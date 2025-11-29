Moog Messenger Preset Editor, Software

kostenloser Editor - Plugin in Zukunft
Mit dem Moog Messenger Preset Editor veröffentlicht der Hersteller einen eigenen Software-Editor für den analogen Synthesizer. Die gute Nachricht: er ist kostenlos. Die schlechte Nachricht: die Plug-in-Variante kommt erst später.
Moog Messenger Preset Editor
Kürzlich erst hatte Momo Müller seinen Editor für den Moog Messenger veröffentlicht, doch die beiden Programme unterscheiden sich voneinander. Der Editor von Moog umfasst alle Funktionen des Messenger, einschließlich des Sequencers. Dieser Teil fehlt bei Momo Müller.
Beim Editor von Moog sind die Funktionen des Sequencers in mehrere Reihen aufgeteilt und auf einem Blick sichtbar: Note, Velocity, Mod Dest, Mod Amt und Step Mute lassen sich hier mit Drop-Down-Menüs und Reglern für 16 Steps pro Darstellung einstellen. Zusätzlich gibt es Funktionen wie Per-Step-Probalistic und einen Noten-Pool. Ein Mini-Keyboard hilft bei der Eingabe.
Die Synth-Parameter und weiteren Funktionen werden wie auf dem Panel des Messengers dargestellt. Zusätzliche Funktionen, wie Random-pro-Sektion oder ein X/Y-Pad, wie bei Momo Müller gibt es hier jedoch nicht.
Dafür ist ein übersichtlicher Browser zur Preset-Verwaltung vorhanden, in dem die Presets mit Tags versehen sowie nach Kategorien und Favoriten organisiert werden können.
Der Moog Messenger Preset Editor steht auf der Download-Seite des Herstellers zur Verfügung. Die Software kann nur genutzt werden, wenn der Synthesizer mindestens mit der Firmware 1.0.13 upgedatet ist. Moog spricht davon, dass in Zukunft auch ein Plug-in für VST und AU kommen soll, nennt aber noch kein Datum dazu.
Übrigens: bis zum 14. Dezember 2025 könnt ihr noch an unserem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem ihr den passenden Synthesizer zum Editor gewinnen könnt.
Eigentlich ist das ein Pflicht-Tool für alle Besitzer des Messengers. Aber Folgendes verstehe ich nicht:
A) Wie funktioniert das Plug-in, wenn der Synthesizer analog ist? Da muss doch irgendein Wandler dazwischen hängen.
B) „Noch nicht als Plug-in verfügbar“ – heißt das, er kommt später als kompletter Softwaresynthesizer mit allem Drum und Dran?
Sorry, aber zum Thema „Wie sinnfrei Hardware inzwischen geworden ist“ fällt mir eigentlich nichts mehr ein! Auf der anderen Seite denke ich, dass zwischen beiden Welten trotzdem noch wesentliche Unterschiede bestehen. Bei digitalen Synthesizern, für die es tatsächlich denselben Softwaresynthesizer gibt, kann ich die Anschaffung ehrlich gesagt kaum noch nachvollziehen. Aber wie erwähnt: Da es kostenlos ist, ist es für alle Messenger-Besitzer ein Pflichtdownload. Schließlich nimmt doch inzwischen jeder am Rechner auf. 😎