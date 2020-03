Total Recall für den Korg NTS-1

Momo hat heute einen preiswerten Software-Editor für den Korg NTS-1 Synthesizer veröffentlicht. Zur Erinnerung: Der NTS-1 ist ein kleiner DIY-Synthesizer, der zurzeit für viel Furore in Communities sorgt. Vor allem seine austauschbare Engine macht ihn extrem vielseitig. Auch Sven Rosswog war in seinem ausführlichen Test auf AMAZONA.de vom digitalen Sound-Zwerg aus Japan begeistert.

Der Editor kommt als Standalone (PC/Mac) als auch VST/AU-Plugin daher und bindet den NTS-1 in dein Computer-System ein. Die Vorzüge dieser Software sind: direkter Zugang auf alle Funktionen, (Total Recall), Parameter-Automationen in jeder DAW und Sounds können in der Software geladen/gespeichert werden. Laut Momo können auch Sounds als eine Datei gespeichert und jederzeit wieder in das NTS-1 geladen werden.

Der Editor wird außerdem mit 100 neuen Presets für den NTS-1 ausgeliefert, was eine schöne Zugabe ist. Wem das nicht reicht, gibt es auch einen eingebauten Random-Generator, mit dem man problemlos eigne Sounds bauen kann. Auch dabei ist ein X/Y-Pad, womit man Parameter morphen kann. Vieles ist mit diesem Editor möglich, jedoch eines nicht. Algorithmen lassen sich leider hier nicht ändern, dazu braucht man weiterhin die Korg Librarian.

Ein Tipp von mir: Der NTS-1 Editor ist nicht der Erstling des Entwicklers. Momo bietet Editoren für den Korg minilogue, microKorg, Volca Beats, Roland JP-08, JU-06 und für viele andere an.

Der NTS-1 Editor von Momo ist jetzt für günstige 5, 90 Euro als Download auf der offiziellen Website verfügbar. Dieser beinhaltet die Standalone- wie auch die Plugin-Version.