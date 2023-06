Mooer Hornet 05i, 5 Watt Modeling Amp Purple

5 Watt für 52 Verstärkersounds unterwegs

52 Verstärkermodelle sowie 49 klassische und experimentelle Effekte stecken in dem neuen MOOER Hornet 05i Intelligent Modeling Amp. Damit präsentiert sich der 5-Watt-Class-D-Verstärker besonders flexibel. Neben den Verstärker-Sounds, die alle samt auf MNRS Technologie basieren und den Effekten verfügt der Mooer Hornet 05i auch noch über 40 Drum-Machine-Varianten und 10 Metronome. Doch damit nicht genug: Auch ein 80-Sekunden-Looper, der natürlich mit der Drum-Machine synchronisiert werden kann, ist mit an Bord. Außerdem spendiert Mooer der kleinen Hornisse im spacigen Gewand auch noch einen integrierten Tuner, Bluetooth und einen Akku, der bis zu fünf Stunden mit kraftvollen Sounds im kompakten Format verspricht.

Damit unterscheidet sich diese 5 Watt Version von dem bereits bekannten MOOER Hornet 15i Intelligent Modeling Amplifier, denn seine 15 Watt lassen sich nicht mit einem Akku betreiben. Auch die Maße der Hornet 0,5i sind noch deutlich kompakter als die der 15i-Version. Mit einer Länge von 13 cm, einer Breite von schmalen 10,4 cm und einer Höhe von 7,55 cm findet der MOOER Hornet 05i Intelligent Modeling Amp auch in dem kleinsten Zimmerchen oder Proberaum noch einen Platz und mit lumpigen 560 g Gewicht kann er problemlos von A nach B getragen werden, ohne dass man sich einen Bruch hebt. Entsprechend der Abmessungen des 0,5i ist natürlich auch der Speaker ein bisschen kleiner. Die Modeling Gitarren Combo verfügt über einen 2 Zoll Lautsprecher, der aber auch bei 5 Watt Leistung einen satten Sound liefern soll. Gleich geblieben ist im Übrigen der illuminierte Regler an der Frontseite. An der Stelle des Bedienpanels auf der Oberseite des Amps sind in dieser Version nur noch die 6,3 mm Mono-Klinken-Eingangsbuchse und der USB-Anschluss zu finden, über den der kleine Verstärker auch mit Strom versorgt werden kann.

Die Steuerung funktioniert dann über die hauseigene MOOER iAMP App. Neben umfangreichen Möglichkeiten, die Effekte zu bearbeiten, können darüber auch Firmware-Updates und Sounds aus der MOOER Cloud heruntergeladen werden. Seine eigenen Sounds kann man dann problemlos über den USB-C-Anschluss aufnehmen und via USB-OTG können Audiosignale abgespielt werden. Selbstverständlich lässt sich der intelligente Amp mit Hilfe der App auch noch kabellos per Fußschalter steuern.

Das notwendige USB Typ-A auf USB Typ-C Adapterkabel und Schnellstartanleitung gibt es natürlich auch noch mit dazu.

Ab Ende Juli soll die kleine Modeling Gitarren Transistor Combo im Solid-State Design dann erhältlich sein und ist mit einem schmalen Preis von 129,- Euro sicher mal einen Blick wert.