Der Moog zum Umhängen

Den Moog Liberation hat schon (fast) jeder im deutschen Sprachraum, der ungefähr in meinem Alter ist (auch Jüngere können getrost weiterlesen), einmal gehört. Michael Busse, Keyboarder der Spider Murphy Gang, hat in den frühen 80er-Jahren damit das berühmte Staccato-Akkord-Riff im Song „Skandal im Sperrbezirk“ gespielt – ich vermute, dass auch das Synth-Solo im Song damit gespielt wurde. Der Moog Liberation kann viel mehr, als man erwarten würde und lässt z. B. bei den Funktionen einen Moog Prodigy alt bzw. noch älter aussehen.

Kurz & knapp Moog Liberation Hersteller: Moog Music Baujahr: ca. 1980-1984 Monophoner Analogsynthesizer mit Polysection Ausführung als Keytar aka Umhängekeyboard Oszillatoren: 2 + Noise + Ringmodulator + Polysection VCO 1 mit Sägezahn, Dreieck und Pulse; Fußlagen 32’ 16’ 8’ VCO 2 mit Sägezahn, Dreieck und Rechteck; Fußlagen 16’ 8’ 4’ Filter: 24 dB Moog Ladder Tiefpassfilter mit Resonanz, ENV: 2 ADSR, Decay und Release nicht getrennt regelbar, LFO: 1, Dreieck, Rechteck. Sample & Hold, Frequenz reicht nicht in den Audiobereich Besonderheiten: Polysection (Rechteck Wellenform), Oszillator Synchronisation, Ringmodulator, Keyboard mit Aftertouch, LFO kann ENV triggern, einzige Keytar von Moog Aktuelle Alternativen: Wenn man eine Keytar mit analoger Klangerzeugung sucht, dann keine. Sonst z. B. Roland AX-Edge

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Moog Liberation

Aufbau

Der Moog Liberation besteht aus zwei Teilen. Zum einen aus der Tastatur mit dem Bedienfeld und dem „Hals“, zum anderen aus einer 19-Zoll-Einheit mit 2 HE, in der das Netzteil, die Control Voltage (CV)-Anschlüsse und der 6,35 mm Klinken-Output in Mono untergebracht sind. Die Keytar (Key-board + Gui-tar-e) mit dem 44-Tasten-Keyboard wird mit einem rund 10 m langen Kabel mit einem 6-poligen XLR-Stecker mit dieser 19-Zoll-Einheit verbunden. Aufgrund des Gewichts von rund 6,5 kg hätte Moog damals dem Instrument besser einen 10er-Block für den Physiotherapeuten beilegen können. Aber vielleicht waren die Keyboarder in den frühen 80ern auch physisch einfach stärker als heute.

Moog hat den Liberation in einem schicken Koffer, einem Gitarrenkoffer ähnlich, ausgeliefert. Dort hat alles Platz, auch die 19-Zoll-Einheit, das Kabel und ein Gitarrengurt.

Was steckt unter der Haube?

Alles, was ein Synthesizer braucht, siehe Kurz-und-Knapp-Kasten. Die beiden VCOs haben allerdings nur drei auswählbare Fußlagen (ist aber bei vielen kleineren Moogs so), VCO 2 lässt sich gegenüber VCO 1 verstimmen. Die Pulsbreite ist nicht einstellbar und somit auch nicht modulierbar. Das Filter klingt sehr schön nach Moog, die Resonanz reicht bis zur Selbstoszillation. Die Hüllkurven sind wunderbar knackig. Es gibt einige Besonderheiten – dazu später.

Der Skandal-um-Rosi-Sound

Niemand denkt bei diesem Song an einen Moog-Synthesizer der frühen 80er-Jahre, waren die doch meistens monophon. Der Moog Liberation hat aber eine Polysection. Diese durchläuft zwar das Filter und auch die Hüllkurven, jedoch nur paraphon. Das heißt: Alle Töne teilen sich das Filter und die Hüllkurve bzw. die Einstellung, die gerade ausgewählt ist. Drückt man eine Taste, beeinflusst das alle andere Tasten mit. Der Release-Parameter wirkt bei der Polysection auch nicht.

Lange Zeit war ich der Meinung, dass das „Skandal um Rosi“ Riff von einer Orgel stammt und ich finde, der Gedanke ist nicht allzu weit hergeholt, nachdem der Sound der Polysection des Moog Liberation an den Sound einer Orgel erinnert. Der Oszillator, der auf einer Frequenzteiler-Schaltung beruht und somit vollpolyphon spielbar ist, liefert nur eine Rechteck-Wellenform bzw. Schwingungsform. Kurzer Exkurs an dieser Stelle: Der richtige physikalische Ausdruck ist Schwingungsform, auch wenn sich der Begriff Wellenform stärker verbreitet hat, weswegen ich nur den verwende.

Und nun zum Rosi Sound: Der Sound ist sehr schnell und einfach zu programmieren. Cutoff auf ca. 3, Emphasis (so heißt bei den Moog Synthesizern der Resonanzparameter) auf ca. 7, VCF ENV Amount (AMT) auf ca. 8, Attack und Decay beider Hüllkurven auf Minimum und Sustain auf ca. 6.

Man hört sogar im Song, wie Busse das Filter ab und zu auf- und wieder zumacht – das geht im Übrigen auch mit einem Controller am Hals. Durch die minimale Attack-Zeit schmatz der Sound am Anfang etwas, da aber das Filter ziemlich zu ist, klingt das Ganze wirklich wie eine (Hammond-) Orgel, bei der die ersten 3 Zugriegel herausgezogen sind. Das Riff und das Solo habe ich in einem Video nachgespielt.

