Moog Muse v1.2.0, Firmware-Update für den polyphonen Synthesizer

@amyristom @David Nexus: Die weißen und farbigen Buttons sowie die größeren grauen Buttons (z.B. in der Modulations- und Filtersektion) wirken in einigen Videos nicht gerade wertig oder stabil sitzend. Ob sie es sind oder nicht, keine Ahnung, aber das wäre etwas was ICH vor einem Blindkauf unbedingt bei einem eigenen Anspielen herausfinden wollen würde. Das gleiche gilt auch für die Polymoog-inspirierten Fader. In einigen Videos sieht es so aus, als würden sie eher hakelig laufen und/oder hätten keinen geschmeidigen Wiederstand, kurzgesagt als seien sie ebenfalls eher billig. Ob sie es sind, s.o.

Aber das sind so Eindrücke, die zumindest mich vor einem Blindkauf erstmal abhalten würden. Da warte ich lieber erstmal auf nen qualifizierten Test oder spiele das Gerät in Ruhe erstmal selbst an.