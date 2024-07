Moog Labyrinth – neue Video-Leaks

Lieber Moog, kann man nicht für fast 700 Euro ordentliche Nopsels für die großen Finger für die richtigen Männer in diesem Land anbieten? Diese Platz gedrängten wackeligen Mini billig Poti Verlängerungen sind ein Graus. Da hat man doch kein Gefühl mehr für die Regler, und die Stellung ablesen ist auch praktisch unmöglich! Muss man jetzt wieder bei der günstigeren Kongurrenz zugreifen um ein neues analoges Teil mit anständigen Poti Kappen zu bekommen? Dies kann ich nicht verstehen. Der Name Moog ist aber auch wirklich nicht mehr das was es mal war. Sorry. Bei jeder 2. Bewertung bei Thomann lese ich bei Thomann dass bei Behringer die Potis nicht mit dem Gehäuse verschraubt sind, aber Moog baut so einen Wackelpeter, das würde sich sonst kein Behringer trauen…. Egal was dieses Labyrinth vorgibt zu sein, aber ich wollte ihn so nicht haben.