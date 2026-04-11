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Momo Müller Roland TR-1000 Editor / Controller

Plug-in-Controller für TR-1000

11. April 2026

Momo Müller Roland TR-1000 Editor am

Mit dem Momo Müller Roland TR-1000 Editor kann die Klangerzeugung der hybriden Drum-Maschine von einem Rechner aus gesteuert werden. Mit der Plug-in-Version des Editors ist eine bequeme Automatisierung der Parameter in einer DAW möglich.

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Momo Müller Roland TR-1000 Editor / Controller

Der Software-Editor / Controller bietet Zugriff auf viele Parameter der TR-1000. Es betrifft jedoch nur die Klangerzeugung sowie die Effektsektion, während Sequencer und Menü-Parameter hier nicht mit inbegriffen sind.

Neben der Nachbildung der Regler, Fader und Taster, wie sie auf der zentralen Oberfläche der TR-1000 angeordnet sind, gibt es zusätzlich zwei XY-Pads und ein Multi-Pad. Den beiden XY-Pads können alle Parameter frei zugewiesen werden, um sie nicht nur mit einer Maus, sondern auch mit einem physikalischen Pad oder Joystick dynamisch steuern zu können.

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Beim Multi-Pad lassen sich sogar bis zu vier Parameter gleichzeitig zuweisen. Das macht eine Parameterautomatisierung noch flexibler.
Alle Einstellungen können im Editor oder zusammen mit dem DAW-Projekt abgespeichert werden. Als Bonus gibt es Zufallsgeneratoren für jeden Drum-Kanal, um per Mausklick neue Sounds erzeugen zu können.

Der Momo Müller Roland TR-1000 Editor / Controller ist in den Formaten VST2 (für 32-Bit Systeme), VST3 und AU sowie als Standalone-Version (64-Bit, Windows & macOS) verfügbar. Der Preis beträgt 6,90 Euro.

Unseren Testbericht zur Roland TR-1000 könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

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Preis

  • 6,90 €
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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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