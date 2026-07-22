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Mooer Meta FX, Multieffektgerät

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Drei Effektwelten in einem Pedal

22. Juli 2026
Mooer Meta FX

Mooer Meta FX

Das Mooer Meta FX ist eine Art Multiffektpedal, das je nach Vorliebe des Nutzers mehrere Persönlichkeiten annehmen kann. Dank verschiedener Firmwares kann es momentan als Reverb-, Delay- oder Modulationspedal agieren, wobei der Hersteller in Zukunft die Effektpalette erweitern will.

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Das neue Mooer Meta FX

Das Mooer Meta FX kommt nicht als einzelner designierter Effekt, oder als klassisches Multieffektgerät, das mehrere Effektypen in einem Gehäuse vereint, sondern fungiert, je nach geladener Firmware, als der entsprechende Effekt.

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Mooer Meta FX Vollansicht

Das Pedal arbeitet dabei mit drei verschiedenen Firmware-Familien, die sich via USB-C oder der zugehörigen Desktop-Software auf das Gerät laden lassen. Zur Auswahl stehen momentan die Kategorien Reverb, Delay und Modulation.

Da man sich je nach Firmware für einen Effekttyp entscheidet, sind die einzelnen Engines mit ordentlich Power versehen. Insgesamt bringt das Pedal über 40 Stereo-Algorithmen mit. Ganz klar ist es nicht, aber so wie ich es verstehe, läuft auf dem Gerät jeweils eine Firmware. Das Pedal ist also entweder ein Reverb, ein Delay oder eine Modulationsmaschine.

Die einzelnen Engines bieten folgende Effekte:

REVERB: Plate, Spring, Hall, Room, Shimmer, Gate, Reverse, Echo und Auto Swell

DELAY: Digital, Analog, Tape, Liquid, Ping-Pong, Reverse, Lo-Fi, Filter-Sweep und Hold

MOD: Chorus, Vibe, Phaser, Flanger, Tremolo, Ring Mod, Auto Wah, Pitch, Slicer, Rotary und mehr

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Mooer Meta FX Vollansicht 2

Bedient wird das Ganze über einen 1,28-Zoll großen Farb-Touchscreen, der von einem leuchtenden RGB-Ring umgeben ist. Darüber sitzen zwei haptische Drehregler für den schnellen Zugriff auf Parameter wie Mix, Tone oder Feedback, darunter noch drei Buttons. Der Rechte Fußschalter bietet Zugriff auf Parameter wie Tap Tempo oder Infinite Sustain.

Eigene Kreationen finden auf 100 internen Speicherplätzen ein Zuhause. Neben vollwertigen Stereo-Ein- und Ausgängen gibt es einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss zum stillen Üben. Funktionen wie Kill Dry oder schaltbare Effekt-Trails machen das Pedal auch für komplexe Rigs interessant. Die Stromversorgung läuft wahlweise über ein 9V-Netzteil oder direkt über USB-C.

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Preis und Verfügbarkeit

Das Mooer Meta FX gibt es bei Thoman für 149,- Euro.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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  1. Profilbild
    ollo AHU

    Interessant. Wenn man schaut was zB gute Stereo-Reverbs sonst so kosten sind 149€ ja schon fast ein Schnäppchen.

    2. Mehr anzeigen
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