Drei Effektwelten in einem Pedal

Das Mooer Meta FX ist eine Art Multiffektpedal, das je nach Vorliebe des Nutzers mehrere Persönlichkeiten annehmen kann. Dank verschiedener Firmwares kann es momentan als Reverb-, Delay- oder Modulationspedal agieren, wobei der Hersteller in Zukunft die Effektpalette erweitern will.

Affiliate Links Mooer Meta FX Effects Pedal Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 149,00€

Das neue Mooer Meta FX

Das Mooer Meta FX kommt nicht als einzelner designierter Effekt, oder als klassisches Multieffektgerät, das mehrere Effektypen in einem Gehäuse vereint, sondern fungiert, je nach geladener Firmware, als der entsprechende Effekt.

ANZEIGE

Das Pedal arbeitet dabei mit drei verschiedenen Firmware-Familien, die sich via USB-C oder der zugehörigen Desktop-Software auf das Gerät laden lassen. Zur Auswahl stehen momentan die Kategorien Reverb, Delay und Modulation.

Da man sich je nach Firmware für einen Effekttyp entscheidet, sind die einzelnen Engines mit ordentlich Power versehen. Insgesamt bringt das Pedal über 40 Stereo-Algorithmen mit. Ganz klar ist es nicht, aber so wie ich es verstehe, läuft auf dem Gerät jeweils eine Firmware. Das Pedal ist also entweder ein Reverb, ein Delay oder eine Modulationsmaschine.

Die einzelnen Engines bieten folgende Effekte:

REVERB: Plate, Spring, Hall, Room, Shimmer, Gate, Reverse, Echo und Auto Swell

DELAY: Digital, Analog, Tape, Liquid, Ping-Pong, Reverse, Lo-Fi, Filter-Sweep und Hold

MOD: Chorus, Vibe, Phaser, Flanger, Tremolo, Ring Mod, Auto Wah, Pitch, Slicer, Rotary und mehr

ANZEIGE

Bedient wird das Ganze über einen 1,28-Zoll großen Farb-Touchscreen, der von einem leuchtenden RGB-Ring umgeben ist. Darüber sitzen zwei haptische Drehregler für den schnellen Zugriff auf Parameter wie Mix, Tone oder Feedback, darunter noch drei Buttons. Der Rechte Fußschalter bietet Zugriff auf Parameter wie Tap Tempo oder Infinite Sustain.

Eigene Kreationen finden auf 100 internen Speicherplätzen ein Zuhause. Neben vollwertigen Stereo-Ein- und Ausgängen gibt es einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss zum stillen Üben. Funktionen wie Kill Dry oder schaltbare Effekt-Trails machen das Pedal auch für komplexe Rigs interessant. Die Stromversorgung läuft wahlweise über ein 9V-Netzteil oder direkt über USB-C.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Das Mooer Meta FX gibt es bei Thoman für 149,- Euro.