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Was kann der Keyboard-„Hals“?

Am Keyboard-Hals befinden sich vier Drehregler, zwei Schalter und ein Ribbon-Controller. Der erste Drehregler ändert die Lautstärke, der zweite macht das Filter auf und zu. Dieser hat eine Feder und springt von selbst wieder auf den Startpunkt zurück. Der dritte ist quasi das Modwheel.

In der Mitte sitzt der Ribbon-Controller, mit dem lässt sich der Ton rund eine Sext nach oben beziehungsweise nach unten pitchen. Einstellen kann man das Intervall wie bei den meisten alten Synthesizern nicht, das Intervall liegt dann an oder in den Ohren des Keyboarders. Danach kommt ein Schalter für Glide ein/aus zur Verwendung. Danach ein Drehregler, der die Intensität des Aftertouch-Effekts regelt.

Zu guter Letzt findet sich ganz außen ein Schalter, der als Ziel der Aftertouch-Funktion entweder „Modulation“ oder „Bending“ auswählt, Aftertouch wird beim Moog Liberation im übrigen „FORCE“ genannt. Damit der Keyboarder oder die Keyboarderin auch weiß, welche Funktion wo liegt, ist das Ganze zwei Mal beschriftet und somit auch von oben lesbar. Das ist für jene wichtig, die den Liberation umgehängt haben und damit über die Bühne laufen.

Der Hals in der Praxis

Einfach zu bedienen sind die Funktionen nicht, finde ich. Beim Ribbon muss man recht fest drücken, damit man ein Bending auslösen kann. Bedient man gleichzeitig den kleinen Modwheel-Regler, heißt es, die Finger ziemlich zu spreizen. Wie ich finde, lässt sich damit nicht ausdrucksstärker spielen als mit einem Pitchbend- und einem normalen Modwheel.

Wird der Regler für das Filter aufgedreht und hält man diesen (sonst springt er wieder zurück), damit der Sound heller ist, ist ein Bending mit dem Ribbon unmöglich. Prinzipiell ist aber alles da, was man braucht.

Alles in allem ist der Moog Liberation ein Instrument, das man ausdrucksstark spielen kann. Dafür sorgt das Aftertouch, für dessen Effekt ist eine gefederte Metallleiste unter den Tasten verantwortlich, die über die ganze Tastatur geht. Drückt man nun zwei weiter entferntere Tasten fester nach, merkt man, wie beide Tasten nach unten gehen, auch die, die man gar nicht fest gedrückt hat. Mit Aftertouch lässt sich eine Modulation auslösen (Filter oder VCO bzw. beides zugleich), schaltet man am Hals von „MOD“ auf „BEND“ um, lässt sich der Sound pitchen beziehungsweise auch das Filter auf- und zumachen. Und ab geht die Oszillator-Sync-Post! Auf die Polysection wirken das Bending via Aftertouch oder Ribbon im Übrigen nicht.

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Ringmodulator

Der Moog Liberation hat auch einen Ringmodulator. Dieser kann über den Mixer den anderen Signalen beigemischt werden. Es lassen sich also gleichzeitig beides, Oszillatoren, Rauschen, Ringmodulator und die Polysection, spielen. Beim Input des Ringmodulators liegen nur Rechteck-Wellenformen an. Wählt man eine andere Wellenform an, ändert sich der Sound nicht. Damit lassen sich abgefahrene, metallische Sounds erzeugen. Man kann mit VCO 1 Lines in tune spielen, während man die Tonhöhe von VCO 2 ändern und so den Ringmodulator Sound beeinflusst. Dabei handelt es sich um ein Feature, das es nicht gibt, wenn man das komplette Signal eines Synths in einen Ringmodulator leitet.

Besonderheiten

Ich spiele gerne mit der Polysection und den VCOs gleichzeitig. Man kann Akkorde spielen und die Topnote wird durch die beiden Oszillatoren hervorgehoben. Es ist fast wie bei einem Saxofonsatz, in dem das Lead-alt oben noch mal so richtig rausknallt. Oder du spielst mit der linken Hand Akkorde und mit der rechten eine Melodie, die jedoch mit den beiden Oszillatoren gespielt wird.

LFO triggert ENV

Das ist ein Feature, das ich bei Synthesizern immer gerne habe. Der LFO triggert die Hüllkurve, dadurch entsteht ein Groove. Mit der veränderten Decay/Release-Time lassen sich so wunderbare rhythmische Muster erzeugen. Leider aber geht der LFO nicht in den Hörbereich.

Ist der schon ein richtiger Moog?

Vergleicht man nur den Grundsound der beiden Oszillatoren mit anderen Moog Synthesizern, lässt sich sagen: Einem Minimoog kann er nicht das Wasser reichen. Die Oszillatoren klingen doch dünner. Außerdem reichen alle drei Oszillatoren des Mini um eine Oktave tiefer als der VCO 1 des Liberation.

Der Moog Liberation wird ja gerne mit dem Moog Prodigy verglichen (beide haben Oszillator Synchronisation). Ich persönlich finde, dass der Liberation auch hier etwas dünner klingt, auch wenn der Unterschied minimal ist. Trotzdem haben seine Oszillatoren und das Filter den typischen Moog Sound und der Liberation glänzt aufgrund seiner durchdachten zusätzlichen Funktionen.