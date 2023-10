Mooer GTRS Guitars Professional Intelligent Guitar 801

Mooer GTRS Guitars Professional 801 Intelligent Guitar

Die Mooer GTRS Guitars Professional 801 Intelligent Guitar ist zunächst einmal und auf den ersten Blick eine ganz normale E-Gitarre. Pate stand hier eine Powerstrat mit HSS-Bestückung. Der Korpus des Instruments besteht aus amerikanischer Erle, dies ist bereits das erste Upgrade zur Standardversion, denn die besteht aus Linde. Auch beim Hals gibt es eine Neuerung, dieser besteht jetzt aus geröstetem Riegelahorn. Das schiebt die Optik des Instruments noch mal gehörig an. Auch bestehen die Bünde hier aus Edelstahl, welche sich gegenüber den Neusilber-Bünden durch eine deutlich längere Haltbarkeit auszeichnen.

Die Tonabnehmer sind ebenfalls neu ent- und gewickelt, zumindest, was die beiden Singlecoils angeht. Denen attestiert man jetzt eine spezielle, brummfreie Architektur. Die Auswahl der Pickups erfolgt ganz klassisch über einen 5-Weg-Schalter. Am hinteren Ende der Saiten werkelt ein Wilkinson VS 50 II Vibratosystem, das vordere Ende wird von Locking Tunern in Empfang genommen.

Mooer GTRS Guitars mit internem Prozessor

Der eigentliche Clou der intelligenten Gitarren von Mooer ist der eingebaute Prozessor, der mittels eines Akkus mit Strom versorgt wird, der bis zu 10 Stunden durchhalten soll und per USB geladen werden kann. Der Prozessor selbst enthält 11 Gitarrensimulationen, 126 Effekte, ein Metronom, einen Drumcomputer und einen Looper mit 80 Sekunden Aufnahmekapazität.

Die GTRS-App ermöglicht umfangreiche Editiermöglichkeiten, vier Kombinationen können auf den „Super Knob“ betitelten, schwarzen Regler gespeichert und so leicht aufgerufen werden. Direktes Recording auf Smartphone oder Tablet ist ebenso möglich, wie das Stimmen der Gitarre mittels des Tuners in der App. Die Klinkenbuchse kann, den Nachbarn zur Freude, direkt mit einem Kopfhörer verbunden werden.

Im Lieferumfang enthalten ist ein Gigbag, der Vibratoarm, ein Innensechskantschlüssel und ein USB-Kabel. Optionales Equipment gibt’s natürlich auch noch, der GWF4-Footswitch kann ein kabelloses Umschalten der Presets bewerkstelligen oder als Tuner dienen.

Der Verkaufsstart für die Mooer GTRS Guitars in der Professional Edition ist mit Mitte November angegeben, der Preis für die Instrumente liegt bei 849 bis 899 €, je nach Ausführung. Sechs Farben stehen zur Auswahl, Tiffany Blue, Olympic White, Mint Green, Flamingo Pink, Fiesta Red und Dark Night. Das Produktvideo bezieht sich noch auf das Standardmodell, zeigt aber die Möglichkeiten der Gitarre ganz gut auf.

