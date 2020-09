Moog Matriarch Dark & Grandmother Dark im klassischen Schwarz

Neuer Look, neue Firmware

Es ist doch noch gar nicht Black Friday … auch Moog kehrt mit Matriarch Dark und Grandmother Dark zum schwarzen Look der früheren Synthesizer zurück und nennt es Dark Series.

Es gibt immer wieder Modewellen, selbst in der Synthesizerbranche. Waren mal Silber mit blauen LEDs oder Holzseitenteile ein Must-have ist nun ein mattschwarzer Look offenbar unabdingbar, um hip zu sein.

Die farbenfrohe Gestaltung von Matriarch und Grandmother entspricht natürlich auch nicht jedermanns Geschmack. Deswegen kehrt Moog offenbar zu einem klassischen Outfit zurück und bietet nun die Dark-Modelle in Schwarz und mit roten Tastern als Alternative an.

Doch mit einem neuen Anstrich ist es nicht getan. Es gibt auch einen neue Firmware, die natürlich nicht nur für die Dark-Serie gilt, sondern auch auf den bisherigen Modellen installiert werden kann. Die Updates Matriarch v1.2.0 und Grandmother v1.1.0 beinahlten einen neue Sync-Engine, die den internen Arp/Sequencer, die analoge Clock und MIDI zuverlässig in Phase halten. Außerdem können mit einem neuen, globalen Reset die Settings zurückgesetzt werden und es gibt einen Envelope Multi-Trig Modus für Grandmother.

Noch weitere Verbesserungen und Bug Fixes, basierend auf User-Feedback, wurden durchgeführt.

Dazu stehen 16 neue Patches für Grandmother und 14 für Matriarch zum Download bereit.

Moog Matriarch Dark ist ab sofort erhältlich, Grandmother Dark in Kürze.