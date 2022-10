Mooer Wing Series

Headless Gitarren sind schon längst keine Nischengeschichte mehr: Viele Gitarristen erfreuen sich an der extrem komfortablen Haptik und nehmen die eigenwillige Optik dafür in Kauf. Ich persönlich schiele schon länger auf eine Strandberg. Jetzt machen Mooer dem Ganzen Konkurrenz – mit der GTRS Wing Serie, einer Headless Gitarrenserie, die mit dem einzigartigen GTRS Intelligent System zusammengelegt wird. Ganz schön spannend!

Mooer GTRS Wing Serie

Die GTRS Serie hat uns, das sagen wir ganz ehrlich, ein Stück weit echt umgehauen. Wir hatten zwei Gitarren der Serie zuletzt im Test:

Es ist ein futuristisches und cleveres Konzept, das unverschämt gut zum Headless Design passt. Für viele Nicht-Traditionalisten dürfte das Konzept aufgehen. Also – was steckt hier alles drinnen?

Ich freue mich immer, wenn ich Ahorn-Hals lese. Nicht lackierter Ahorn-Hals + Headless Design? Das ist Spielkomfort pur – für mich zumindest. Der Korpus besteht aus Erle, und der Hals hat mit seiner C-Form auch den entsprechenden Grip. 24 Bünde auf einem Palisander-Griffbrett und 12 Zoll Radius – geht auch klar. Der Sattel ist 42 mm breit und besteht aus Knochen. Darüber hinaus gibt es noch Dot-Inlays.

Mooer W800 & W900

Das Schlagbrett besteht aus gebürstetem Aluminium, abgeschlossen durch die GTRS HL-I-Brücke. Zum GTRS-Konzept an sich wollen wir an dieser Stelle keine weiteren Worte verlieren – am besten dafür unsere ausführlichen Reviews der Mooer GTRS Strats lesen. Doch das Prinzip ist hier ähnlich: Der Super Knob, mit dem ihr die Gitarreneffekte und den Looper ansteuern könnte, ist auch hier wieder zentral. Wer sich neben dem Finish ansieht, woraus die Mooer GTRS Wing Serie besteht, wird bemerkt haben, dass es zwei verschiedene Modelle gibt: W800 und W900.

Während das W800, das in Pearl Pink, White oder Black ausgeführt wird, ein G100 System besitzt, dass eine Akku-Lebensdauer von 10 Stunden hat, hält die W900, die Aurora Pink, Green oder Purple daherkommt, zwei Stunden länger durch aufgrund des G150-Akkus. Auch geil: Der integrierte Funksender beim W900-Modell. Dadurch ist das gute Stück mit dem Mooer GWU 4-Empfänger kompatibel, was der Gitarre einen fast schon übertrieben futuristischen Touch gibt: Headless Design + Intelligent System + Funksender – kann was. Wir sind sehr gespannt wie die Gitarre in der Praxis funktioniert – und sehen uns das genauer an.

