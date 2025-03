Moog Geddy Lee Minimoog Model D – Signature Edition

Satin Red Finish & Hot Rodded VCA

Mit dem Geddy Lee Minimoog Model D bringt Moog eine neue Sonderedition des ikonischen Synthesizers heraus. Mit dem Design wird der Sänger, Bassist und Keyboarder der kanadischen Band Rush geehrt.

Moog Geddy Lee Minimoog Model D

Geddy Lee ist selbst ein erklärter Fan des Minimoog und von speziell designten Versionen eines Instrumentes im Allgemeinen. Sein Statement dazu:

„It’s a thrill to see the Minimoog Model D in that stunning red, so representative of one of the most fertile periods in Rush’s creative history. I’ve always been mad for custom color instruments, many inspired by automotive hues, and I’m thrilled with how it turned out – it’s just so beautiful. The Minimoog Model D was the first synth that made dreaming big accessible to a schlub like me. Its intuitive design lets you learn waveforms, blend sounds, and experiment with the modulation wheel. That’s its legacy: a fat, sophisticated sound in a package that’s not daunting to get your hands on.“

Grundsätzlich entspricht die Geddy Lee Signature Edition natürlich dem Minimoog Model D Standardmodell (Neuauflage von 2016 bzw. 2022 mit MIDI, Aftertouch und dediziertem LFO). Der einzige technische Punkt, der explizit erwähnt wird, ist die sogenannte „Hot Rodded VCA“-Schaltung, die einen weicheren und gehaltvolleren Klang liefern soll.

Die weiteren Features der Geddy Lee Edition sind:

– ein Satin Red-Finish mit Metallic-Effekt, gestaltet nach dem Keyboard-Rig von Geddy Lee während der „Grace under Pressure“-Ära

– das Rush-Logo „Starman“ auf dem Panel und der Rückseite

– eine exklusive 10″ Vinyl-Schallplatte in transparentem Rot mit den Rush-Songs „Xanadu“ und „Jacob’s Ladder“

– ein von Geddy Lee handsigniertes Zertifikat mit individueller Gerätenummer

– Extrapaket mit Poster, designtem Manual und einer Geschenkbox

Der Moog Geddy Lee Minimoog Model D ist in Kürze verfügbar, wird aber nur über ausgewählte Händler verkauft.