein Problem darstellen.