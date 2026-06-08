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Mooer GE100 Pro, Multieffektgerät

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Günstiger Einstieg mit Flaggschiff-Technik

8. Juni 2026
Mooer GE100 Pro

Mooer GE100 Pro

Das Mooer GE100 Pro liefert die asiatische Marke den Nachfolger des GE100. Das preisgünstige Multieffektgerät bietet viele neue Funktionen, darunter auch NAM-Unterstützung sowie AI-Features. Außerdem gibt es mit dem GE100 Pro Li auch eine Version mit Akku.

Das neue Mooer GE100 Pro

Auf dem Markt der günstigen Modeler und Multieffektgeräte tut sich eine Menge. Vor allem in Sachen KI-Funktionen oder NAM-Unterstützung. Damit sind die oft aus Asien stammenden Produkte ziemlich weit vorne, was die technische Entwicklung angeht.

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Mooer GE100 Pro

Das Mooer GE100 Pro macht dabei keine Ausnahme. Das Gerät ist der Nachfolger des 2015 erschienenen Mooer GE100 und hebt das Konzept mit verbesserter Hardware und erhöhter Flexibilität auf ein neues Level. Sichtbar wird das direkt durch das 3,5-Zoll große Farbdisplay, die drei Footswitches sowie das integrierte Expression-Pedal.

Mit der Unterstützung vom hauseigenen Capture-Format MNRS 2.0 Amp Profiling, NAM Capture Files und Boxen IR’s von Drittanbietern erlaubt es den Einsatz von vielseitiger Klanggestaltung in Sachen Amp-Sounds. Darüber hinaus bietet es über 240 bereits integrierte Effekte, Amps und „Utility-Module“.

Mit dem AI StemLab stellt Mooer sein eigenes KI-Ökosystem zum Erstellen eigener Sounds mittels KI-Unterstützung, dem Stem-Splitting, also der Aufteilung in die Bestandteile Schlagzeug, Bass, Gitarre und Gesang zum Üben, und vieles mehr vor.

Mooer GE100 Pro Editor

Das Mooer GE100 Pro erlaubt flexibles Signalrouting ähnlich der großen Modeler am Markt samt dem Stacking von Effekten. Ebenfalls integriert sind eine Drum-Machine mit 40 Mustern und ein Stereo-Looper mit 80 Sekunden Aufnahmezeit. Neben der Navigation auf dem Gerät gibt es einen Desktop-Editor und eine mobile App.

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Mooer GE100 Pro Anschlüsse

Die Anschlüsse umfassen neben den analogen Ein- und Ausgängen einen USB-Type-C-Port, der das Pedal in ein vollwertiges Audio-Interface für Computer oder Smartphones verwandelt. Ergänzend erlaubt ein Bluetooth-Empfänger das unkomplizierte Streamen von Backing-Tracks.

Neben der Standardversion wird die Variante GE100 Pro Li mit integrierter Lithium-Batterie für den netzteilfreien Betrieb angeboten. Diese soll laut Hersteller eine Laufzeit von bis zu 9 Stunden bieten.

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Preis und Verfügbarkeit

Das Mooer GE100 Pro bleibt trotz seiner Features enorm günstig. Es gibt das Gerät bei Thomann schon für 99,- Euro. Das akkufähige Mooer GE100 Pro Li liegt bei 119,- Euro.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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