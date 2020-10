Moog Claravox Centennial – hybrides Theremin mit USB, MIDI, CV

100 Jahre Theremin

Mit dem Claravox Centennial feiert Moog den 100. Geburtstag des von Lew Termen (Leon Theremin) erfunden Instrumentes und ehrt die berühmte Theremin-Spielerin Clara Rockmore.

Claravox Centennial ist eine moderne Version des klassischen Theremins. Es besitzt zwei Formen der Klangerzeugung: den Traditional Mode mit einem analogen „Heterodyning Oscillator“ und einen Modern Mode, mit einem Dual DCO / Wavetable Generator (DSP-basiert), die einen analogen Waveshaper durchlaufen. Im Traditional Mode beträgt der Umfang fünf Oktaven, im Modern Mode zwischen vier und sieben Oktaven. Eine Quantisierung mit verschiedenen Skalen ist optional möglich. Außerdem ist ein analoges BBD-Delay integriert.

Das Instrument verfügt über folgende steuerbare Funktionen:

• Pitch und Volume

• Waveshaper: Brightness, Wave, Filter

• Schalter für Mode und Mute

• Analog Delay: Delay Amount, Delay Feedback, Delay Time

• Timbre: Timbre Select, Timbre Store

• MODERN Mode: Octave Range, Quantize Amount, Root/Scale Select, Pitch, Volume Response Curve

Das Theremin kann über MIDI (DIN), USB und CV an andere Klangerzeuger bzw. an eine DAW angeschlossen werden. Für weiterführende Einstellungen gibt es einen Software-Editor. Die Antennen sind aus Messing und die Frontseite des Walnussgehäuses ist mit Stoff bezogen.

Bob Moog beschäftigte sich schon lange vor Synthesizern mit Theremins. Bereits Mitte der 50er-Jahre begann er eigene Thermins zu bauen und zu verkaufen. Dann in der 90er-Jahren baute er unter dem Label Big Briar wieder Theremins, die sich sehr an die klassische Form des Instrumentes anlehnten. Später kamen auch kleinere und erschwingliche Versionen wie das Etherwave und Etherwave Pro. Mit dem Theremini bot Moogmusic dann eine moderne Variante an, die einen Tuner und eine Quantisierung besitzt, was Musikern den Einstieg in das Theremin-Spiel erleichtert.

Der Name des Instrumentes bezieht sich auf Clara Rockmore. Sie gilt als eine der bedeutendsten Theremin-Spielerin aller Zeiten und war mit Leon Theremin eng befreundet. Ihre Performances haben maßgeblich dazu beigetragen, dass das Theremin als ernsthaftes Instrument wahrgenommen wurde, mit dem auch klassische Kompositionen gespielt werden können.

Moog Claravox Centennial soll es nur in einer limitierten Auflage geben, wobei es keine Angabe gibt, welche Stückzahl es sein wird. Der Preis soll 1.499,- Dollar betragen.